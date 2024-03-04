04 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:13

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:13

MANİSA ilinde 04 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-04 2024-03-04 11:00:40.216-2024-03-04 17:00:52.468 saatleri arasında Yağcılar; adnan menderes, İsimsiz60, i.ceran, İsimsiz55, atsızata sk, İ.CERAN, İsimsiz49, İsimsiz47, BİLGİLİ, sancaklı, kostak, arslan, atlıata, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, uyanık sokak, uyanık, İsimsiz21, İsimsiz20, ÖNDER, PAŞA, YENEN, bursalı, BURSALI, , cumhuriyet meydanı, yagcılar, yozgatlı sokak, çiftlik, İsmetpaşa Cd., İ. Ceran Sk., Çiftlik Sk., Çayırlar Sk., Uyanık Cd., cumhuriyet meydanı, mahalle sınırları, cumhuriyet meydanı kümeevler, çiftlik, cumhuriyet meydanı kümeevler, FATİH, parlayan, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz71, İsimsiz69, çetin, parlayan, ARINÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 11:00:40.216-2024-03-04 17:00:52.468 saatleri arasında Sarınasuhlar; Sarınasuhlar Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 11:00:40.216-2024-03-04 17:00:52.468 saatleri arasında Şamar; şamar, ŞAMAR, İsimsiz6, İsimsiz5, BEYDERE ŞAMAR, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 11:00:40.216-2024-03-04 17:00:52.468 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 11:00:40.216-2024-03-04 17:00:52.468 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 11:00:40.216-2024-03-04 17:00:52.468 saatleri arasında Beydere; Beydere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 11:00:40.216-2024-03-04 17:00:52.468 saatleri arasında Bağyolu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 11:00:40.216-2024-03-04 17:00:52.468 saatleri arasında Muradiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 11:00:40.216-2024-03-04 17:00:52.468 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 12:00:09.338-2024-03-04 16:00:20.473 saatleri arasında 50. Yıl; 6117, 6115, Şehit Hasan KUZU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 12:00:09.338-2024-03-04 16:00:20.473 saatleri arasında Atatürk; ZİRAAT, DERİCİLER, 5953. Sk., 5952. Sk., 5950. Sk., 5936, 5949. Sk., 5943. Sk., 5941, 5938, 5935/1, 5925/1 Sk., 5921, Şehit Hasan KUZU, 5935, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 12:00:09.338-2024-03-04 16:00:20.473 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-04 2024-03-04 12:00:09.338-2024-03-04 16:00:20.473 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Yardere; İsimsiz8, , İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Yenice; , Köy Yolu, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz27, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, Yenice Köyü Yolu, Yenice Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Karaelmacık; , Karaelmacık Köyü Yolu, Karaelmacık Köyü İç Yolu, İç Yol, karaelmacık yolu, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, KARAELMACIK MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Kulalı; , Kulalı Köyü İç Yolu, KULALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Gülpınar; , Gülpınar Köyü Yolu, GÜLPINAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Çavullar; , Çavullar Köyü İç Yolu, İsimsiz1, ÇAVULLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Rağıllar; , iç yol, İsimsiz1, RAĞILLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Akçaalan; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Gökveliler; , Gökveliler Köyü Yolu, Gökveliler Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, GÖKVELİLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Karyağdı; , Karyağdı Köyü Yolu, Karyağdı Köyü İç Yolu, Köy İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz14, İç Yol, KARYAĞDI MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Yabacı; , Yabacı Köyü Yolu, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Selviler; , Selviler Köyü Yolu, Selviler Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz16, SELVİLER MERKEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Armağan; , İsimsiz1, Armağan Köyü Yolu, ARMAĞAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Borlu; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz17, İsimsiz25, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz24, İsimsiz12, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz70, GÜNER, YILDIZ, ŞHT.MEHMET AKIN, AKARÇAY, SİDAŞ, DEVECİ, CEYLAN, MENEKŞE, İZMİR, DERE, BÜLBÜL, ORMAN, FİDAN, İSMET İNÖNÜ, ÇATAL, ŞİRİN, UYSAL, BAHÇEVAN, ATATÜRK, ÖRNEK, ELEKLER, ÖZLEM, DENİZ, MENDERES, YAREN, KAYA, KAYA ÇIKMAZI, ATA, 1.DOZER, BATTAL, SEDEF, DERİNDERE, CUMHURİYET 1, GÜRBÜZ, AÇTIN, ZAFER, 2.DOZER, ÇAĞLAYAN, SAĞLIK, PINAR, SERCAN, BADEMLİ, ŞEFİKA, TEKEL, DEĞİRMEN, PTT, MİMAR SİNAN, SEYRANTEPE, ESENTEPE, YALÇIN, EMEL, MUTLU, GİRNE, ALKAN, AYVALI KUYU, ÇAVUŞ, ŞEN, ÇINAR, KARANFİL, ANAFARTALAR, IŞIK, ERCAN, HOCA AHMET YESEVİ, KULALI, ÖZGÜR, İsimsiz1215, KAHRAMANLAR, YÜKSELİŞ, TEPE, KENAN EVREN, iç yol, CAMİİ, Eczane, Eczane Sokak, Ezcane Sokak, Gizem Sok., Gürbüz Sokak, Kuyumcukar Sokak, Kuyumcular Sokak, Mermer Sok., Nehir Sok., Patika, Sultan Sok., İç Yol, Şahin Sokak Tn.10, GAÇAROĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Çayköy; , Patika, İsimsiz1, ÇAYKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Tokmaklı; , İsimsiz1, TOKMAKLI, Köy Yolu, Tokmaklı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Yumuklar; İsimsiz1, YUMUKLAR, Yumuklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Saraycık; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz20, İsimsiz21, saraycık köyü yolu, SARAYCIK, Saraycık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMIRCI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında İcikler; , İSİMSİZ DEMİRCİ 121, İncekler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Armutlu; , Armutlu, Armutlu Köyü Yolu, Armutlu Köyü İç Yolu, Salihli Simav Yolu, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Bozköy; , Bozköy Köyü Yolu, Bozköy Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Talas; , Talas Köyü Yolu, Talas Köyü İç Yol, Talas Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Dikilitaş; , Dikilitaş Köyü Yolu, Dikilitaş Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Börtlüce; , Börtlüce Köyü Yolu, Börtlüce Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Encekler; , Encekler Koyu İç Yolu, Encekler Köyü Yolu, Encekler Köyü İç Yolu, küy yolu, ENCEKLER, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-04 2024-03-04 17:00:46.591-2024-03-04 17:30:57.148 saatleri arasında Topuzdamları; , Patika, TOPUZDAMLARI, Topuzdamları Köyü İç Yolu, Topuzdamları Köyü İçyolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.