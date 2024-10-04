04 Ekim MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:41

Güncelleme: 04.10.2024 - 09:41

MANİSA ilinde 04 Ekim Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-04 2024-10-04 09:00:11.001-2024-10-04 15:00:24.596 saatleri arasında Hüseyni Baba; DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Gördes Köprübaşı Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-04 2024-10-04 09:00:45.737-2024-10-04 15:00:54.369 saatleri arasında Karaali; Karaali, KARAALİ MURADİYE, KARAALİ, , karaali, Karaali Köyü Yolu, Karaali, İsimsiz35, İsimsiz34, Karaali, İsimsiz32, İsimsiz31, 302, 302, İsimsiz211, 302, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, ARAZİ, İsimsiz20, İsimsiz19, 302, KARAALİ, İsimsiz16, KARAALİ, İsimsiz14, İsimsiz13, ARAZİ, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz9, 302 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-04 2024-10-04 09:00:45.737-2024-10-04 15:00:54.369 saatleri arasında Muradiye; 21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-04 2024-10-04 09:00:46.071-2024-10-04 15:00:00.118 saatleri arasında Kayrakaltı; İsimsiz14, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, Kayrakaltı İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz23, İsimsiz25, , İsimsiz29, İsimsiz33, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-04 2024-10-04 09:00:46.071-2024-10-04 15:00:00.118 saatleri arasında Türkpiyala; Kayrakaltı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-04 2024-10-04 09:00:56.816-2024-10-04 15:00:09.478 saatleri arasında Ayvaalan; Ayvaalanı Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-04 2024-10-04 09:00:56.816-2024-10-04 15:00:09.478 saatleri arasında Durhasan; İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-04 2024-10-04 09:30:00.142-2024-10-04 15:30:00.032 saatleri arasında Çullugörece; İsimsiz4, İsimsiz4, , , Çullugörece Köyü İç Yolu, Çullugörece Köyü İç Yolu, İsimsiz27, İsimsiz27, İsimsiz15, İsimsiz15, İsimsiz7, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.