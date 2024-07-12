12 Temmuz İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:54

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:54

İZMİR ilinde 12 Temmuz Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-12 2024-07-12 09:00:02.984-2024-07-12 15:00:00.379 saatleri arasında Bahriye Üçok; 1824. Sk., 1822. Sk., 1769. Sk., 1764. Sk., 1764. Sk., , 1769. Sk., , 1822. Sk., 1854. Sk., 1854. Sk., Berrin Taşan Sk., Berrin Taşan Sk., Girne Blv., Girne Blv., Latife Hanım Sk., Latife Hanım Sk., Rüştü Sardağ Cd., Rüştü Sardağ Cd., 1824. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 09:00:08.592-2024-07-12 15:00:20.096 saatleri arasında Dedebaşı; İsimsiz1, 6051/2. Sk., 6110. Sk., 6111. Sk., Ali Alp Böke Cd., Anadolu, Anadolu Cd., 6051. Sk., , 6052. Sk., 6100. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 09:00:17.952-2024-07-12 15:00:29.222 saatleri arasında Cumhuriyet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 09:00:19.571-2024-07-12 15:00:30.817 saatleri arasında Dedebaşı; 6112. Sk., 6111/3. Sk., 6111/3. Sk., 6111/2. Sk., 6111/2. Sk., 6111. Sk., 6111. Sk., 6108. Sk., 6108. Sk., 6107. Sk., 6107. Sk., 6106. Sk., İsimsiz8, Ordu Blv., Ordu Blv., 6116, 6116, 6116/5. Sk., 6116/5. Sk., 6116/4. Sk., 6116/4. Sk., 6116/3. Sk., 6116/3. Sk., 6116/2, 6116/2, 6116/1. Sk., 6116/1. Sk., 6112. Sk., , , 6106. Sk., 6105. Sk., 6105. Sk., 6104. Sk., 6104. Sk., 6103. Sk., 6103. Sk., İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 09:00:19.571-2024-07-12 15:00:30.817 saatleri arasında Fikri Altay; 6195. Sk., 6195. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 09:00:47.701-2024-07-12 15:00:58.241 saatleri arasında Bahriye Üçok; Girne Blv., 1823. Sk., Berrin Taşan Sk., 1854. Sk., 1824. Sk., Latife Hanım Sk., Rüştü Sardağ Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 09:00:47.701-2024-07-12 15:00:58.241 saatleri arasında Nergiz; Berrin Taşan Sk., Girne elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 09:00:52.38-2024-07-12 15:00:03.189 saatleri arasında Dedebaşı; Anadolu Cd., İsimsiz1, Anadolu, , 6051. Sk., 6051/2. Sk., 6052. Sk., 6100. Sk., 6110. Sk., 6111. Sk., Ali Alp Böke Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-12 2024-07-12 09:00:54.319-2024-07-12 15:00:02.905 saatleri arasında Hacıömerli; İsimsiz40, , İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, Huzur Sk., Karanfil Sk., İsimsiz51, Hakan Sk., Namık Kemal Cd., Nergiz Sk., Sümbül Sk., Yunus Emre Cd., Yıldırım Sk., Çanakkale Ana Yolu Cd., ÇANAKKALE, Akasya Sk., Atatürk Cd., Barbaros Sk., Cami Sk., Deniz Sk., Dilek Sk., Emek Cd., ESENLİK, Gül Sk., Hacıömerli Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-12 2024-07-12 09:00:58.863-2024-07-12 16:00:08.375 saatleri arasında Yeşildere; İsimsiz22, , , İsimsiz20, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz76, İsimsiz76, İsimsiz40, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz42, KAZALLI, KAZALLI, İsimsiz81, İsimsiz81, İsimsiz52, İsimsiz52, Kazallı, Kazallı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 09:00:58.863-2024-07-12 16:00:08.375 saatleri arasında Çatak; İsimsiz77, İsimsiz77 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-12 2024-07-12 09:00:59.036-2024-07-12 11:00:04.716 saatleri arasında Dokuz Eylül; , 303. Sk., Ulaştırma Cd., 308. Sk., Gül Sk., Havacılar Cd., Bülbül Sk., Önder Cd., 307. Sk., Önder, Zambak Sk., Akçay Cd., 312. Sk., 304. Sk., Orhan Gazi Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:53.713-2024-07-12 12:00:02.401 saatleri arasında Atatürk; , , 1039. Sk., 1039. Sk., 1044. Sk., 1044. Sk., 1046. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1047. Sk., 1051. Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., Muhtar Nasuh Arısan Cd., Muhtar Nasuh Arısan Cd., 1052. Sk., Büyük Menderes, Büyük Menderes, Muhtar Nasuh Arısan, Muhtar Nasuh Arısan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:53.713-2024-07-12 12:00:02.401 saatleri arasında Menderes; Büyük Menderes Cd., Büyük Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 12:00:13.034-2024-07-12 14:00:21.532 saatleri arasında Dokuz Eylül; Orhan Gazi Cd., 312. Sk., 308. Sk., 308/2. Sk., 309. Sk., Hava Eğitim Yolu, 311/1. Sk., 315. Sk., 692. Sk., 694. Sk., , Hava Eğitim Yolu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-12 2024-07-12 10:00:13.911-2024-07-12 16:00:21.875 saatleri arasında Halilağalar; Halilağalar Köyü, Halilağalar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:13.911-2024-07-12 16:00:21.875 saatleri arasında Katrancı; , İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, Katrancı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-12 2024-07-12 10:00:22.626-2024-07-12 16:00:31.819 saatleri arasında Kuşçular; , 8004, 8003, 8001. Sk., MESTAN DAYI, İsimsiz12, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:22.626-2024-07-12 16:00:31.819 saatleri arasında Sıra; RADİKA, BİBERİYE, MESTAN DAYI, 8001. Sk., HERCAİ, TERE, 8001/1, İsimsiz31, İsimsiz32, , İsimsiz3, İsimsiz33 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:22.626-2024-07-12 16:00:31.819 saatleri arasında Camiatik; İsimsiz1254, YABANGÜLÜ, İsimsiz4, , Kehribar Sk., Dörtyol Sk., Akik Sk., MESTAN DAYI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:29.269-2024-07-12 17:00:47.336 saatleri arasında Gülbahçe; İsimsiz80, 12012. Sk., İsimsiz17, , 12010/1. Sk., 12010. Sk., İsimsiz82, 12014, Gül Bahçe Cd., 12022. Sk., 12020, 12018/1. Sk., 12018. Sk., 12016. Sk., 12014. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:58.561-2024-07-12 11:00:10.599 saatleri arasında Balıklıova; 13023. Sk., Yuva Kent Sitesi İç Yolu, BALIKLIOVA, Altyüz Köprüsü, 13056 Sk., 13022, 13021 Sk., 13019. Sk., 13018. Sk., 13018 Sk., 13016. Sk., 13015. Sk., , İsimsiz55, 13053, 13018, 13004, 13021, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz47, İsimsiz51, İsimsiz57, İsimsiz59, 13020, 13004/1, 13001, 13004. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008 Sk., 13009 Sk., 13014. Sk., 13013. Sk., 13012. Sk., 13011, 13010, 13009. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:58.561-2024-07-12 11:00:10.599 saatleri arasında Gülbahçe; İsimsiz135, İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz123, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz110, İsimsiz94, İsimsiz82, İsimsiz80, İsimsiz17, 12121, , 12014, 12021/1, KARAPINAR, Gül Bahçe Cd., 12025. Sk., 12023/3. Sk., 12023/2. Sk., 12023/1. Sk., 12023. Sk., 12022. Sk., 12021/3. Sk., 12021/2. Sk., 12021. Sk., 12020, 12018/1. Sk., 12018. Sk., 12017, 12016. Sk., 12015, 12014. Sk., 12013, 12012. Sk., 12011, 12010/1. Sk., 12010. Sk., 12009, 12008. Sk., 12007, 12005. Sk., 12003. Sk., 12001, 12019 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 16:00:19.921-2024-07-12 17:00:28.778 saatleri arasında Balıklıova; 13019. Sk., 13018 Sk., 13016. Sk., 13015. Sk., 13014. Sk., 13013. Sk., 13012. Sk., 13011, 13010, 13009. Sk., 13009 Sk., 13008 Sk., 13007. Sk., 13006. Sk., 13005. Sk., 13004. Sk., 13001, 13004/1, 13020, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz51, İsimsiz47, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz34, 13021, 13004, , 13018, 13053, Yuva Kent Sitesi İç Yolu, BALIKLIOVA, Altyüz Köprüsü, 13056 Sk., 13023. Sk., 13022, 13021 Sk., 13018. