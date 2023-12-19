10 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı
İzmit'te arkadaşlarıyla istinat duvarı üzerinde sohbet ettiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden düşen İ.E.Ç. (15), itfaiye tarafından kurtarılırken, yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.
İzmit Sarıcalar Mahallesi Sarıcalar Caddesi'nde, dün saat 23.00 sıralarında caddenin yanındaki istinat duvarı üzerinde arkadaşlarıyla sohbet eden İ.E.Ç., dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten duvarın arka kısmındaki yeşillik alana düştü.
Çocuğun arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çocuğun düştüğü alana inen itfaiye ekipleri, sedyeye aldıkları İ.E.Ç.'yi ambulansa taşıdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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