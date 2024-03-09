09 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 09.03.2024 - 10:39

Güncelleme: 09.03.2024 - 10:39

DÜZCE ilinde 09 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACARA, AYAZLI, DOĞANCILAR, DÖNGELLİ, N KENDISI mahallelerinde ACARA, ASLI SK., BEYÖREN, DADALI, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, EREĞLİ CD., FAKILLI, İsimsiz152 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKAYA, N KENDISI mahallelerinde AKKAYA, AKKAYA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde MUAMMER AKSOY CD., PASA, TEKİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAVUTAĞA, DİLAVER, KAVAKLIK, KIRKHARMAN, KÖYÜN KENDİSİ, KÜPLER, N KENDISI mahallelerinde DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, DİLAVER KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU, YENICE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRCIK, KARAKİRAZ, SALAVAT mahallelerinde çayırlık, KIRIK KÖYÜ YOLU, SALAVAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAÖREN, ISMAILÇAYIRI, N KENDISI, TURNACILAR mahallelerinde AKÇAÖREN KÖYÜ YOLU, DÜZCE YIĞLICA YOLU, HASANLAR, ISMAILÇAYIRI, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP DÜZCE, KONURALP DÜZCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKÖY mahallelerinde 3129., 3235. SK., 3255. SK., 3261. SK., 3266., 3266. SK., 3274., 3274. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, ESKI AKÇAKOCA, MELEN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACI, DIKMELI MÜCAVIR, İSTİLLİ, TOPÇULAR, YAMALI mahallelerinde 903, ARABACI KÖYÜ YOLU, BOSTANLIK, ÇİLİMLİ/KUZEY CD., İSTİLLİ KÖYÜ İÇ YOLU, İSTİLLİ KÖYÜ YOLU, YAMALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde D 100 KARAYOLU, MAMURE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİKMELİ, İHSANİYE, İSLAHİYE MÜCAVİR, N KENDISI, TOPÇULAR, ÜÇYOL mahallelerinde AHMETÇİLER SK., ÇILIMLI KUZEY, DİKMELİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE ANKARA YOLU, IHSANIYEE, İSLAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SAZIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİKMELİ MÜCAVİR, GÜLEBELER, ISLAHIYE MÜCAVIR, İHSANİYE, İSLAHİYE, KARADERE HASANAĞA, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, ŞAZİYE, TOPÇULAR, ÜÇYOL mahallelerinde 626., ADAPAZARI BOLU YOLU, AHMETÇİLER, ANADOLU OTOYOLU DÜZCE BAĞLANTI, FEVZİYE KÖYÜ YOLU, GÜLEBELER KÖYÜ YOLU, IHSANIYE KÜME EVLER, ISLAHIYE, ISLAHIYE DORÜS, İHSANİYE KÖYÜ YOLU, İSLAHİYE KÖYÜ YOLU, KARADERE HASANAGA, KARADERE HASANAĞA KÖYÜ YOLU, SAZIYE KÜME EVLER, ŞAZİYE KÖYÜ YOLU, ÜÇYOL KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1561. CD., 1569. SK., 1596. SK., 1597. SK., 1599. SK., 1601. SK., 1602. SK., 1603. SK., 1610., 1614. SK., 1615., 1615. CD., 1616. SK., 1617. SK., 1618. SK., 1622. SK., 1638. SK., 1704., 1706. SK., 1707. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE, NALBANTOĞLU mahallelerinde 2.BAHÇELİEVLER CD., 4.DÜZCE BULVAR, 4368. SK., 4369., 4369. SK., ÇEVRE YOLU, NALBANTOĞLU İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1626., 1626. SK., 1628., 1630. SK., 1652. SK., 1669., 1711., 1711. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER, YENİ mahallelerinde 1562. SK., 1629. SK., 1631. SK., 1632., 1632. SK., 1634., 1636. SK., 1743. SK., 1753. SK., PALAS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1572., 1698. CD., 1754. SK., 1755., 1755. SK., 1756. SK., 1757. SK., 1758. SK., 1767., 1767. SK., 1771., 1784. SK., 1790., 1790. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1587. SK., 1686., 1686. SK., 1723., 1752. CD., 1771. SK., 1772. