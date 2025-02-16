İzmir'de 39 yıl hapis cezası ile aranan suç makinesi yakalandı!

Yayınlanma: 16.02.2025 - 12:39

Güncelleme: 16.02.2025 - 12:39

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, toplam 20 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan K.A.'nın (56) İzmir ve çevre illerde sık sık adres değiştirerek saklandığı tespit edildi.

Bunun üzerine soruşturmayı erinleştiren polis, 6 yıldır aranan K.A.'nın son olarak Gediz Mahallesi'ndeki bir akrabasının yanında kalmaya başladığını belirledi.

Söz konusu eve, dün operasyon düzenleyen polis K.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan K.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.