11 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.09.2024 - 16:39

Güncelleme: 11.09.2024 - 16:39

KOCAELİ ilinde 11 Eylül Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY mahallelerinde ÇAKIR AHMET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, TEPEKÖY mahallelerinde 1101. SK., KARAMANOĞLU SK., SEHRIYAR, ŞEHRİYAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, KASIKÇI, SEKBANLI mahallelerinde 100.İSİMSİZ SK, 102.İSİMSİZ SK, AKASYA AĞACI, AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, CEVİZ AĞACI, ÇADIR, FİLDİŞİ, GÜNDÖNDÜ, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARAOĞLAN, KAYAPINAR SK., KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KURTULUŞ BULVAR, KUZEY MARMARA OTOYOLU, LEYLEK, MAVIS, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM, SÜTÇÜ, TOKİ KONUTLARI 10., TURNALI, ÜÇGAZILER MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLICA, BAĞLICA mahallelerinde ROÇKAN MEVKII, ROÇKAN MEVKII KÜME EVLER, ROÇKAN MEVKİİ KÜME EVLER, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUCA mahallelerinde KOZLUCA MERKEZ MEVKII, KOZLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASSIBAG, YASSIBAĞ mahallelerinde TEKKE MEVKII, TEKKE MEVKII KÜME EVLER, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRKÖY mahallelerinde DELFİN, GÖLKENT 1.ETAP, GÖLKENT 1.ETAP SK., YEDİVEREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde ENGİN SK., HOCAOĞLU SK., TURAN GÜNEŞ CD., YAKUT, YAKUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AĞIT SK., AHULAR SK., ASLANAGZI, ATAŞ SK., ATES, ATEŞ SK., AYGÜN SK., BADEMLİ SK., BUDAK, BUDAK SK., ÇADIRKUŞAĞI SK., ÇAĞLIN SİTESİ YOLU SK, ÇARKIFELEK, ÇARKIFELEK SK., ÇAY SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN SK., FATİH CD., GAZEL, GAZEL SK., GEYLANİ SK., GÜLBAHAR SK., GÜLLÜK SK., GÜNBATIMI SK., ITIR SK., KABATAŞ SK., KAKTÜS SK., KARAÇAM SK., KARAMAN SK., KEMER SK., KILIÇLAR SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MEŞE SK., MORSALKIM SK., MUSTAFA KEMAL CD., OZANLAR SK., PALMİYE SK., PIR SULTAN ABDAL, PİR SULTAN ABDAL CD., REZENE SK., SERVET, SOGUKSU, SOĞUKSU CD., SUDE SK., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL CD., TURUNÇ SK., VAKİT SK., YILDIZ SİTESİ YOLU SK, ZERDALI, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ANAYURT CD., ANDAÇ SK., BAKIRLIK CD., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., DOĞALAR, EFES, EMIRGAZI, EMİRGAZİ CD., ESKİ SK., GÖKDERE SK., GÜLOVA SK., GÜMÜŞ ÇEŞME, GÜMÜŞ ÇEŞME CD., KIŞLA CD., KIZILDERE SK., KUMLU, KURS SK., MAKBER SK., MESUDİYE. CD., TEMEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, AHLAT CD., CENGAVER SK., DAĞYOLU SK., DOĞALAR SK, GÜLENLER SK., GÜZELHİSAR CD., KARABEYLİ SK., KUMLU SK., MESUDİYE CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., SARIKAYA SK, TABAY SK., TARHAN SK., TOROS SK., ÜZÜLMEZ SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 22., 23. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 27. SK., 34. SK., 35. SK., 36., 36. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 2. SK., 3. SK., 5. SK., 7. