1,5 yaşındaki bebeği parka bırakıp kaçtılar!

Malatya'da, 1,5 aylık bebeğin parka terk edilmesiyle ilgili anne ve babası polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA
01 Kasım 2022 Salı, 09:31
1,5 yaşındaki bebeği parka bırakıp kaçtılar!
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Malatya'da 11 Ekim günü akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Sümer Park içerisinde 1,5 aylık kız bebeği bulundu.

Bebeği bulan yurttaşlar polis merkezine giderek, çocuğu teslim etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, kız bebeği parka bırakan ismi açıklanmayan anne ve babası yakalanarak gözaltına alındı. 


Malatya bebek

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