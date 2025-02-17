11 yıl hapisle aranıyordu: Firari hükümlü AVM'de yakalandı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., alışveriş merkezinde yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik dün çalışma yaptı.
'Kasten yaralama' ve 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçu'dan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K., Gaziemir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklandı.
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