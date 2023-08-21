16 yaşındaki çocuk kullandığı traktörün altında can verdi
Samsun’da 16 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Samsun’un Tekkeköy ilçesi Sarıyurt Mahallesi’nde, Miraç Metin Kaan (16) idaresindeki traktör ile fındık bahçesinde seyir halindeyken traktör geri kaçarak devrildi.
Traktör ile römork arasında kalan Miraç Metin Kaan olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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