12 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:50

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:50

SAKARYA ilinde 12 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDIKLI, KANTAR, LEVENT, TOKMAKLIDERE mahallelerinde ACIÇEŞME SK., AYAZMA, BELEN, BELEN CD., BELEN/1, BELEN/3, FINDIKLI KÖYÜ İÇ YOLU, FINDIKLI/1, GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., HALIT MOLLA, HALIT MOLLA CD., HALIT MOLLA/9, HALİT MOLLA CD., INCIRLIK, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., OFLAK SK., SELANIK, SELANİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YANIK mahallelerinde ÇİFTLİK CD., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., MESELIK 1/8, MEŞELİK, MEŞELİK1, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, NAILIYE, NAİLİYE mahallelerinde BALKAYA, BALKAYA 1, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKRAMIYE, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., NAILIYE, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, YAZLIK mahallelerinde ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., BAHRİYELİ, ELVAN, KARABOĞAZ, KORU SK., PARK İÇİ YOLU, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEKER, SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEKER CD., TÜRBE, TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mart Salı 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 825. SK., 833., 833. SK., 842. SK., 846. SK., 848. SK., 864., 864. SK., 868. SK., AKARSU SK., AŞIK VEYSEL SK., ATAY, ATAY SK., AYDIN SK., BEŞKÖPRÜ CD., BUĞDAY SK., CAN, CAN SK., GAZİ SK., GÜVEN SK., HAŞİM SK., KEREM SK., LALE SK., MEHMET ZAHİT KOTKU SK., SAHİL SK., SEMA SK., YAŞAR SK., YAŞAR YEDEKÇİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mart Salı 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 7. CD., MEDENIYET, MEDENİYET, MEDENİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mart Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 135., NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., ÜNİVERSİTE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mart Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 605., 606. SK., 608., 608. SK., ÇARK CD., SEHIT AST.ALI KAYA, ŞEHİT ALİ KAYA SK., ŞEHİT AST.ALİ KAYA SK., ŞEHİT CENGİZ KARACA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mart Salı 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 103. SK., 208., 208. SK., 216. SK., 249., 255. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mart Salı 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3134. SK., 3135., 3143. SK., BAHÇEKENT SİTESİ 2 İÇİ YOLU, GİRNE CD., KARABIYIK, KARABIYIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 955., BEKİR EFENDİ SK., HIRKA SK., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., LEYLAK SK., MANOLYA SK., MESKEN, MESKEN SK., NİĞBOLU SK., PREVEZE, PREVEZE SK., YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 3201., 3203., 3206., 3208., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., LEYLAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde BATUHAN, BATUHAN SK., DORUK, SEHER SK., ZERDALI, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 12 Mart Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ECRIN, GÜNDÜZ, HERCAI, HERCAİL SK., NESLIHAN, NURDAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.