16 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:43

Güncelleme: 16.10.2024 - 09:43

KOCAELİ ilinde 16 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde 19 MAYIS CD., ATATÜRK 1924 MEYDAN, ÇANAKKALE CD., DOĞAN SK., ELMAS SK., HASAN ERYİĞİT CD., KIRKPINAR, KIRKPINAR CD., MANOLYA SK., MOR MENEKŞE SK., SARAY SK., TOPÇU DERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE mahallelerinde BAĞDAT, BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇINARLI CD., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., ISTANBUL, İSTANBUL SK., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, BÖGÜRGEN, BÖĞÜRGEN, BULDUK, ÇAGIRGAN, ÇAĞIRGAN, ÇAKMAKLAR, ÇALCA, ÇAVUSLU, FETHİYE, GEREDELI, GEREDELİ, HAKANIYE, HAKANİYE, KAYNARCA, KULMAHMUT, SÜVERLER, ŞAHİNLER, TAHTALI, TATARAHMET, TERZİLER, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI HORZUM MEVKII, ASAGI HORZUM MEVKII KÜME EVLER, AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER, BÖGÜRGEN MERKEZ MEVKII, BÖĞÜRGEN SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAGIRGAN MERKEZ MEVKII, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇULCULAR MEVKII, ÇULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIHASANLAR MEVKII, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, FETHIYE MERKEZ MEVKII, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANIYE MERKEZ MEVKII, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HOCALAR MEVKII, HOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KAYNARCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHPAZLAR MEVKII, SARANLAR MEVKII, SENTEPE MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHPAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER, ULUPINAR MEVKII, ULUPINAR MEVKII KÜME EVLER, ULUPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK., YUKARI HORZUM MEVKII, YUKARI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKII KÜME EVLER, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER, ISLAMKÖY MEVKII, İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜGMECILER, DÜĞMECİLER mahallelerinde DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, DÜĞMECİLER CD., EROL SK., KUYU SK., ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AKALIN SK., AKASYALAR CD., ALABALIK SK., ATLAS SK., ÇAVDAR SK., ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DEFNE SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., FURKAN SK., HURMA, HURMA SK., IÇMELER, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAYEMİŞ SK., KARTEPE CD., KAYIN SK., KIZILTEPE SK., KİMYON SK., LEYLA ATAKAN, MANDALİNA SK., MAZI SK., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PORTAKAL SK., REZENE SK., ROKA SK., SARISALKIM, SEDEF SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., ÜVEZ, VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLOVA SK., ZAKKUM SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., BAĞLIK SK., DEGER, DEĞER SK, DENİZLİ SK., ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., KARAPINAR MEVKII, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PINARSUYU, PINARSUYU SK, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK KARPUZDERE MEVKII, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, YESILDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, CAMİDÜZÜ, ÇEPNI, ÇEPNİ, GONCA, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALAYLI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ASAGA MEVKII, BAYRAM, BAYRAM SK., BEYKOZ, BEYKOZ CD., CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIKDÜZÜ SK., HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, KARAOLUK MEVKII, KARPUZDERE MEVKII, KARTEPE, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜST MEVKII, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3083., 3083. SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IHSANIYE