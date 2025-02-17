11 yıl hapisle aranıyordu: Firari hükümlü AVM'de yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., alışveriş merkezinde yakalandı.

11 yıl hapisle aranıyordu: Firari hükümlü AVM'de yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:24

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik dün çalışma yaptı.

'Kasten yaralama' ve 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçu'dan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K., Gaziemir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklandı.


Etiketler: #İzmir #AVM

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