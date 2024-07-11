11 Temmuz MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:32

Güncelleme: 11.07.2024 - 10:32

MANİSA ilinde 11 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-11 2024-07-11 07:00:21.562-2024-07-11 13:00:36.305 saatleri arasında Sarıalan; İsimsiz15, İsimsiz14, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz12, sarıalan, Sarıalan Köyü İç Yolu, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, sarıbeyler, İsimsiz11, , İsimsiz1, sarıalan, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 07:00:21.562-2024-07-11 13:00:36.305 saatleri arasında Kaleköy; Kaleköy Caddesi, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, kaleöy, KALEKÖY, kale, kaleköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 13:00:37.791-2024-07-11 15:00:45.636 saatleri arasında Çınarlıkuyu; , Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu, çınarlı kuyu iç yolu, çınarlı kuyu sk, çınarlı kuyu, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 13:00:37.791-2024-07-11 15:00:45.636 saatleri arasında Çamköy; çınarlı kuyu sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 13:00:37.791-2024-07-11 15:00:45.636 saatleri arasında Tekeliler; çınarlı kuyu sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 13:00:37.791-2024-07-11 15:00:45.636 saatleri arasında Sarıalan; sarıalan, Sarıalan Köyü İç Yolu, MERKEZ, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz12, İsimsiz11, sarıbeyler, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, sarıalan, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 13:00:37.791-2024-07-11 15:00:45.636 saatleri arasında Karayenice; karayenice, Karayenice Köy Yolu, KARAYENİCE, karayenice, karayenice , İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, karayenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 13:00:37.791-2024-07-11 15:00:45.636 saatleri arasında Belenyenice; , kalemli, BELENYENİCE, karayenice, belenyenice elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 13:00:37.791-2024-07-11 15:00:45.636 saatleri arasında Kalemli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 13:00:37.791-2024-07-11 15:00:45.636 saatleri arasında Kaleköy; kaleköy, kale, KALEKÖY, kaleöy, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Kaleköy Caddesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 13:00:37.791-2024-07-11 15:00:45.636 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı köy içi yolu, HALITLI, Halıtlı Caddesi, halıtlı, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, halıtlı, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, halıtlı sk, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, halıtlı, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 13:00:37.791-2024-07-11 15:00:45.636 saatleri arasında Kırançiftliği; kırançiftliği sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-11 2024-07-11 07:00:21.562-2024-07-11 13:00:36.305 saatleri arasında Sarma; İsimsiz5, sarma, , İsimsiz2, İsimsiz3, KALEKÖY SARMA, Sarma Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 09:00:37.918-2024-07-11 15:00:46.491 saatleri arasında Müslih; İsimsiz2, muslih, muslih, MÜSLİH, MÜSLİH, Muslih Köyü İç Yolu, Muslih Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 09:00:37.918-2024-07-11 15:00:46.491 saatleri arasında Örencik; örencik sk, örencik sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 13:00:37.791-2024-07-11 15:00:45.636 saatleri arasında Sarma; Sarma Köyü İç Yolu, sarma, İsimsiz5, KALEKÖY SARMA, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-11 2024-07-11 09:00:16.836-2024-07-11 10:00:27.658 saatleri arasında Kemiklidere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 17:00:26.071-2024-07-11 18:00:34.374 saatleri arasında Kemiklidere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-11 2024-07-11 09:00:16.836-2024-07-11 10:00:27.658 saatleri arasında Beyoba; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 10:00:35.244-2024-07-11 16:00:44.772 saatleri arasında Sırtköy; İsimsiz12, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, Sırtköy Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz11, İsimsiz14, , İsimsiz1, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 11:00:44.707-2024-07-11 17:00:13.737 saatleri arasında Sazoba; İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, , Sazoba Köyü İç Yolu, Göral Cd., İsimsiz8, İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 17:00:26.071-2024-07-11 18:00:34.374 saatleri arasında Beyoba; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-11 2024-07-11 09:00:37.975-2024-07-11 15:00:48.832 saatleri arasında Doktor Mehmet Akarsu; İsimsiz38, SÖYLEMİŞ, PROF.BURHAN TOPRAK, KANİJE, HACI BABAİ VELİ, ESTERGON, EKREM ŞERİF EGELİ, Demirci Akıncılar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 09:00:57.363-2024-07-11 15:00:08.618 saatleri arasında Doktor Mehmet Akarsu; İsimsiz19, İsimsiz20, İÇ YOL, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İSTİKLAL, HACI BABAİ VELİ, Gazi Osman Paşa Cd., FETİH, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-11 2024-07-11 10:00:18.399-2024-07-11 16:00:27.274 saatleri arasında Altınköy; İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz3, İsimsiz2, Altın Köyü İç Yolu, , İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-11 2024-07-11 10:00:18.399-2024-07-11 16:00:27.274 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-11 2024-07-11 10:00:53.127-2024-07-11 16:00:02.451 saatleri arasında Hamidiye Merkez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.