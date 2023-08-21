16 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında can verdi

Samsun’da 16 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 12:53
16 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında can verdi
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Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sarıyurt Mahallesi’nde, Miraç Metin Kaan (16) idaresindeki traktör ile fındık bahçesinde seyir halindeyken traktör geri kaçarak devrildi.

Traktör ile römork arasında kalan Miraç Metin Kaan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Samsun traktör

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