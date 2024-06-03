103 kuruluştan Akbelen için adalet çağrısı

Akbelen’de Kemerköy Termik Santrali Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin iptali için açılan davanın Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde görüşülmesine başlandı. Mahkeme sürecine ilişkin Yaşam savunucusu 103 dernek, vakıf ve platformdan yapılan ortak açıklamada termik santrallerin kapatılması yönünde çağrı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 18:20
103 kuruluştan Akbelen için adalet çağrısı
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Muğla Akbelen Ormanı'nda Kemerköy Termik Santrali Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin iptali için açılan davanın Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde görüşülmesine başlandı.

Duruşmaya katılan yaşam savunucuları adına yapılan açıklamada "Doğamıza, tarihimize ve yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz. Dünyanın vazgeçtiği sistemlerle enerji üretmekte ısrar edenleri bir kez daha uyarıyoruz! Akbelen ormanını savunmaya devam edeceğiz" denildi.

Yaşam savunucusu 103 dernek, vakıf ve platformdan ise ortak bir açıklama yapıldı.

"TERMİK SANTRALLERİ KAPATIN"

Muğla’da kömürlü termik santrallerin hukuksuzca çalıştırılmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Akbelen Ormanı’nı yok eden Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali, dinamitlerle ekokırım suç mahallini giderek daha da genişletiyor. İkizköy, Karadam ve Karacahisar başta olmak üzere bölgedeki pek çok köyü yutmaya hazırlanıyor. Mücadeleye devam ediyoruz. Kömürün ve termik santrallerin on yıllardır yaratmış olduğu bu yıkıma karşı direnenler olarak herkesi köylerin, ormanların, havzaların, suların, gezegenin yok olmaya karşı attıkları çığlığa süresiz kulak vermeye çağırıyoruz. Termik santrallerin kapatılmalı."



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