MERKEZ, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, MESRURIYE, MESRURİYE, SELİMİYE, SEVKETIYE, ŞEVKETİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429., 4429. SK., 4601., 4619., 4623., 4625., AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KANPARA, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, ÖZDEMİRLER CD., SELIMIYE YUKARI MEVKII, SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ mahallelerinde AKSOY CD., ESTERGON CD., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., ORHAN VELI, ÖZGÜLLER SK., SUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ mahallelerinde 3712. sok, 580, ATILLAHAN, ATİLLAHAN CD., BASÖGRETMEN, BAŞÖĞRETMEN CD., D-130 KARAYOLU CD., DEMİRCİ SK., GÜLBAHÇE SK., HASAN TAHSİN CD, HASAN TAHSİN CD., IHLAMUR, İSMAİL HAKKI ZEYTİNOĞLU CD., KARDELEN SK, KARTOPU SK., NİLAY SK., ORHAN VELİ CD., ÖMER SEYFETTİN CD., SÖĞÜT SK., TAŞIL SK., ULU, ULU SK., ULUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 01:00-04:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ADA SK., AHU, ÇAĞATAY SK., ÇİLEK SK., DOLUNAY SK., ECE SK., ELVAN SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜL SK., HÜSEYİN DEMİR CD., KASIMPATI, POYRAZ SK., SADIK SK., TEVFİK FİKRET CD., YAĞMUR SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 01:00-04:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., PİRİ REİS CD., TEPEÖREN CD., UZUNKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 01:00-04:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKDENIZ, AKIN SK., AKSU SK., ALTINAY, ALTINAY SK., ANADOLU, ARDINÇ SK., ASMALI SK., AYÇA, AYÇA SK., AYDOĞAN SK., AYTUĞ SK., BADEM SK., BAĞLARBAŞI CD., BEYZADE, BEYZADE SK., BUKET, BUKET SK., CENNET SK., CEYLAN SK., CİHANGİR SK., ÇAĞLAR SK., ÇALIŞKAN SK., ÇAMLICA SK., ÇAYIR SK., DERELİ SK., DILARA, DINÇ, DİLARA SK., DİNÇ SK., DORUK SK., DUYGU SK., ECE, EGEMEN, EGEMEN SK., ELIF, ELİF SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FETHIYE, FETİYE CD., FEVZI ÇAKMAK, GELINCIK, GÖKÇE SK., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜVERCİN SK., GÜZEL SK., HAZAN SK., HILAL, ILGAZ SK., IRMAK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KADİFE SK., KAMER SK., KARANFIL, KASIMPATI SK., KOYUNCU, KUMSAL SK., LEYLA, LEYLAK SK., MANDIRA YOLU SK., MELODİ, MELTEM SK., METIN OKTAY, METİN OKTAY CD., MEVLANA CD., MİMOZA SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NAZMI BALCI, NAZMİ BALCI CD., NEHİR SK., NERGIS, NERGİS SK., NESLİHAN SK., NİLÜFER SK., ÖYKÜ, ÖZBEK, ÖZBEK SK., ÖZCAN, ÖZCAN SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, ÖZLEM SK., PIRI REIS, RÜZGAR SK., SEHER SK., SELMA SK., SEVDA, SEVDA SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TURGUT SK., TURKUAZ SK., TÜRKCAN SK., ULUÇ SK., ULUS SK., UYGUN SK., ÜLKER SK., ÜSTÜN, YAGMUR, YAPRAK, YAPRAK SK., YEŞİL SK., YILDIZ ÇIÇEGI, YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., YONCA SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 01:00-04:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1. CD, 2., AÇELYA SK., ADALI, ADALI SK., AKPINAR, AKPINAR SK., ANADOLU CD., ARNIÇ SK., ATAKAN, ATAKAN SK., BARAN SK., BARIŞ SK., BOTANIK, BURÇAK SK., CANSU SK., CEYDA SK., CİHAN SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLA SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇETİN SK., DENİZ SK., DEREN, DEREN SK., DERİN SK., DILA, DİLA SK., DOĞUŞ SK., DURAK, DURAK SK., EFE SK., EGE SK., EKİN SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ESKİ SK., EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., FILIZ, FİLİZ SK., FULYA SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GEÇIT, GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÜLER SK., GÜNEŞ SK., HARMAN SK., HASRET, HAYAT SK., HİSAR SK., HÜSEYIN DEMIR, INCE, IŞILAY SK., İHLAS SK., İNCE SK., KAHRAMAN SK., KALE, KARACA, KARAYEL SK., KENDİR SK., KETEN, KETEN SK., KINACI SK., KIVILCIM SK., KIZILCIK SK., LEMAN SK., MELEK