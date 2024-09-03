1 kişi ölmüştü! Bayrampaşa'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 11:45

Güncelleme: 03.09.2024 - 11:47

Yıldırım mahallesinde 29 Ağustos Perşembe günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Nalbur ve galericilik yapan iki grubun arasında yaşanan silahlı kavgada galericilik yapan Ali Şen(34) hayatını kaybederken arkadaşı Ali Ç.(37) yaralanmıştı.

Olay yerinde yapılan incelemede farklı silahlara ait çok sayıda boş kovan bulunmuştu. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay anının güvenli kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

Görüntülerde grupta bulunanların önce tartıştıkları ardından aralarında kavga çıktığı görüldü. Aynı görüntülerde elinde silah olan bir kişinin çevreye ateş ettiği belirlendi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmada olaya karışan Nalbur dükkanı işleten Uğur Ç.(32) Hüseyin K.Ş.(29) Sultangazi ilçesinde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen üç adet adet silah ele geçirildi.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler suçlarını itiraf ederlerken, Ali Ç.’nin kendilerine küfür ettiğini ve silah çektiğini, kendilerini korumak için olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.