1.5 ton Antep fıstığı çalan şahıs yakalandı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 20:41

Güncelleme: 22.07.2024 - 20:41

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçesinde 1500 kilogram Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelinin, mağdurun akrabası M.Ö. olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda zanlıyı gözaltına aldı.

Adreste ele geçirilen 1,5 ton Antep fıstığı sahibine teslim edildi.

M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.