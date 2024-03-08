9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya yakalandı
Samsun’da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalanarak, cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.
Samsun Adliyesine sevk edilen T.A. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
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