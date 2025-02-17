11 yıl hapisle aranıyordu: Firari hükümlü AVM'de yakalandı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:24

Güncelleme: 17.02.2025 - 12:26

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik dün çalışma yaptı.

'Kasten yaralama' ve 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçu'dan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K., Gaziemir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklandı.