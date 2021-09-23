15 yaşındaki gencin isyanı gündem oldu: Doğru düzgün et yiyemiyorsam sorumlusu bu iktidardır!

23 Eylül 2021 Perşembe, 22:40

Yurttaş TV'nin 11 Eylül gerçekleştirdiği sokak röportajında mikrofon uzatılan 15 yaşındaki gencin isyanı sosyal medyada gündem oldu. Genç, "Okusam da işsiz kalacağım, bak saçımda 18 tane ak var; bunun suçlusu bu iktidardır" dedi.

15 yaşındaki gencin isyanı gündem oldu: Doğru düzgün et yiyemiyorsam, defterimi haftalık harçlığımı yemeden almaya çalışıyorsam bunun sorumlusu bu iktidardır! — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 23, 2021

"Erken seçim olsa oyunuzu kimden yana kullanırdınız" sorusuna "Millet İttifakı" diye yanıt veren genç, yaşadıkları geçim sıkıntısına dikkat çekerek "4 kişi 3 bin liraya geçinmeye çalışıyoruz" dedi.

Genç, Millet İttifakı'na oy verme gerekçesini ise "Şu an iktidarın siyasal islam düşünceleri, kara para aklama olayları, örtülü ödenekten milyonlar çalmaları yüzünden" diye açıkladı.

'ET YİYEMİYORSAM SORUMLUSU İKTİDARDIR!'

"Ben bu ülkede sokakta doğru düzgün yürüyemiyorsam, bunun sorumlusu şu an ki iktidardır" diyen genç şöyle devam etti:

Ay sonunu düşünüyorsam ailem yüzünden, doğru düzgün et yiyemiyorsam, defterimi haftalık harçlığımı yemeden almaya çalışıyorsam bunun sorumlusu bu iktidardır. Ben arkadaşlarımla hafta sonu çıkıp bir kahve içemiyorsam, Dolmabahçe'ye giriş 10 lira, benim cebimde para yok diye giremedim geçen gün. Aylık abonman yaptırıyor arkadaşlarım sırf yol parasını harçlık yapmak için.

'ANNEME 1,5 YIL GAZETE İLANINDAN İŞ ARADIM'

Annesine 1.5 sene boyunca iş aradığını söyleyen genç, "Arkadaşlarımdan gazete toplayıp iş ilanı bakıyordum. Annem 37 yaşında 2 evladı var. Anneannemle yaşıyor. Anneannemin eline bakmaktan ben sıkıldım. Üniversite okuyacağım ileride. Teknik bölümdeyim şu an. Makine mühendisliği okusam 3 bin 700 lira gibi komik bir rakama iş veriyorlar sana. Okusam da bir şey olmayacağım, okumaya gerek yok diye düşünüyorum artık" diye konuştu.

Arkadaşının 3 ay boyunca kafede çalıştığını söyleyen genç, "Sırf okul harçlığını çıkarsın diye çalıştı. Benim üzerimdeki formanın yedeği yok. Bir haftadır bunu giyiyorum" dedi.