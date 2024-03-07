07 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:20

Güncelleme: 07.03.2024 - 14:20

DÜZCE ilinde 07 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAREŞAL, MERKEZ, REDİFLER mahallelerinde ÇAM YUVA KÜME EVLER, REDİFLER KÖYÜ İÇ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU, YAGCILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAOĞLU, PINARCIK, TAVUKPINARI, YUKARI mahallelerinde ÇAMLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLI KÖYÜ YOLU, KOCAOĞLU KÖYÜ YOLU, KUZEY, PINARCIK, TAVUKPINARI, Uavtede Yok, YUKARI AKÇAÖREN, YUKARI1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde GÖKTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACARA, AYAZLI, DOĞANCILAR, DÖNGELLİ, N KENDISI mahallelerinde ACARA, ASLI SK., BEYÖREN, DADALI, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, EREĞLİ CD., FAKILLI, İsimsiz152 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİÇEKPINAR, N KENDISI mahallelerinde ÇIÇEKPINAR, ÇIÇEKPINAR KÜME EVLER, ÇİÇEKPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KÜLTÜR, YENİ mahallelerinde 10. CD., 1101., 177. SK., 206. CD., 208., 6 CD., 6 SK., 6., 6. CD., 601. SK., 606 SK., 607., 607. SK., 609., 610., 610. SK., 617., 617. SK., 618., 622., 622. SK., 630., 701., 8 SK., BEYKÖY İÇ YOLU, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, DEVELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, YENI, YENİ mahallelerinde 120., 122 SK., 122. SK., 164., 171., 201. SK., CUMHURİYET ÇIKMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16126., 16150., 16151., ADAPAZARI BOLU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1001., 878. SK., 880. SK., 881. SK., 884. SK., 980., D 100 KARAYOLU CD., KORKMAZ SK., PAZARYERİ İŞYERLERİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, YENİ mahallelerinde 1 CD., 1., 101., 1107., 1161. SK., 177., 4., 5. CD., 500., 501., 503., TOKİ BEYKÖY KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 4093., 4093. SK., 4094. SK., 4095., 4095. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16052., 16102., D 100 KARAYOLU, E-5 KENARI KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERGİÇ, MERKEZ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18019., 18020., 2130., 2130. CD., BİLGİN ÇK. SK., HÜRRİYET CD., ŞEHZADE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 1.DEMETEVLER, 1.DEMETEVLER CD., 4100. SK., 4101. SK., 4105. SK., 4106. SK., 4107. SK., 4108. SK., 4116. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR mahallelerinde İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR mahallelerinde 657. SK., CEVAT ŞAHİN SK., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., RIHTIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 2.DEMETEVLER CD., 3786. SK., 4102. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TANTAN KUYU mahallelerinde KURTSUYU MERKEZ KÜME EVLER, MUSABABA KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TONYALI mahallelerinde TONYALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, TANTAN KUYU mahallelerinde DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, KURTSUYU KÖYÜ İÇ YOLU, SUBASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16044., FIRINCILAR SİTESİ İÇİ YOLU, MERKEZ KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTLAKLAR, TANTAN KUYU mahallelerinde OTLAKLAR, TANTAN KUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde ALTUNÇAY, KURTSUYU MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLAR, KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 1. CD., AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, DURAKLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 16170., TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 14:15-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1001. SK., 877. SK., 883. SK., 885., 885. SK., 886., 886. SK., 887. SK., 888. SK., 893., 893. SK., 913. SK., 951., ARSLAN SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇİFTLİK SK., MEYDANLAR SK., MUTLU SK., ÖZTÜRK SK., ŞEHİT METİN UYANIK, ŞEREFİYE SK., TURAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 10:15-11:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1016., 1028. SK., 1080., 955. SK., 974. SK., 979., 980. SK., 985. SK., 986. SK., 987. SK., 988., 988. SK., 989., 989. SK., 990. SK., 992. SK., 997. SK., DÜZCE SSK HASTANESİ, ESKİ BAĞDAT CD., ÖZMEN, ÖZMEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR mahallelerinde MUNCURLU BESNI, MUNCURLU IŞIK KÖY SOKAĞI, MUNCURLU KÖYÜ İÇ YOLU, MUNCURLU KÖYÜ YOLU, MUSABABA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAÇAM, BAHÇELIEVLER, BÜYÜK AÇMA, BÜYÜKAÇMA-BÜYÜK AÇMA, CUMHURİYET, ÇAMLIK, ÇORAK, DERE, FABRIKA, FINDIKÇUKURU, FINDIKLI AKSU, GÖKÇE, HAMAMDAGI, KARDELEN, KİRAZLI, N KENDISI, TATIL, UÇUK, UĞUR, YENI mahallelerinde 1 SK., 10., 13., 17., 2 SK., 3 SK., 5 SK., 7 SK., 7., 7000., 7512., 7530., 7550., 7555., 7580./1, 7700., 8036., BAHÇELIEVLER, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, ÇAMLIK, ÇORAK, DERDİN KÖYÜ YOLU, DERE, FABRIKA, FINDIKÇUKURU, FINDIKLI AKSU, FINDIKLI AKSU KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, HAMAMDAGI, HAMAMÜSTÜ YOLU, KARDELEN, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY SK., TATIL KÖYÜ, UÇUK, UĞUR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜK, ÇINARDÜZÜ, KIREÇKUYUSU, KURULUK, SARIÇAM mahallelerinde BÜK, ÇINARDÜZÜ KÖYÜ YOLU, DEGIRMENBASI, KIREÇKUYUSU, KIRKACAK, KURULUK, SARIÇAM, SARIÇAM MAHALLESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP DÜZCE, KONURALP DÜZCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKÖY mahallelerinde 3129., 3235. SK., 3255. SK., 3261. SK., 3266., 3266. SK., 3274., 3274. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ESKI AKÇAKOCA, MELEN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 07 Mart Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde 106., 126., 149., CAN SK., CUMHURİYET MEYDAN, DÜZCE, DÜZCE CD., EMEK, EMEK SK., İLHAN SK., MUHSİN SAK SK., MUHSİNSAK SK., OKUL SK., ÖZKAN SK., PAŞALAR SK., TURAN SK., UGURLU, UĞURLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KARAÇÖRTLEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZARDERE, N KENDISI mahallelerinde BIÇKIBASI, HIZARDERE, HIZARDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAKACAK mahallelerinde CIRCIR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 07 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YESILYAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 07 Mart Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENI, YENİ mahallelerinde 19. SOK., 208. SK., 210. SK., 414. SK., 415. SK., 424, 431, 440, 442, CUMHURİYET CD., ISMET PASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.