14 yaşındaki çocuk dedesini bıçakladı

Yayınlanma: 22.08.2023 - 07:02

Güncelleme: 22.08.2023 - 07:39

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda 14 yaşındaki H.A., 2 gün önce annesi tarafından bir süre kalması için dedesi İdris A.’nın (66) yanına bırakıldı.

H.A., gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evde bulunan ekmek bıçağı ile dedesi İdris A.’yı bıçaklayarak evden kaçtı. Yaralanan şahsın sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İdris A., ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İdris A.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki incelemelerinin ardından Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli torunu yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 14 yaşındaki şüpheli H.A., Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesinde bir cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.



