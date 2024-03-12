12 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:50

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:50

BOLU ilinde 12 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 12 Mart Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, BEY, ÇAKIRLAR, HAMZALAR, KINDIRA, MERKEZ, MİTATLAR, OSMAN AGALAR mahallelerinde BEY MAHALLE YOLU, ÇAKIRLAR MAHALLE YOLU, HAMZALAR MAHALLE YOLU, KINDIRA KÖYÜ BEY MAH, KINDIRA KÖYÜ YOLU, KINDIRA MERKEZ KÖY YOLU, OSMAN AGALAR MAHALLE YOLU, ÖREN KÖYÜ AHMETLER, ÖREN KÖYÜ YOLU, ÖRENKÖY HAMZA MAH, ÖRENKÖY OSMANAĞALAR MAH, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 12 Mart Salı 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARŞI mahallelerinde KARSI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 12 Mart Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGIRLAR, YAYALAR mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU, HAMZABEY KÖYÜ YOLU, SAGIRLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 12 Mart Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMANLAR, KARABEYLER, SAĞIRLAR mahallelerinde HAMZA BEY KÖYÜ DUMANLAR MAH, KÖY SOKAGI, SAĞIRLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖMLEKÇİLER, HALLAR, IMAMLAR, İMAMLAR, MERKEZ mahallelerinde BAKIRLI, IMAMLAR MAHALLE YOLU, KOZLU KÖYÜ HALLAR MAH, KOZLU KÖYÜ İMAMLAR MEVKİ, KOZLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞIŞLAR, BAYRAMLAR mahallelerinde BAĞIŞLAR KÖYÜ YOLU, BAYRAMLAR, BAYRAMLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İMAMLAR mahallelerinde İMAMLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERLER mahallelerinde ÖMERLER KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENLER, HACILAR, POYRAZLAR, ULUMESCİT mahallelerinde HACILAR MAHALLE YOLU, POYRAZLAR MAHALLE YOLU, ULUMESCİD KÖYÜ, ULUMESCİT ÖREN MEVKİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde ÇAYGÖKPINAR KÖY YOLU, ÇAYGÖKPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENDERESİ mahallelerinde DEĞİRMENDERESİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ZAHMANLAR mahallelerinde BÜRNÜK KÖYÜ ZAHMANLAR MAH, ZAHMANLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SİNİR mahallelerinde GÖKPINAR KÖY SİNİR MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞKAVAKLAR, MERKEZ, YOLÇATI mahallelerinde ABANT YOLU ÜZERİ SK., ANADOLU OTOYOLU, ANADOLU OTOYOLU ABANT BAĞLANTI, BOLU DÜZCE YOLU, ŞEHİT MURAT PAÇAL SK., YOLCATI, YOLÇATI KÖY YOLU, YOLÇATI KÖYÜ YOLU, YOLÇATI-1., YOLÇATI-1. SK., YOLÇATI-2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MURATLAR mahallelerinde MURATLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde BANAZ KÖYÜ İMAMLAR MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALTALI mahallelerinde BALTALI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EDİLLER, TILKICEK mahallelerinde MURATLAR KÖYÜ EDİLLER 2993, MURATLAR KÖYÜ YENİ YERLEŞİM, TILKICEK MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERLER, ÖMERLER MERKEZ mahallelerinde ÖMERLER, ÖMERLER KÖY YOLU, ÖMERLER KÜME EVLERİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKPINAR, MERKEZ, SINIR mahallelerinde GÖKPINAR KÖY YOLU, GÖKPINAR KÖYÜ MERKEZ MAH, GÖKPINAR KÖYÜ YOLU, SINIR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BANAZ, MERKEZ mahallelerinde BANAZ KÖY YOLU, BANAZ KÖYÜ, BANAZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARI mahallelerinde BALTALI YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERLER mahallelerinde ÖMERLER ABANT YOLU ÜZERİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFTALLAR, SIGINDI, SIĞINDI mahallelerinde AFTALLAR MAHALLE YOLU, SIGINDI MAHALLE YOLU, ULUMESCİT KÖYÜ, ULUMESCİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, DEMİRCİLER mahallelerinde DEMİRCİLER KÖYÜ, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, NARVEN TERMAL KASABA BOLU DEVR, ŞEHİT SELEN PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYAYLA, DEĞİRMENÖZÜ, DEMİRCİLER, MERKEZ, MESCİLER mahallelerinde ÇAMYAYLA, ÇAMYAYLA KÖY YOLU, ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, ÇAMYAYLA KÖYÜ YOLU, DEĞİRMENÖZÜ, DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER YOLU, MESCİLER KÖYÜ MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 12 Mart Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALASINIR, ALASİNİR, DELICELER, TOPALLAR mahallelerinde ALASINIR MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU, TOPALLAR MAHALLE YOLU, YAZILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 12 Mart Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100.YIL mahallelerinde GÖYNÜK YOLU, YÜZÜNCÜYIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 12 Mart Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKIRLER mahallelerinde GÖLCÜK KÖYÜ TEKİRLER MAH, TEKIRLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 12 Mart Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇOMAK, MERKEZ, TEKIRLER mahallelerinde ABANT YOLU, GÖLCÜK KÖYÜ YOLU, KARAÇOMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 12 Mart Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABALAR mahallelerinde DAĞHACILAR KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, KABALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 12 Mart Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEYÇALICA mahallelerinde GÜNEYÇALICA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 12 Mart Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGHACILAR MERKEZ, DAĞHACILAR mahallelerinde DAGHACILAR MERKEZ KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 12 Mart Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALICA mahallelerinde ÇALICA MAHALLESI YOLU, GÜNEY ÇALLICA MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 12 Mart Salı 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVATLAR, BEKIRFAKILAR MERKEZ, BEKİRFAKILAR MERKEZ, ÇATACIK, ÇİFTLİK, FINDICAK, SÜNNET, SÜNNET MERKEZ, YAPRAKLI mahallelerinde AYVATLAR MAHALLE YOLU, BEKIRFAKILAR KÖY MERKEZ YOLU, BEKİRFAKILAR KÖYÜ YOLU, ÇATACIK, ÇATACIK KÖYÜ YOLU, ÇİFTLİK KÖYÜ, FINDICAK MAHALLE YOLU, SÜNNET KÖYÜ, SÜNNET KÖYÜ YOLU, SÜNNET MERKEZ KÖY YOLU, YAPRAKLI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 12 Mart Salı 10:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, BATTALLAR, EVRENLER, MERKEZ, SIYAMLAR, SİYAMLAR mahallelerinde AHMETLER KÖY YOLU, AHMETLER KÖYÜ YOLU, AYDINLAR KÖYÜ YOLU, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, IBRICAK KÖYÜ İÇ YOLU, IBRICAK KÖYÜ YOLU, SIYAMLAR MAHALLE YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MEVKİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 12 Mart Salı 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YUKARI mahallelerinde EMİRLER KÖYÜ, EMİRLER_YUKARI_KÖY_MAH, YUKARI EMIRLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.