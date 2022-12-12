12 Aralık 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 12 Aralık hava durumu raporu yayımlandı. 5 günlük yeni rapora göre yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer özellikle yarına dikkat çekerek "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu. İşte il il hava durumu...
Türkiye şiddetli rüzgâr ve bazı bölgelerde fırtına eşliğinde sağanak yağış ile kış havasını yaşıyor.
Yapılan en son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ,Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağmur ve sağanak, yurdun güneybatı kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de, yarın Antalya, ve Isparta ile Burdur'un doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı çağrısı yapılıyor:
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; Meteoroloji'den yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı geldi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin güneyinde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa'nın batısı, Denizli'nin güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzey kesimlerde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'de yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Antalya Körfezi çevrelerinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif olmak üzere bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgârın kuzeydoğu kesimlerde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KAYSERİ 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
RİZE 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Malatya ile Elazığ'ın güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 3°C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Pazartesi Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MARDİN 9°C, 11°C
Hafif sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 9°C, 12°C
Hafif sağanak yağışlı
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