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, PAŞADAĞ, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde BABAYİĞİT SK., BAGLI, BAĞLI SK., BAHTIYAR, BEYAZ, BUKET, CENNET KUSU, ÇAM SK., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇUKURDERE SK., DAMLA, DAMLA SK, DIYAR, DİYAR SK., ELÇI, ELÇİ SK., GALIP ERENOGLU, GALIP ERENOGLU CD., GALİP ERENOĞLU CD., GÖK SK., GÖNÜLLÜ SK., HABER SK., HAZERAN SK., HÜDA, HÜDA SK., HÜRLER CD., ISLAMOGLU, ISMAIL ÇAVUS, İSLAMOĞLU SK., İSMAİL ÇAVUŞ SK., KARAYEMİŞ SK., KAYNAK SK., KELEBEK SK., KORKMAZ SK., KUŞBURNU SK., MAVI, MEHMET KASIM SK., MEVLANAM, MEVLANAM CD., MUHABBET, ORMAN DEPOSU SK., ORTADİL SK., OSMAN USTA, OSMAN USTA SK., SARRAF SK., SAYGIN, SAYGIN SK., SEVECEN SK., SÖNMEZ SK., SUHEDA, SÜRMELİ SK., SÜSEN, ŞAL SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., UĞUR SK., UZUNLAR, UZUNLAR SK., YESIL DOGA, YEŞİL DOĞA SK., ZAKKUM, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK mahallelerinde ADA CD., AHMET ER CD., ALTIN SK., KONAKTEPE, KONAKTEPE SK., MEHMET TANER CD., RESAT GÜNES, REŞAT GÜNEŞ CD., SANCAK SK., SANCAKTAR SK., SIRÇA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 202/3. SK., 204., 204. SK., 204/1. SK., 216/3. SK., 218., 218. SK., 2304. SK., 2305., 2305. SK., 2305/1. SK., 234/1., 236., 236. SK., 236/1., 236/1. SK., 238., UĞUR MUMCU CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 207., 207. SK., 208. SK., 210., 210. SK., 250/3., 301. SK., 306. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., RAHMI DIBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 12:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 203., 203. SK., 205/1., 205/1. SK., 205/2. SK., 206. SK., 207/1., 207/1. SK., 209. SK., 210/1. SK., 211. SK., 212. SK., 213. SK., 214., 214. SK., 216. SK., 369. SK., MURAT ÇOBANOĞLU CD., UGUR MUMCU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 129. SK., 131., 131. SK., 132., 133. SK., 135/1., 150., 150. SK., 2206. SK, 2312., 2312. SK., 2312/1. SK., 2313/2. SK., 2314. SK., 2315. SK., 2316. SK., 2319. SK., 238. SK., 238/4., 238/4. SK., ADEM YAVUZ CD., PİR SULTAN CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUS mahallelerinde 2110. SK., 2111. SK., 2112., 2112. SK., 2112/1. SK., 2114. SK., 2115. SK., 2122. SK., 2123. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2125/1. SK., 2126., 2126. SK., 2127., 2127. SK., 2128., 2128. SK., 2129., 2129. SK., 2130. SK., 2131. SK., 2132. SK., 2133., 2133. SK., 2134. SK., 2137. SK., 2142. SK., 2143., 2145/1. SK., 2162. SK., MEHMETÇIK, MEHMETÇİK CD., ORDU, ORDU CD., ŞEHİT MEHMET KARTAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ mahallelerinde 2331/1., 2331/1. SK., 2334/2., 2334/2. SK., 2334/3., 2334/3. SK., 2335/1., 2335/1. SK., 2336., 2336. SK., 2337/1. SK., 2340., 2340. SK., 2341. SK., 2343/1. SK., KAYI BOYU CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., ÜMİT KAFTANCI CD., YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 1203., 1203. SK., 602., 602. SK., KIZILAY, KIZILAY CD., SEHIT NUMAN DEDE, ŞEHİT NUMAN DEDE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, HACI OSMAN, ILIMTEPE, İLİMTEPE, KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS SK., 2 HAZİRAN SK., 23 NISAN, 23 NİSAN SK., 29 EKİM SK., 30 AĞUSTOS SK., 9 EYLÜL SK., ADATEPE, ADATEPE SK., ADNAN MENDERES, AFYONKARAHİSAR SK., AKABE SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., ANITTEPE SK., ATA, ATA CD., AZİZİYE ZAFERİ SK., BAĞDATLI CD., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., BANDIRMA SK., BATTAL SK., BAYRAM ŞİT SK., BEDRETTİN KARAFAKIOĞLU CD., BEYAZ SK., CABİR TOKER SK., CAHİT KAYRA SK., CAMİLİ SK., CEMAL GÜRSEL CD., CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., ÇAKABEY SK., ÇANAKKALE SK., ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇİĞİLTEPE SK., DEDE KORKUT SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., DOĞAN CD., DOĞANAY SK., DÜZGÜN SK., EGEMEN SK., EMİROĞLU SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESER, ESKİŞEHİR