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER mahallelerinde 1562., 1588. SK., 1589. SK., 1590. SK., 1593. SK., 1594. SK., 1595. SK., 1642. SK., 1643., 1707., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER, KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 1559., 1667. SK., 1669. SK., 1671. SK., 1673., 1673. SK., 1675., 1675. SK., 1676. SK., 1682. SK., 1731. SK., 2316., 2406. SK., 4960. SK., 4961., 4961. SK., 4963., 4972. SK., 4990., 4993., 5130. SK., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, BEYCİLER, KOÇYAZI mahallelerinde 1577. SK., 1578. SK., 1579., 1579. SK., 1650., 1650. SK., 1662., 1670., 1670. SK., DÜZCE TOKİ METEK KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER mahallelerinde 1.DÜZCE BULVAR, 4112. SK., 4116., 4116. SK., DÜZCE TOKİ KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5602. SK., 5883., 5883. SK., 5888., 5893., GAZHANE, GAZHANE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE, NALBANTOĞLU mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 1.GÜZELBAHÇE CD., 29. SK., 4355. SK., 5.DÜZCE BULVAR, 57. SK., 58. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK mahallelerinde 5536. CD., 5616., 5617. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde 4_1, ÇALICUMA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAĞDİBİ, KURUDERE mahallelerinde DAĞDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DERELİTÜTÜNCÜ mahallelerinde 1904. SK., 1905. SK., 1906. SK., 1921. SK., 1922. SK., 1923. SK., 1925. SK., 1927. SK., 1928. SK., 1929. SK., 1935., 198. SK., AYDIN DEMİR SK., BAYKUL, DEMIR, DEMİR SK., GÖRGÜLÜ, GÖRGÜLÜ SK., KÖŞE SK., TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KOÇYAZI mahallelerinde ATASOY SK., BAYKUL SK., HACI MEVLÜT SIVRIOGLU, HACI MEVLÜT SİVRİOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde YAKABAŞI ERENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENI, YENİ mahallelerinde 19. SOK., 210. SK., 414. SK., 415. SK., 424, 442 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKÖY, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, ADAKÖY, ADAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKADİRLER mahallelerinde HACIKADİRLER KÖYÜ YOLU, YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORDULUKARADERE, SAKIR mahallelerinde ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU, SAKIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde İSTİKLAL, KİBAR SK., NALBANT SK., ÖZBEK SK., POYRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAKA mahallelerinde 335., COŞAR SK., GÜNEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 09 Mart Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK, FATIH, FATİH, ORTA, YENI, YENİ mahallelerinde 101. SK., 102, 102. SK., 121., 121. SK., 122 SK., 122. SK., 123, 123 SK., 123. SK., 124 SK., 124. SK., 125. SK., 126, 127., 127. SK., 128, 128. SK., 130, 130. SK., 131, 132, 133. SK., 134. SK., 135, 138., 143. SK., 146. SK., 149. SK., 150. SK., 151. SK., 159., 159. SK., 168., 17 AGUSTOS, 17 AGUSTOS CD., 17 AĞUSTOS CD., 172., 172. SK., 173. SK., 174. SK., 175. SK., 178., 178. SK., 179. SK., 180. SK., 182. SK., 185. SK., 187, 196., 20., 20. SK., 353., 4. SK., 5., 5. SK., 70., 75. SK., 80., ACAR SK., AKÇAY SK., ATATÜRK BULVAR, BAKIRCILAR SK., CİHANGİR SK., CUMHURIYET, ERDOGAN, ERDOĞAN SK., EROL SK., ERTUĞRUL SK., ESNAF SK., HAFIZ AHMET, HAFIZ AHMET CD., ISTIKLAL, İSTİKLAL CD., KARANFIL, KAYA SK., KONURALP SK., KORU, KORU SK., KÖKSAL SK., KÜLTÜR, MEVLANA, MEVLANA CD., MUALLIM, MÜDERRIS, ORMAN SK., ÖZ, ÖZSOY, ÖZSOY SK., PARLAK SK., PAZAR SK., SAĞLIK CD., SEÇKİN SK., SEHIT MESUT KIROGLU, SEHIT NUSRET AKAR, SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, SIFA, SPOR SK., ŞEHİR, ŞEHİR MEYDAN, ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD., ŞEHİT ŞEHABETTİN ARSLAN CD., ŞEN SK., ŞİFA SK., TRABZON SK., TRAFO SK., YAĞMUR SK., YILDIRIM SK., YILMAZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAHMUT mahallelerinde KARAMAHMUT, ŞİMŞİRTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 09 Mart Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIMSIRLITEPE mahallelerinde SIMSIRLITEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.