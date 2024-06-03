103 kuruluştan Akbelen için adalet çağrısı
Akbelen’de Kemerköy Termik Santrali Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin iptali için açılan davanın Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde görüşülmesine başlandı. Mahkeme sürecine ilişkin Yaşam savunucusu 103 dernek, vakıf ve platformdan yapılan ortak açıklamada termik santrallerin kapatılması yönünde çağrı yapıldı.
Muğla Akbelen Ormanı'nda Kemerköy Termik Santrali Çevre İzin
ve Lisans Belgesi’nin iptali için açılan davanın Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde
görüşülmesine başlandı.
Duruşmaya katılan yaşam savunucuları adına yapılan
açıklamada "Doğamıza, tarihimize ve yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz.
Dünyanın vazgeçtiği sistemlerle enerji üretmekte ısrar edenleri bir kez daha
uyarıyoruz! Akbelen ormanını savunmaya devam edeceğiz" denildi.
Yaşam savunucusu 103 dernek, vakıf ve platformdan ise ortak
bir açıklama yapıldı.
"TERMİK SANTRALLERİ KAPATIN"
Muğla’da kömürlü termik santrallerin hukuksuzca
çalıştırılmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:
“Akbelen Ormanı’nı yok eden Yeniköy-Kemerköy Termik
Santrali, dinamitlerle ekokırım suç mahallini giderek daha da genişletiyor.
İkizköy, Karadam ve Karacahisar başta olmak üzere bölgedeki pek çok köyü
yutmaya hazırlanıyor. Mücadeleye devam ediyoruz. Kömürün ve termik santrallerin
on yıllardır yaratmış olduğu bu yıkıma karşı direnenler olarak herkesi
köylerin, ormanların, havzaların, suların, gezegenin yok olmaya karşı attıkları
çığlığa süresiz kulak vermeye çağırıyoruz. Termik santrallerin
kapatılmalı."
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