SK., EŞREF BİTLİS CD., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİANTEP SK., GÖKSU SK., GÜLDESTE SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜNDÜZ, GÜNDÜZ CD., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HASAN ALİ YÜCEL CD., HASAN TAHSİN SK., HAYAT SK., HAYDAR ZAFER SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., HIZIRREİS CD., ISMET ATLI, IŞILAY SK, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İNAN SK., İNÖNÜ CD., İSMET ATLI SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KANYON SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYİN SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., KİRAZCI SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., M.DAGISTANLI, M.DAĞISTANLI SK., MARMARA SK., MEHMET YÜKSEL CD., MELEK SK., METİN SK., MİNE ATALAY SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUSTAFA OKTAY SK., NAME SK., NASIFLAR SK., NAZIM HIKMET, NAZMİ OĞUZ SK., NECATİ ÖKSE CD., NURİ EFENDİ SK., NURİ MADAZLI SK., OSMAN ENGIN, PİR SULTAN SK., RAŞİT BEY SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SAMSUN SK., SEHIT KUBILAY, SELİMAĞA SK., SERHATLI SK., SERIF ÇANGA, SIVAS, SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞEHİT ERHAN ATAŞ SK., ŞEHİT KUBİLAY CD., ŞENEL SK., ŞERİF ÇANGA CD., ŞİNASİ KUŞ SK., ŞİRİNYER SK., UĞURLU SK., ÜNÜSAN SK., VATAN SK., YAŞAR KEMAL SK., YEŞİLTEPE SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 11 Eylül Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DEMIRCILER, DEMİRCİLER, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, KÖSELER, ORGANIZE, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1. CD., 106. SK., 11. SK., 12., 14, 16. SK., 18, 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3515., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3920. SK., 3922. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 4. CD., 41., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., 5. CD., 6. CD., AĞCA SK., AHLAT SK., AKYOL SK., ALIVELI YOKUSU, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ALİVELİ YOKUŞU SK., ARSLAN AĞACI SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BEZIRHANE, BEZİRHANE SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CAMİ SK., CEBELİ SK., ÇAMLIK SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇIFTLIK, ÇIKRIK SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DOĞAN SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER, ERENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER, GÖLLER CD., GÜL SK., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., GÜNEŞ SK., GÜRSOY SK., HACI ALİ SK., HAFIZE HANIM, HAFİZE HANIM SK., HARMAN SK., HATIPLER, HATİPLER CD., İsimsiz59, İSTANBUL CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KAYAPINARI SK., KEKLIK, KEKLİK SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOCA ÇEŞME SK., KONAK, KONAK SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖY YERİ SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, KUYUBAŞI SK., MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MUS, MUŞ SK., MUTLU SK., OKÇULAR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., ÖLMEZLER SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., POYRAZ SK., SARILAR SK., SEDA SK., SIMGE, SİMGE SK., SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., SÜKÜRTEPE, SÜKÜRTEPE SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TEKKE SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YALAKDERE, YALAKDERE SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.