9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya yakalandı

Samsun’da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 11:47
9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan T.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun Adliyesine sevk edilen T.A. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


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