08 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.06.2024 - 10:07

Güncelleme: 08.06.2024 - 10:07

BOLU ilinde 08 Haziran Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde BOLU CD., ÇAVUŞLAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, SAKALLI, SAKALLI KÜME EVLER, SEHIT MURAT MENTES, SIRÇALI 2., SIRÇALI 3., ŞEHİT MURAT MENTEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇOMAK mahallelerinde KARAÇOMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEMBERUZ, HACIMUSALAR, YEŞİLYAZI mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU, GEMBERUZ MAHALLE YOLU, GÜVEYTEPE KÖYÜ YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKAVAKLAR, BEŞKAVAKLAR, BORAZANLAR, KILIÇARSLAN mahallelerinde 128, 128 SK., 136, 149, 149 SK., BOLU DÜZCE YOLU, D_100 KARAYOLU CD., D-100 KARAYOLU_8, SAFIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, İZZET BAYSAL, KÜLTÜR, MERKEZ, SEMERKANT mahallelerinde 3214, 3214 SOK., 3235. SK., 3261. SK., 48 KONUTLAR SİTESİ, 5020, AKINCI, AKINCI SK., AKTAŞ PARKI İÇİ YOLU, BOSTANCI SK., DR.ZİHNİ ÜLGEN SK., DUMANOĞLU SK., EMİN SK., FAKI CEMİL SK., GEZEK, GEZEK SK., GÖKTAŞ SK., GÖLCÜK BULVARI BULVAR, HACI HAMDİ SK., HACI YUSUF YAR, HALİLLER SK., HASRET SK., İNKILAP SK., İPEKLİ SK., İSMAİL KEMAL CD., KARABACAKOGLU, KARABACAKOĞLU SK., KIZIK SK., KOCABEY SK., KÖROGLU, KÖROĞLU SK., KUTUCUOĞLU SK., MEZBAHA SK., ÖZCAN SK., SARAÇ SK., SEHIT OSMAN ÇATANA, SEHIT SAMI AKBIYIK SK., SEHIT SELEN PASA, SERKAN, SEVAL SK., ŞEHİT OSMAN ÇATANA SK., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ SK., ŞEHİT SAMİ AKBIYIK SK., ŞEHİT SELEN PAŞA CD., TABAKHANE, TABAKHANE SK., TASHANCILAR, TAŞHANCILAR CD., TİMUR SK., UĞURLU SK., USTAOĞLU SK., YALÇIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 08 Haziran Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DORUK mahallelerinde DORUK, ESKİPAZAR MENGEN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.