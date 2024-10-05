05 Ekim MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.10.2024 - 09:41

Güncelleme: 05.10.2024 - 09:41

MANİSA ilinde 05 Ekim Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-05 2024-10-05 09:00:00.946-2024-10-05 15:00:00.227 saatleri arasında Hacı İshak; Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi, İsimsiz258, İsimsiz257, İsimsiz266 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-05 2024-10-05 09:00:00.946-2024-10-05 15:00:00.227 saatleri arasında Hürriyet; Akhisar Salihli Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-05 2024-10-05 09:00:02.607-2024-10-05 15:00:14.007 saatleri arasında Alaağaç; Alaağaç Köyü Yolu, Alaağaç Köyü İç Yolu, İsimsiz23, İsimsiz10, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, ALAAĞAÇ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-05 2024-10-05 09:00:02.607-2024-10-05 15:00:14.007 saatleri arasında Marmaracık; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-05 2024-10-05 09:00:21.158-2024-10-05 15:00:28.555 saatleri arasında Muradiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-05 2024-10-05 09:00:57.177-2024-10-05 15:00:05.144 saatleri arasında Karaali; İsimsiz22, ARAZİ, İsimsiz20, İsimsiz19, 302, KARAALİ, İsimsiz16, KARAALİ, İsimsiz14, İsimsiz13, ARAZİ, Karaali, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz31, İsimsiz32, Karaali, İsimsiz34, İsimsiz35, Karaali, İsimsiz24, Karaali Köyü Yolu, karaali, İsimsiz23, 302, İsimsiz211, 302, 302, , KARAALİ, KARAALİ MURADİYE, İsimsiz7, 302 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-05 2024-10-05 09:00:57.177-2024-10-05 15:00:05.144 saatleri arasında Muradiye; 21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-05 2024-10-05 09:30:00.813-2024-10-05 15:30:00.804 saatleri arasında Çullugörece; , , İsimsiz4, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz7, İsimsiz15, İsimsiz15, İsimsiz27, İsimsiz27, Çullugörece Köyü İç Yolu, Çullugörece Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.