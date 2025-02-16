İzmir'de 39 yıl hapis cezası ile aranan suç makinesi yakalandı!
İzmir'in Buca ilçesinde, hakkında toplam 20 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü K.A. (56) saklandığı evde polis tarafından yakalandı. K.A., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, toplam 20 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 39 yıl 5 ay hapis cezası bulunan K.A.'nın (56) İzmir ve çevre illerde sık sık adres değiştirerek saklandığı tespit edildi.
Bunun üzerine soruşturmayı erinleştiren polis, 6 yıldır aranan K.A.'nın son olarak Gediz Mahallesi'ndeki bir akrabasının yanında kalmaya başladığını belirledi.
Söz konusu eve, dün operasyon düzenleyen polis K.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan K.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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