SK., MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUSTAFA KEMAL, MUTLU, MUTLU SK., NARLI SK., NERMİN SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., ORTANCA SK., OZAN, PAPATYA, PLEVNE CD., RAMAZAN, RAMAZAN SK., SAMYELİ SK., SELİN SK., SEVİNDİK SK., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., TUNA, TUNA CD., TURGUT ÖZAL CD., UĞUR SK., YABANGÜLÜ, YAHYA KAPTAN CD., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAVUZ, YAVUZ SK., YELKEN, YELKEN SK., YEŞİLVADİ CD., YEŞİM SK., YILMAZ SK., ZEHRA SK., ZÜLÜF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ mahallelerinde 1837., 1841. SK., 1855. SK., 1855/2. SK., 1860. SK., BARIS, HAYRİ MACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 501., 501. SK., 502. SK., 502/1., 502/1. SK., 502/2. SK., 502/3. SK., 502/4. SK., 503. SK., 504. SK., 504/1., 504/1. SK., 505. SK., 505/1. SK., 505/2. SK., 506. SK., 507. SK., 508. SK., 508/1. SK., 508/2. SK., 508/3. SK., 509., 509. SK., 509/1., 509/1. SK., 509/2. SK., 509/3. SK., 509/4. SK., 509/5. SK., 509/6. SK., 509/7. SK., 510. SK., 511., 511. SK., 512., 512. SK., 512/1., 512/1. SK., 512/2. SK., 513., 513. SK., 515. SK., 516. SK., 517. SK., 518. SK., 519. SK., 520. SK., 521. SK., 522. SK., 523. SK., 523/1. SK., 527. SK., 528/1., 533/1., 536/1. SK., 537. SK., 538. SK., 538/1. SK., 539., 539. SK., 539/1. SK., 539/2. SK., 540. SK., 541. SK., 542., 542. SK., 543., 543. SK., 543/2. SK., 543/3. SK., 554., 554. SK., 616. SK., 746/2. SK., 748. SK., 748/1. SK., 750. SK., 752. SK., 754., 754. SK., 755. SK., 756/1. SK., 757. SK., 758. SK., 761. SK., 762. SK., 763. SK., 764. SK., 765., 765. SK., 766., 766. SK., 767. SK., 769. SK., 771. SK., 772. SK., 884/4. SK., 896., BAHARDERE CD., BAHARİYE CD., BARBAROS, ÇOBAN MUSTAFAPASA, ÇOBAN MUSTAFAPASA CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., GÜMÜSPALA, GÜMÜSPALA CD., GÜMÜŞPALA CD., KANCILAR, ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., ŞEHİT KADİR KASA SK., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 536/2. SK., 574., 574. SK., 576/1. SK., 577. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DERE, KALBURCU, KARAYAKUPLU, KUTLUCA, NAIP, NAİP, OSMANLI, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, SIPAHILER, SİPAHİLER, ŞEMSETTİN, UZUNBEY mahallelerinde BELEN MERKEZ MEVKİİ, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DEREKÖY MERKEZ MEVKII, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURBEYLER MEVKII, EĞNEDİKLİ MEVKİİ, EĞNEDİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIKÖY MEVKII, HACIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZOĞLU SK., KORUCUKÖYÜ MEVKII, KORUCUKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKİİ, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAGÖLLÜ mahallelerinde HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde 44 EVLER HASTANE YOLU SK., ERTAŞ SK., GÖZDE SK., SUDE SK., ŞAHİN SK., ŞENGÜL SK., VATAN, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPASA, SIRRIPAŞA mahallelerinde ATASOY SK., AYGÜN SK., AYHAN SK., BAHAR CD., ÇALIŞ SK., ÇENEDERE CD., DENIZCILER, DENİZCİLER CD., DIKILI, DİLMEN SK., GAFFAR OKAN, GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER SK., GÜMÜŞHANE SK., HARMANTARLA SK., HELAL, İSTİKLAL CD., KUŞAKKAYA SK., PAZAR, TEMEL SK., TURAN SK., YALÇINKAYA SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde 1542. SK., İSTASYON CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ mahallelerinde 1542/1., 1545. SK., 1545/1. SK., 1547/1. SK., 1554/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, ISTASYON, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1496/1., 1519. SK., 1520., 1520. SK., 1521. SK., 1522. SK., 1523. SK., 1523/1., 1523/1. SK., 1524. SK., 1525. SK., 1526. SK., 1526/2. SK., 1526/3. SK., 1527., 1527. SK., 1528. SK., 1528/1. SK., 1529., 1529. SK., 1529/1., 1529/1. SK., 1529/2. SK., 1530., 1530. SK., 1530/1. SK., 1531. SK., 1532. SK., 1533. SK., 1533/1. SK., 1534. SK., 1535. SK., 1535/1. SK., 1535/2. SK., 1537. SK., 1537/1. SK., 1538., 1538. SK., 1539. SK., 1540. SK., 1541. SK., 1541/1. SK., 1542., 1542/1. SK., 1542/2., 1542/2. SK., 1543. SK., 1544. