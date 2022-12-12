12 Aralık 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

12 Aralık 2022 Pazartesi, 08:38

Türkiye şiddetli rüzgâr ve bazı bölgelerde fırtına eşliğinde sağanak yağış ile kış havasını yaşıyor.

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ,Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağmur ve sağanak, yurdun güneybatı kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de, yarın Antalya, ve Isparta ile Burdur'un doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı çağrısı yapılıyor:

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; Meteoroloji'den yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı geldi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin güneyinde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa'nın batısı, Denizli'nin güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzey kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Antalya Körfezi çevrelerinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif olmak üzere bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgârın kuzeydoğu kesimlerde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KAYSERİ 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

RİZE 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Malatya ile Elazığ'ın güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 3°C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Pazartesi Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MARDİN 9°C, 11°C

Hafif sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 12°C

Hafif sağanak yağışlı