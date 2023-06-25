13 yaşındaki Nisa Nur'un şüpheli ölümü

Antalya'da hava almak için ailesiyle oturdukları 3 katlı apartmanın çatısına çıkan Nisa Nur Kara (13) henüz bilinmeyen sebeple düşerek yaşamını yitirdi. Nisa Nur'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 15:09
13 yaşındaki Nisa Nur'un şüpheli ölümü
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Kumluca'ya Bağlık Mahallesi Jandarma sokaktaki 3 katlı Alperen Apartmanı'nda, dün akşam saatlerinde meydana geldi; ailesine canının sıkıldığını ve hava almak istediğini söyleyen Nisa Nur Kara, apartmanın çatısına çıktı. 

Kara, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebeple çatıdan düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kara'yı önce Kumluca Devlet Hastanesi'ne, ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

KURTARILAMADI

Nisa Nur,  tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kara'nın şüpheli ölümü sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. 


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