04 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:13

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:13

İZMİR ilinde 04 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-04 2024-03-04 11:00:45.981-2024-03-04 15:00:09.849 saatleri arasında Tekeli Atatürk; , İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 11:00:45.981-2024-03-04 15:00:09.849 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 11:00:45.981-2024-03-04 15:00:09.849 saatleri arasında Karakuyu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-04 2024-03-04 11:00:48.787-2024-03-04 12:00:57.626 saatleri arasında 29 Ekim; 2175. Sk., , 2185, 2177, 2189, 2194, Atatürk Cd., 2205. Sk., 2193. Sk., 2190. Sk., 2188. Sk., 2187. Sk., 2179. Sk., 2180. Sk., 2178. Sk., 2184. Sk., 2186. Sk., 2174. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 11:00:48.787-2024-03-04 12:00:57.626 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 12:00:30.668-2024-03-04 13:00:39.053 saatleri arasında Zafer; 2354. Sk., 2401, 2302, 2315, 2374, İsimsiz223, İsimsiz194, İsimsiz177, İsimsiz15, 2403 Sk., 2401 Sk., 2334, 2333, 2370/1, 2341, 2342, 2342 Sk., 2329, 2328, 2316, 2321, 2311, 2306, 2353, Çiftlik Sk., Turgut Özal Cd., Gaffar Okkan Sk., GAFFAR OKKAN, Cennet Vadisi, Atatürk Cd., 2373. Sk., 2372. Sk., 2371. Sk., 2370. Sk., 2369. Sk., 2366. Sk., 2365. Sk., 2359 Sk., 2363. Sk., 2362. Sk., 2361. Sk., 2360/1. Sk., 2360, 2359. Sk., 2358. Sk., 2357. Sk., 2355. Sk., 2352. Sk., 2351. Sk., 2350, 2349. Sk., 2347. Sk., 2346. Sk., 2342/1 Sk., 2342. Sk., 2340. Sk., 2339. Sk., 2338. Sk., 2337. Sk., 2336. Sk., 2335. Sk., 2332. Sk., 2331. Sk., 2330. Sk., 2326. Sk., 2325. Sk., 2323. Sk., 2322. Sk., 2320/1. Sk., 2320. Sk., 2319. Sk., 2318. Sk., 2316. Sk., 2314. Sk., 2313. Sk., 2312. Sk., 2310. Sk., 2309. Sk., 2308. Sk., 2307. Sk., 2305. Sk., 2302. Sk., 205/25. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 12:00:30.668-2024-03-04 13:00:39.053 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 14:00:04.675-2024-03-04 15:00:11.357 saatleri arasında 29 Ekim; İsimsiz61, 2202. Sk., 2205. Sk., 2213. Sk., 2215. Sk., 2220. Sk., 2231. Sk., 2242. Sk., 2224, Atatürk Cd., 2246 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 14:00:04.675-2024-03-04 15:00:11.357 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 15:00:54.632-2024-03-04 16:00:00.417 saatleri arasında Yıldızlar; MANASTIR, ÇAMLIK, Koca Musa Sk., , ŞEHİT ER ZEKİ TOKER, HASAN ÇAVUŞ, TOKER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 15:00:54.632-2024-03-04 16:00:00.417 saatleri arasında 29 Ekim; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 15:00:54.632-2024-03-04 16:00:00.417 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-04 2024-03-04 13:00:24.37-2024-03-04 15:00:35.319 saatleri arasında Camiikebir; İsimsiz17, Çanakkale Asfaltı, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz8, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz38, 313, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz62, İsimsiz9, İsimsiz64, 313, 1611, Thaem Tarımsal Eğitim Mrk. Girişi, Uluyol Mevki Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 13:00:24.37-2024-03-04 15:00:35.319 saatleri arasında Çavuş; , İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 13:00:24.37-2024-03-04 15:00:35.319 saatleri arasında Mermerli; , 1451, İsimsiz25, İsimsiz32, İsimsiz62, İsimsiz99, Eski Haykıran Yolu Sk., Kumtepe Mevki 1. Bağ Yolu Sk., Kumtepe Mevki 2. Yol Sk., Pekenti Yolu Sk., Çanakkale Asfaltı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 13:00:24.37-2024-03-04 15:00:35.319 saatleri arasında Musabey; , İsimsiz49, Menemen Maltepe Yolu Sokak, TAŞBURUN, 1610, 1610/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 13:00:24.37-2024-03-04 15:00:35.319 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 13:00:24.37-2024-03-04 15:00:35.319 saatleri arasında Doğa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 13:00:24.37-2024-03-04 15:00:35.319 saatleri arasında Yahşelli; , Eski Haykıran Yolu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-04 2024-03-04 13:00:24.37-2024-03-04 15:00:35.319 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.