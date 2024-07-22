1.5 ton Antep fıstığı çalan şahıs yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1.5 ton Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ilçesinde 1500 kilogram Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelinin, mağdurun akrabası M.Ö. olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonda zanlıyı gözaltına aldı.
Adreste ele geçirilen 1,5 ton Antep fıstığı sahibine teslim edildi.
M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'nin hedefindeki 154 kişi
- Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!
- ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildi!
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- İşte son anket sonuçları...
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- 'Yüksek sıcaklık' uyarısı: Kavrulacağız!
- Amerika'ya taşınan oyuncunun yeni işi şaşırttı!
- Atina'dan Ankara'ya çirkin mesaj
- Din dayatması sonuç vermedi