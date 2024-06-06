06 Haziran İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:32

Güncelleme: 06.06.2024 - 09:32

İZMİR ilinde 06 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-06 2024-06-06 09:00:00.371-2024-06-06 17:00:49.884 saatleri arasında Kayadibi; , 9751, Funda Sk., Gündoğdu Sk., Kayadibi Cd., Zakkum Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:56.069-2024-06-06 10:00:12.416 saatleri arasında Beşyol; Burçak Sk., Beşyol Cd., Beşyol, Badem, YAMAÇ, 8001, BEŞYOL, İsimsiz30, İsimsiz25, İsimsiz13, , Sarnıç Cd., Çelik Sk., Çelik, Yamaç Sk., Yamaç, Sardunya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:56.069-2024-06-06 10:00:12.416 saatleri arasında Kayadibi; 9751, , Zakkum Sk., Kayadibi Cd., Gündoğdu Sk., Gelincik Sk., Gelincik, Funda Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:56.069-2024-06-06 10:00:12.416 saatleri arasında Karaçam; İstanbul Otoyolu Cd., İstanbul Cd., Çiftlik Sk., Çağlayan Sk., Palmiye Sk., Palmiye, Kültür Sk., Karaçam Yolu, Karaçam Cd., Karaçam, Fide Sk., Fesleğen Sk., Doğan Sk., Doğan, Gelincik, İsimsiz25, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz8, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:56.069-2024-06-06 10:00:12.416 saatleri arasında Eğridere; Sarmaşık Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:56.069-2024-06-06 10:00:12.416 saatleri arasında Çamiçi; Çimen Sk., Çilek Sk., Çağla Sk., Çamiçi Cd., Çam Sk., Sedir Sk., çam sokak, İsimsiz35, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:56.069-2024-06-06 10:00:12.416 saatleri arasında Yakaköy; İsimsiz169, Özbek Sk., Özbek Cd., Özbek elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:56.069-2024-06-06 10:00:12.416 saatleri arasında Sarnıçköy; Sarnıç Cd., Kordelya, Filiz, Akyar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:56.069-2024-06-06 10:00:12.416 saatleri arasında Kurudere; Kurudere Cd., Kartal, Doğa, Doğa Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 16:00:20.874-2024-06-06 17:00:28.755 saatleri arasında Çamiçi; Çamiçi Cd., Çimen Sk., Çilek Sk., Çağla Sk., Çam Sk., Sedir Sk., çam sokak, İsimsiz35, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 16:00:20.874-2024-06-06 17:00:28.755 saatleri arasında Karaçam; Gelincik, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 16:00:20.874-2024-06-06 17:00:28.755 saatleri arasında Eğridere; Sarmaşık Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 16:00:20.874-2024-06-06 17:00:28.755 saatleri arasında Kayadibi; Zakkum Sk., Kayadibi Cd., Gündoğdu Sk., Gelincik Sk., Gelincik, Funda Sk., 9751, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-06 2024-06-06 09:00:11.745-2024-06-06 12:00:37.246 saatleri arasında Fevzi Çakmak; KIRLAR, Doğan Sk., Değirmendere Cd., Cumhuriyet Cd., Can Sk., Bilge Sk., Balcı Hafız Sk., Aycan Sk., Avcı Çk., Atmaca Çk., Ali Stair Cd., Akar Sk., A. Nayap Dinçer Cd., MESUT, Çamlık Sk., , SEMERCİ, Ziya Garip Sk., Yıldız Sk., Yıldırım Sk., Yavuz Sk., Tabar Sk., Soğuksu Sk., Soylu Sk., Sabuncu Sk., Rüya Sk., Pınar Sk., Mesut, Küçükkaya Sk., Kurtuluş Cd., Kaptan Sk., Kalkan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-06 2024-06-06 09:00:13.987-2024-06-06 15:00:10.516 saatleri arasında Ulamış; İsimsiz6, Hürriyet Cd., Hürriyet, Eğitim, DÜZCE, 1430/1. Sk., 1430. Sk., 1430, 4110, HÜRRİYET, İsimsiz2, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz1, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz5, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:13.987-2024-06-06 15:00:10.516 saatleri arasında Turgut; Çıkmaz, Çiçek Sk., Yakıcılar Sk., Tepe Sk., Pınar Sk., Okul Sk., Hürriyet, Gazi Sk., Gazi Paşa, Ege Sk., Depo Sk., Demokrasi, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Cd., Cami Sk., Cami, Bozyer Sk., Araplar Sk., Araplar, TURGUT, eğitim, EĞİTİM, TURGUT, CAMİ , MANADERESİ , İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz22, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:13.987-2024-06-06 15:00:10.516 saatleri arasında Düzce; Çay Sk., Yukarı Sk., Torlak Mevkii, Torlak Mevki, Torlak Küme Evler, Torlak, Lojman Cd., Kızılcayer Mevki, Kuşçu Sk., Koy Yolu, Kaya Sk., Kavukkavak Tepecik Yolu, Hürriyet Cd., Hereke Cd., Hacı Ahmet Sk., Hacı Ahmet, Durmaz Çk., Değirmen Çk., Dere Sk., Azmak Mevki, 4110, TORLANKÜME EVLERİ , HACI AHMET SOKAK, ahmet bey sokak, HÜRRİYET, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-06 2024-06-06 09:00:13.987-2024-06-06 15:00:10.516 saatleri arasında Kuşçular; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:55.905-2024-06-06 15:00:03.266 saatleri arasında Gülbahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 10:00:42.459-2024-06-06 16:00:52.481 saatleri arasında Kuşçular; İsimsiz12, , İsimsiz11, MESTAN DAYI, 8001. Sk., 8003, 8004 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 10:00:42.459-2024-06-06 16:00:52.481 saatleri arasında Camiatik; , İsimsiz4, YABANGÜLÜ, İsimsiz1254, MESTAN DAYI, Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 10:00:42.459-2024-06-06 16:00:52.481 saatleri arasında Sıra; , İsimsiz3, TERE, 8001/1, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, RADİKA, BİBERİYE, MESTAN DAYI, 8001. Sk., HERCAİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-06 2024-06-06 09:00:28.283-2024-06-06 13:00:35.919 saatleri arasında Muratbey; 3553, 3555. Sk., 3551, 3549. Sk., 3548. Sk., 3545 Sk., 3542. Sk., 3536. Sk., 3534. Sk., 3532. Sk., 3507. Sk., 3532, İsimsiz11, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 10:00:25.782-2024-06-06 13:00:33.607 saatleri arasında Subaşı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 13:00:37.771-2024-06-06 16:00:45.079 saatleri arasında Muratbey; 3505, 3522, 3524 Sk., 3530, 3546. Sk., , İsimsiz10, 3569 Sk., 3503 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-06 2024-06-06 09:00:36.88-2024-06-06 11:00:42.775 saatleri arasında Kültür; Talatpaşa Blv., 1438. Sk., 1437. Sk., 1436. Sk., NEVVAR SALİH İŞGÖREN. Sk., 1434. Sk., 1388. Sk., , Şair Eşref Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:36.88-2024-06-06 11:00:42.775 saatleri arasında Alsancak; Talatpaşa Blv., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:36.88-2024-06-06 11:00:42.775 saatleri arasında Mimar Sinan; Şair Eşref Blv., Ali Çetinkaya Blv., 1487. Sk., 1434. Sk., 1408. Sk., 1403. Sk., 1402. Sk., 1393. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 11:30:25.613-2024-06-06 14:00:33.545 saatleri arasında Mimar Sinan; Şair Eşref Blv., 1434. Sk., Ali Çetinkaya Blv., 1408. Sk., 1487. Sk., 1403. Sk., 1402. Sk., 1393. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 11:30:25.613-2024-06-06 14:00:33.545 saatleri arasında Kültür; Şair Eşref Blv., NEVVAR SALİH İŞGÖREN. Sk., 1388. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-06 2024-06-06 09:00:38.73-2024-06-06 14:00:45.791 saatleri arasında Balatçık; 8796. Sk., 8795. Sk., 8794. Sk., 8790/1. Sk., 8790. Sk., İsimsiz14, İsimsiz3, İsimsiz1, 8803. Sk., 8799. Sk., 8798. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:55.681-2024-06-06 14:00:26.893 saatleri arasında Balatçık; 8799. Sk., , 8790. Sk., 8791. Sk., 8792. Sk., 8795. Sk., 8796. Sk., 8797. Sk., 8798. Sk., 8801. Sk., 8802. Sk., 8803. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:57.069-2024-06-06 14:00:04.394 saatleri arasında Balatçık; 8909, Anadolu Cd., Anadolu Cd., 1671. Sk., 1671. Sk., 8787. Sk., 8787. Sk., 8787/4. Sk., 8787/4. Sk., 8788. Sk., 8788. Sk., İsimsiz17, 8789. Sk., 8789. Sk., 8789/1. Sk., İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz19, , 8789/1. Sk., 8789/2. Sk., , 8789/2. Sk., 8790. Sk., 8790. Sk., 8791. Sk., 8791. Sk., 8801. Sk., 8801. Sk., 8909 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-06 2024-06-06 09:00:43.128-2024-06-06 13:00:52.034 saatleri arasında Süzbeyli; 5009, İsimsiz7, İsimsiz27, 5001. Sk., 5003. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-06 2024-06-06 09:00:45.915-2024-06-06 11:00:58.434 saatleri arasında Alaçatı; 13016. Sk., 11004. Sk., 11003. Sk., 13003. Sk., 12015 Sk., 12027. Sk., 12018. Sk., 11005. Sk., 13006. Sk., 13010. Sk., 13013. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., , 11005/1. Sk., 11006. Sk., 11011. Sk., 11017. Sk., 11018. Sk., 11020. Sk., 12000. Sk., 12012. Sk., 12017. Sk., 12016. Sk., 13005. Sk., İcyol, Kemalpaşa, Fahrettin Altay, Alaçatı Cumhuriyet elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 12:00:26.642-2024-06-06 14:00:36.286 saatleri arasında Alaçatı; İsimsiz396, 7152. Sk., 12113/7, İsimsiz389, İsimsiz376, İsimsiz384, İsimsiz386, İsimsiz375, 12113/1, , Yol, 12113, Serinler Çiftliği, 2028. Sk., İsimsiz403, İsimsiz400, İsimsiz397 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-06 2024-06-06 09:00:52.161-2024-06-06 16:00:02.163 saatleri arasında Saruhanlı; İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, , İsimsiz6, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, SARUHANLI MERKEZ, İsimsiz2, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:52.161-2024-06-06 16:00:02.163 saatleri arasında Yenişehir; İsimsiz2, , İsimsiz3, Yenişehir Yolu, İsimsiz4, OVA YOLU, Yenişehir Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:52.161-2024-06-06 16:00:02.163 saatleri arasında Osmancık; Osmancık Köyü İç Yolu, Osmancık Köyü, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, OSMANCIK KOY YOLU, OSMANCIK OYU IC YOL, ARA OVA YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:52.161-2024-06-06 16:00:02.163 saatleri arasında Eğridere; Eğridere, ÇAYIR, OSMANCIK EĞRİDERE YOLU, AMBARKAVAK, KOYUNCU, EGRİDERE PATIKA YOL, agıl sokak, eğridere ara yol, ara sk, egridere, ara, EGRIDERE ARA YOL, PATIKA YOL, Serap, Eğridere Yolu, Eğridere Köyü İç Yolu, Camiüstü, ova yolu, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz4, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz1, EGRİDERE ARA YOL, eğridere Üççınar Mevkii, ARA YOL, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 09:00:52.161-2024-06-06 16:00:02.163 saatleri arasında Çobanköy; İsimsiz11, köy ici mevkii, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, , İsimsiz3, çobanköy merkez, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-06 2024-06-06 09:00:56.352-2024-06-06 11:00:19.253 saatleri arasında Cumhuriyet; 362, 358. Sk., 373. Sk., 372. Sk., 371. Sk., 370. Sk., 368. Sk., 369, 364. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 13:00:18.918-2024-06-06 16:00:42.485 saatleri arasında Cumhuriyet; 384. Sk., 373. Sk., 369, , 384/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-06-06 2024-06-06 10:00:35.377-2024-06-06 16:00:42.501 saatleri arasında Ali Fuat Erden; 9795, 9795, 9774. Sk., 9774. Sk., 9773. Sk., 9773. Sk., 9772. Sk., 9772. Sk., 9771. Sk., 9771. Sk., 9770/2. Sk., 9770/2. Sk., 9770. Sk., 9770. Sk., 9765. Sk., 9765. Sk., 9763/1. Sk., 9763/1. Sk., 9763. Sk., 9763. Sk., 9757. Sk., 9757. Sk., 9755. Sk., 9755. Sk., , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 10:00:35.377-2024-06-06 16:00:42.501 saatleri arasında Limontepe; 9765. Sk., 9763. Sk., 9763. Sk., 9757. Sk., 9757. Sk., 9756. Sk., 9730. Sk., 9756. Sk., 9734. Sk., 9730. Sk., 9734. Sk., 9765. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-06-06 2024-06-06 15:00:19.549-2024-06-06 19:00:26.515 saatleri arasında Bahar; 2946. Sk., 2928. Sk., 2924. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.