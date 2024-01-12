15 yaşındaki çocuğu darbettiler... Haklarında karar verildi!
Gaziantep'te 15 yaşındaki bir çocuğu darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
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Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, 9 Ocak’ta 15 yaşındaki A.Z.’nin darbedilmesiyle ilgili şüpheli H.Ö. ve M.F.K.’nin polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.
Öte yandan şüphelilerden H.Ö.'nün "taksirle yaralama" suçundan 3 ayrı suç kaydının bulunduğu ifade edildi.
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