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 16:00:19.921-2024-07-12 17:00:28.778 saatleri arasında Gülbahçe; İsimsiz135, 12019, 12001, 12003. Sk., 12005. Sk., 12007, 12008. Sk., 12009, 12010. Sk., 12010/1. Sk., 12011, 12012. Sk., 12013, 12014. Sk., 12015, 12016. Sk., 12017, 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12020, 12021. Sk., 12021/2. Sk., 12021/3. Sk., 12022. Sk., 12023. Sk., 12023/1. Sk., 12023/2. Sk., 12023/3. Sk., 12025. Sk., Gül Bahçe Cd., KARAPINAR, 12021/1, 12014, İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz123, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz110, İsimsiz94, İsimsiz82, İsimsiz80, İsimsiz17, 12121, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-12 2024-07-12 10:00:56.649-2024-07-12 16:00:16.325 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal; 4128/1, 4132, 4132/1, KAVAKLI, KAYNAKLAR, Kaynaklar Cd. 1. Çk., Kaynaklar Cd. 2. Çk., Kaynaklar Cd. 3. Çk., SELANİK, Vatan Cd., 4104/2, , 4118, 4129, SELANİK, İsimsiz51, 4114/2, 4120/1, 4127/1, 4114/3, 4127 Sk., 4112/3, 4123/1, 4104. Sk., 4104/1. Sk., 4106. Sk., 4108. Sk., 4110. Sk., 4112. Sk., 4112/1, 4112/2 Sk., 4114. Sk., 4114/1 Sk., 4120 Sk., 4121. Sk., 4122 Sk., 4122. Sk., 4123 Sk., 4123. Sk., 4125, 4126. Sk., 4126/1, 4126/2 Sk., 4128, 4130 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:56.649-2024-07-12 16:00:16.325 saatleri arasında 29 Ekim; İsimsiz61, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz89, İsimsiz90, ova kümesokak evler, ova küme evleri, Ova Küme Evleri Sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:56.649-2024-07-12 16:00:16.325 saatleri arasında 75. Yıl Cumhuriyet; , İsimsiz83 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:56.649-2024-07-12 16:00:16.325 saatleri arasında 85. Yıl Cumhuriyet; , İsimsiz27, İsimsiz77, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, 4149, 4135, İsimsiz75, 4119, 4144, 4145, 4139/1, 4151, 4151, 4147, 4135/2, 4148, 4152, 4101. Sk., 4103. Sk., 4105. Sk., 4107. Sk., 4109. Sk., 4119. Sk., Doğu, Doğu Cd., SELANİK, Seyrekköy Kanal Yolu, STADYUM, Vatan Cd., 4139/1, 4139, 4139/2, 4142, 4143 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:56.649-2024-07-12 16:00:16.325 saatleri arasında Günerli; , İsimsiz16, İsimsiz20, 2009, İsimsiz23, İsimsiz65, İsimsiz70, 2022, 2012, 2009/1, 2024, 2030, 2027, 2026, 2026, 2011/1, 2029, 2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 4023 Sk., 2009/1, 9 Eylül Cd., Umut, 2008 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:56.649-2024-07-12 16:00:16.325 saatleri arasında İnönü; , 4115/2, 4113/3, 4117/2, 4115/8, İsimsiz18, 4113, 4113, 4133/1, 4134/2, 4115/9, 4113/1, 4115/6, 4115, 4111/1, 4111. Sk., 4115 Sk., 4115/3. Sk., 4115/4, 4115/5 Sk., 4115/7 Sk., 4116 Sk., 4116/1 Sk., 4117/1 Sk., 4134. Sk., 4134/1 Sk., 4135/1 Sk., 4136, 9 Eylül Cd., Doğu, Doğu Cd., KAVAKLI, Seyrek Maltepe Yolu Sk., Seyrek İzmir Cd., Seyrekköy Kanal Yolu, 4134/3, 4135/1, 4137, 4133/2, 4138, İsimsiz75 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:56.649-2024-07-12 16:00:16.325 saatleri arasında Süzbeyli; , İsimsiz7, İsimsiz27, 5001. Sk., 5003. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., Foça Yolu, 5009 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:56.649-2024-07-12 16:00:16.325 saatleri arasında Tuzçullu; , İsimsiz100, İsimsiz128, İsimsiz133, İsimsiz143, İsimsiz144, 4023 Sk. , 4023, 4023, 4024, 4023 Sk., 3001. Cd., 3002. Cd., 4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4006. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4021. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:56.649-2024-07-12 16:00:16.325 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-12 2024-07-12 14:00:18.319-2024-07-12 15:30:47.699 saatleri arasında Kozbeyli; İsimsiz102, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz98, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, Kozbeyli Küme Evleri, Kozbeyli Küme Evler, , İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz103 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 14:00:18.319-2024-07-12 15:30:47.699 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.