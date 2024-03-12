12 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:50

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:50

DÜZCE ilinde 12 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde KÖROĞLU SK., MEHTAP SK., PASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde YAZLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Mart Salı 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YENI, YENİ mahallelerinde BAYTAR AHMET SK., BAYTAR SK., ERENLER SK., GÖDE SK., KAYA, KESME SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KİRAZ SK., ÖZGE SK., PAPATYA SK., SARICA, SARICA SK., ŞAHİNKAYA SK., ÜÇDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Mart Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYHANLI, MÜCAVIR mahallelerinde BEYHANLI KÖYÜ YOLU, EREĞLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAVUTAĞA, DİLAVER, ESMAHANIM, KAVAKLIK, KIRKHARMAN, KÖYÜN KENDİSİ, KÜPLER, N KENDISI mahallelerinde DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, DİLAVER KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU, YENICE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YILDIZTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 12 Mart Salı 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKADIRLER, HACIKADİRLER mahallelerinde AKDERE, AKDERE CD., HACIKADİRLER KÖYÜ İÇ YOLU, YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 12 Mart Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, N KENDISI, SELAMLAR mahallelerinde 705. SK., ÇAYBÜKÜ, ÇAYBÜKÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAYBÜKÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİLER, N KENDISI mahallelerinde GAZILER, GAZİLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAG, DAĞ, MAREŞAL, MERKEZ mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, DAG, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde AYDINYAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, CUMAKIRI, HACISÜLEYMANBEY mahallelerinde 903., 905., 905. SK., 905.sok, GÖL, hacısüleymanbey yolu, ORG.RASIM BETIR, ORG.RASİM BETİR CD., SAHIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 12 Mart Salı 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DIKMELI MÜCAVIR, İHSANİYE mahallelerinde D 100 KARAYOLU, İHSANİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 12 Mart Salı 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBAŞI mahallelerinde BOLU GÖLYAKA YOLU, KÖPRÜBAŞI ÖMEREFENDİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KÖPRÜBASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2307. SK., 2309. SK., 2312. SK., 2317., 2317. SK., 2318. SK., 2322. SK., 2351. SK., 2360., 2360. SK., 2361., 2361. SK., 2364., 2367., 2367. SK., 2368. SK., 2384. SK., İŞCAN SK., TERZIOGLU, TÜRKAN, TÜRKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mart Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, BAHÇELİEVLER, BEYCİLER, GÜZELBAHÇE, KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, MERGİÇ, SANCAKLAR, SARAYYERI, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 1.GÜZELBAHÇE CD., 1425., 1464. SK., 1467. SK., 1468. SK., 1475. SK., 1476., 1483. SK., 1493., 1493. CD., 1510., 1536., 1536. SK., 1538. SK., 1544. SK., 1547., 1547. SK., 1549. SK., 1552. SK., 1554. SK., 2180. CD., 2424. SK., 2426., 2427., 2427. SK., 2428. SK., 2429. SK., 2431. SK., 2434., 2441., 2454. SK., 2456., 2456. SK., 2458. SK., 2461. SK., 2462. SK., 2465. SK., 2466., 2466. SK., 2467. SK., 2498. SK., 2500. SK., 2506. SK., 2514. SK., 2515. SK., 2516. SK., 2518. SK., 2519. SK., 2520. SK., 2527., 2528. SK., 2820., 2826., 2869. SK., 2870. SK., 2871. SK., 2887. SK., 2889. SK., 2890. CD., 2893., 2893. SK., 2894. SK., 2905., 2906. SK., 2910., 2926., 2930., 2930. SK., 2932., 2932. SK., 2933. SK., 2936., 2936. SK., 2939., 2939. SK., 2941., 2944., 2945. SK., 2946. SK., 2948., 2948. CD., 2949., 2949. SK., 2952. SK., 2956., 2957, 2961., 2961. SK., 2962., 2962. SK., 2964. SK., 2965. SK., 2968., 2968. SK., 2971., 2971. CD., 2972., 2974., 2977. SK., 2979. SK., 2980., 2980. SK., 2981. SK., 2986., 2988. SK., 3039., 48. SK., 4960. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ATASEVEN, ATASEVEN SK., BEYCİLER KAVŞAĞI, ÇİLİNGİR SK., ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD., HALİL AĞA ÇK., KALMAK, KALMAK SK., KARADENİZ SK., KARAKUŞ SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KUYUMCU, KUYUMCU CD., NEŞET KUYUMCU CD., NİSAN 17. SK., NOBELFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCA, TORLAK SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİKMELİ, MERKEZ mahallelerinde DIKMELI MERKEZ, DİKMELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 12 Mart Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESIL, YEŞİL mahallelerinde 104., ÇİLİMLİ TOKİ EVLERİ, ÖZDEMİR SK., ULCAY SK., YESILMAHALLE, YEŞİLMAHALLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 12 Mart Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 12 Mart Salı 10:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLEBELER mahallelerinde GÜLEBELER, GÜLEBELER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.