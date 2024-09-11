11 Eylül İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.09.2024 - 16:40

Güncelleme: 11.09.2024 - 16:40

İZMİR ilinde 11 Eylül Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-11 2024-09-11 09:00:00.717-2024-09-11 15:00:00.449 saatleri arasında Yağlar; İsimsiz82, , ÇAYIR, ÇAYIR, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, ÇAYIR, YENİYOL, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, YAYLA, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, ÇAYIR, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz81, İsimsiz79, YAĞLAR, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, ÇAYIR, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz56, İsimsiz55, ÇAYIR, İsimsiz51, YAĞLAR, İsimsiz48, Yayla, YAĞLAR, Şemsiler Köyü İç Yolu, Çayır, Yağlar Köyü İç Yolu, Yağlar Koyu İç Yolu, Yağlar, Yaglar Koyu İç Yolu, ÇAYIR, Denizli Ödemiş Yolu, İsimsiz47, İsimsiz46, YAĞLAR, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz109, İsimsiz108, YAĞLAR, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz101, İsimsiz37, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz96, İsimsiz92, İsimsiz72, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, YAĞLAR, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-11 2024-09-11 09:00:00.717-2024-09-11 15:00:00.449 saatleri arasında Karaman; İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz63, İsimsiz64, KÖY CİVARI, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, KARAMAN, İsimsiz72, İsimsiz73, KARAMAN, KARAMAN, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, KÖY CİVARI, KÖY CİVARI, İsimsiz98, İsimsiz99, Karaman Koyu İç Yolu, Yaglar Koyu İç Yolu, KÖY CİVARI, İsimsiz39, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, KARAMAN, KARAMAN, İsimsiz22, İsimsiz24, KÖY CİVARI, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-11 2024-09-11 09:00:00.717-2024-09-11 15:00:00.449 saatleri arasında Şemsiler; İsimsiz112, MANDAL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-11 2024-09-11 09:00:00.717-2024-09-11 15:00:00.449 saatleri arasında Umurcalı; YENİYOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-11 2024-09-11 09:00:00.717-2024-09-11 15:00:00.449 saatleri arasında Arkacılar; , İsimsiz89, İsimsiz100, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, Değirmenönü, OKKATAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-11 2024-09-11 09:00:00.717-2024-09-11 15:00:00.449 saatleri arasında Orhangazi; İsimsiz98, köy içi, ORHANGAZİ İÇ YOLU, Orhangazi Yolu, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, ORAHANGAZİ KÜME EVLERİ, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-11 2024-09-11 09:00:00.717-2024-09-11 15:00:00.449 saatleri arasında Köfündere; Köfündere Köyü, Köfündere Küme Evleri, İsimsiz19, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, KÖFÜNDERE, İsimsiz31, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, Köfündere Küme Evleri, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-11 2024-09-11 09:00:00.717-2024-09-11 15:00:00.449 saatleri arasında Çaylı; İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-11 2024-09-11 10:00:00.47-2024-09-11 17:00:00.509 saatleri arasında Sarıçalı; sarıçalı yolu küme evler, , sarıçalı yolu kümeevler, Sarıçalı Köyü İç Yolu, Sarıçalı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-11 2024-09-11 10:00:00.47-2024-09-11 17:00:00.509 saatleri arasında Halilbeyli; Camialtı, Camialtı Sk., Dedelik, Dedelik Sk., Dedelik Çıkmaz, Derinkuyu, Derinkuyu Sk. 1. Çk., Doğu Sk., Ergen, Ergen Sk., Ergen Sk. 1. Çk., Eski İzmir, Eski İzmir Cd., Göçmen Sk., Gülüm, Gülüm Sk., Günebakan, Güney Sk., Hacı, Hacı Sokak, Halilbeyli, Halilbeyli Köyü İç Yolu, Hanımeli Sk., Hercai Sk., Hikmet Tırtak, Kasımpatı Sk., Kırım, Kırım Sk., Leylak Sk., Leylak Sokak, Menekşeli, Menekşeli Sk., Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk Cd., Nilüfer Sk., Onur, Onur Sk., Orkide Sk., Ortanca, Pamuk Sokak, Salkım, Salkım Sk., Yaz Sk., Yıldız Sk., Zambak Sk., Çalıkuşu Sokak, Çevreyolu, Çevreyolu Mevki Küme Yolu, Çimenlik Sk., Özdemir Sk., İsimsiz13, İsimsiz18, BAŞ KÜMEEVLER, DEDELİK SOKAK, , 85. Yıl Cumhuriyet, 85. Yıl Cumhuriyet Cd., Baş, Baş Sokak, Başmahalle Çk., Begonya, Begonya Sokak, Buket Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-11 2024-09-11 10:00:00.47-2024-09-11 17:00:00.509 saatleri arasında Sinancılar; , İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-11 2024-09-11 10:00:00.47-2024-09-11 17:00:00.509 saatleri arasında Yeşilyurt; , Tokmakalan Yolu, Yeşilyurt Köyü, Yeşilyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt Yeni, Yeşilyurt Yolu, Yeşilyurt Yolu Küme Evleri, Yeşilyurt Yolu Kümeevler, Turgutlu Cd, TOKMAKALANI KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-11 2024-09-11 10:00:00.47-2024-09-11 17:00:00.509 saatleri arasında Zeamet; , Sarıçalı Sk., Zeamet Yolu Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-11 2024-09-11 10:00:00.47-2024-09-11 17:00:00.509 saatleri arasında Gökçeyurt; , Gökçeyurt Köyü İç Yolu, TURGUTLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-11 2024-09-11 10:00:00.47-2024-09-11 17:00:00.509 saatleri arasında Hamzababa; , Hamzababa, Hamzababa Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.