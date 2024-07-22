1.5 ton Antep fıstığı çalan şahıs yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1.5 ton Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 20:41
1.5 ton Antep fıstığı çalan şahıs yakalandı
Abone Ol google-news

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçesinde 1500 kilogram Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelinin, mağdurun akrabası M.Ö. olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda zanlıyı gözaltına aldı.

Adreste ele geçirilen 1,5 ton Antep fıstığı sahibine teslim edildi.

M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Antep fıstığı haberleri hırsızlık haberleri gözaltı haberleri

İlgili Haberler

Yasadışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Yasadışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı
Bodrum açıklarında 75 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 75 kaçak göçmen yakalandı
'Sahte kimlikle' 2 yıldır polisten kaçtı, çalıştığı restoranda yakalandı

'Sahte kimlikle' 2 yıldır polisten kaçtı, çalıştığı restoranda yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler