750 bin liralık televizyon çalanlar yakalandı!

Samsun’da depodan 750 bin liralık televizyon ve kayıt cihazları çalınması olayıyla ilgili 2’si işyeri çalışanı 5 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 18:28
750 bin liralık televizyon çalanlar yakalandı!
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Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde önceki gün bir işyerinin deposuna giren hırsızlar, 750 bin lira değerinde televizyon ve kayıt cihazlarını çalarak kaçtı. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili iş yeri depo sorumlusu H.K. (39) ve U.B.’yi (37) yakalayarak gözaltına aldı. Polis, çalıntı eşyayı taşıyan kamyon sürücüsü H.K. (36) ile çalıntı malzemeleri satın alan Ö.K. (43) ve F.Y.’yi (33) de yakalayarak haklarında adli işlem başlattı. 

Hırsızlığa konu 150 bin TL değerindeki 7 adet televizyon ve görüntü kayıt cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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