‘15 ay geçti dosya boş’
6 Şubat depremlerinde Adana’da A bloku yıkılan ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği Belük Sitesi’nin davasının dördüncü duruşması dün görüldü.
Tutuklu sanığın bulunmadığı dava için verilen ara kararda, İTÜ’den talep edilen ve gelmeyen bilirkişi raporu yeniden istendi.
Müşteki tarafının, raporun başka bir üniversiteden istenmesi, davanın tek sanığı fenni mesul A.Y’nin yeniden tutuklanması ve zeminden ayrıca örnek alınarak incelenmesi talepleri reddedildi. Sanık avukatının sanık için talep ettiği vareste talebi kabul edildi.
Böylece sonraki duruşmalarda sanığın mahkemeye gelme ve savunma verme zorunluluğu olmayacak.
Apartmanda eşini ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey kararlara, “15 ay geçti. Dosya bomboş. Adalet bize kör, sağır, dilsiz” ifadeleriyle tepki gösterdi.
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