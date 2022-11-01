1,5 yaşındaki bebeği parka bırakıp kaçtılar!

01 Kasım 2022 Salı, 09:31

Malatya'da 11 Ekim günü akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Sümer Park içerisinde 1,5 aylık kız bebeği bulundu.

Bebeği bulan yurttaşlar polis merkezine giderek, çocuğu teslim etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, kız bebeği parka bırakan ismi açıklanmayan anne ve babası yakalanarak gözaltına alındı.