12 yaşındaki çocuk 'çiğnediği sakızdan' öldü

Batman’da 12 yaşındaki Esra Bozkurt, çiğnediği sakızın soluk borusuna yapışması nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

12 yaşındaki çocuk 'çiğnediği sakızdan' öldü
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İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:56

Alınan bilgilere göre, dün akşam Çamlıca Mahallesi’nde Esra Bozkurt (12), çiğnediği sakız soluk borusuna yapıştı.

KURTARILAMADI

Bozkurt’un morardığını gören ailesi, vakit kaybetmeden çocuklarını İluh Devlet Hastanesi’ne götürdü. 12 yaşındaki Esra, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bozkurt, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.


Etiketler: #sakız #batman

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