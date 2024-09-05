05 Eylül DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.09.2024 - 11:25

Güncelleme: 05.09.2024 - 11:25

DÜZCE ilinde 05 Eylül Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI mahallelerinde CAMİ SK., KÖY, MURADİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANLAR, HECINLER, N KENDISI mahallelerinde HASANLAR, HASANLAR KÖYÜ YOLU, HECINLER, KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR, N KENDISI, YESILÇAM MÜCAVIR, YEŞİLÇAM mahallelerinde 11330., 11345., 120., 9237., ÇEVRE YOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY KÜME EVLER, KÖY SK., MUNCURLU BESNI, YEŞİLÇAM KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 334., 334. SK., 337. SK., 737. CD., 845. SK., ALİ RIZA ŞAHİNLER SK., ÇAKMAN AHMET SK., RASİM BETİR PAŞA BULVAR, SERÇE, SERÇE SK., SİNEM SK., SÜLEYMAN KUYUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER, ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR mahallelerinde 1768., 1768. SK., 3402. SK., 3403., 3403. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, OSMANCA, YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 101, 101 CD., 112, 114, 114 SK., 117, 304 SK., DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, OSMANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİNLER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, YAYLA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DINLER mahallelerinde CAPOGLU, DINLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, MERKEZ, OSMANCA, YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 102 CD., 300, 300 CD., 302 SK., 305 SK., 306 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, ESER SK., OSMANCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1001. SK., 877. SK., 878. SK., 880. SK., 881. SK., 883. SK., 884. SK., 885., 885. SK., 886., 886. SK., 887. SK., 888. SK., 893., 893. SK., 913. SK., ARSLAN SK., ÇETİN SK., ÇİFTLİK SK., D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., MEYDANLAR SK., MUTLU SK., ÖZTÜRK SK., PAZARYERİ İŞYERLERİ KÜME EVLER, ŞEHİT METİN UYANIK, ŞEREFİYE SK., TURAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 850., 865., 865. SK., 951., ALPARSLAN TÜRKES, ALPARSLAN TÜRKEŞ, NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU BULVAR, UFUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, MERGIÇ, MERGİÇ mahallelerinde 1047. SK., 1049. SK., 1050., 1050. BULVAR, 964. SK., 968., 968. SK., HACI HİLMİ SK., MIHÇI SK., SEYYAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANIYE, BURHANİYE, HAMİDİYE mahallelerinde 280., 283., 283. BULVAR, AFYON SK., D100 ÇOBAN 2012 KAVŞAĞI, DÜZCE OTOGARI, ERDOGMUS, ERDOĞMUŞ SK., FİDANCI SK., GENERAL KAZIM SK., METEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1054. SK., 877., 932. SK., SEZGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 15:00-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1855. SK., 1864., 1874. SK., 1885. SK., 1886., 1886. SK., 1893. SK., 1908. SK., 195., 198. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 207. SK., 208. SK., ALİ ÇİL SK., BAYKUL, BENZERSİZ SK., CEYLAN SK., DOGU, DOĞU SK., HASAN MERT SK., ISIBANK SK., KAMÇIOĞLU SK., KAZIM SİVRİOĞLU SK., KÖŞE SK., KÜÇÜK SK., ÖZEL HAYRİ SİVRİKAYA HASTANESİ, TÜTÜNCÜ CD., ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 16:15-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEGIRMENBASI mahallelerinde 11., 1101., 122. SK., 14. CD., 177., 201., 5. CD., 7., 7. CD., 704 SK., 704., 901., BEYKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Eylül Perşembe 16:15-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENBASI mahallelerinde 9., BEYKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADA mahallelerinde ADAPAZARI BOLU YOLU, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Eylül Perşembe 10:45-12:15 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBÜKÜ, MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde 801. SK., ÇAYBÜKÜ, ÇAYBÜKÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAYBÜKÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Eylül Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 415, 424. SK., 427, 428, 440, SHT.ALI RAIF ÖZBEK, ŞHT.ALİ RAİF ÖZBEK, ŞHT.ALİ RAİF ÖZBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Eylül Perşembe 15:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 410, 410. SK., 411, 411. SK., 412. SK., 416, 416. SK., 417, 417. SK., 418. SK., 423. SK., DUMLUPINAR, DUMLUPINAR CD., HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Eylül Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YONGALIK mahallelerinde YONGALIK, YONGALIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AĞIT SK., ÇETIN AYDOGAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., DOĞANCILAR KÖY YOLU, GIRESUNLULAR, GÖKNAR SK., OKTAY SK., SÖGÜT, ŞEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIRNIK mahallelerinde arsaklar iç yolu, ÇIRNIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 05 Eylül Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISMAILÇAYIRI, N KENDISI, TURNACILAR mahallelerinde AKÇAÖREN KÖYÜ YOLU, ÇAMLISU, DÜZCE YIĞLICA YOLU, ISMAILÇAYIRI, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.