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545/1., 1549. SK., 1601. SK., 1601/1., 1601/1. SK., 1601/2. SK., 1602. SK., 1603. SK., 1604., 1604. SK., 1604/1. SK., 1604/2. SK., 1605., 1605. SK., 1605/1., 1605/1. SK., 1605/2. SK., 1606. SK., 1607. SK., 1608., 1608. SK., 1609. SK., 1610. SK., 1611., 1611. SK., 1612. SK., 1612/1. SK., 1612/2. SK., 1613. SK., 1613/1., 1613/1. SK., 1613/2., 1613/2. SK., 1614., 1614. SK., 1614/1. SK., 1615. SK., 1616. SK., 1617. SK., 1618., 1618. SK., 1618/1. SK., 1618/2. SK., 1619. SK., 1619/1. SK., 1620. SK., 1621. SK., 1622. SK., 1622/1. SK., 1623. SK., 1624. SK., 1626/3. SK., 1628., 1628. SK., 1628/1. SK., 1629. SK., 1630., 1630. SK., 1631., 1631. SK., 1632. SK., 1632/1. SK., 1633. SK., 1633/1. SK., 1634. SK., 1634/1. SK., 1635. SK., 1636., 1636. SK., 1637/2. SK., 1638. SK., 1639. SK., 1639/1. SK., 1640. SK., 1641., 1641. SK., 1642., 1642. SK., 1642/1. SK., 1642/2. SK., 1642/3. SK., 1643. SK., 1644., 1644. SK., 1645., 1645. SK., 1645/1., 1645/1. SK., 1646. SK., 1647., 1647. SK., 1647/1. SK., 1647/2. SK., 1647/4. SK., 1648. SK., 1649., 1649. SK., 1650., 1650. SK., 1651., 1651. SK., 1651/1., 1651/1. SK., 1651/2 SK, 1652., 1652. SK., 1652/1., 1652/1. SK., 1653. SK., 1653/1., 1653/1. SK., 1654. SK., 1654/1., 1654/1. SK., 1654/2., 1654/2. SK., 1654/3. SK., 1654/4., 1654/4. SK., 1654/5., 1654/5. SK., 1655., 1655. SK., 1655/1., 1655/1. SK., 1656., 1656. SK., 1657. SK., 1657/2. SK., 1658. SK., 1659. SK., 1660. SK., 1661. SK., 1662., 1662. SK., 1663. SK., 1663/1., 1663/1. SK., 1663/2. SK., 1663/3. SK., 1663/4. SK., 1663/8., 1663/8. SK., 1663/9. SK., 1669. SK., 1670., 1670. SK., 1671., 1671. SK., 1672., 1672. SK., AKŞEMSETTİN CD., AYDINLAR CD., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BURCU, BURCU SK., ÇELIKOGLU, ÇELİKOĞLU CD., DARI SK, DARI SK., ETHEM BEY, ETHEM BEY CD., NANELİ SK., OKUL CD., SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT MURAT KAYA, SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖĞÜTLER CD., ŞEHİT MURAT KAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde BARBAROS CD., CEZVECİ SK., FİLİNGİR SK., SERTAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde BAĞLAR SK., BATI PINAR SK., BEHLÜL SK., CEREN SK., ÇALI SK., GENCAY SK., GÜLSE SK., ÖZER SK., SUSAM, ÜZMEZ SK., YEMEN SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALILAR SK., AKAR SK., AKDEMIR, AKDEMİR, AKKOR SK., ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., AYDINLIK SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BAHRI, BATI PINAR, BERKE, BERKE SK., BORAN SK., BOSTANCI, EKBER SK., ELZEM SK., ENVER, ENVER SK., ERDAL, ERDAL SK., ERTÜRK SK., FEYYAZ SK., FILINGIR, FISTIK SK., GEDİZ SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖLDERE SK., GÜLÇIN, GÜLHAN SK., KARAASLAN CD., KEVSER SK., LODOS, LODOS SK., MARAL, MARAL SK., NAFİLE SK., NUR SK., ÖMÜR SK., ÖZAY, ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., PINARLI, PINARLI SK., PİRİ REİS SK., SAKIZ SK., SALİM SK., SELALE, SERTAÇ SK., SEZGI, SEZGİ SK., SİMGE SK., SUSAM SK., SÜKRAN, ŞELALE SK., ŞENOL SK., ŞÜKRAN SK., TUTKU SK., TUZLA CD., ULUCAN, ULUCAN SK., USTA SK., UZUN, UZUN SK., YALIN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMISALAN, YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK., YENİ SK., YOSUN, YOSUN SK., ZENNUR SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIDÜZÜ, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AVCI PINARI, AVCI PINARI SK., BAYRAK, CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII, CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, ÇATALDERE CD., HAFIZ MUHARREM, HAMZADAG, HAMZADAG SK., HAMZADAĞ SK., ÖNDER, ÖNDER SK., RÜZGARLI SK., TAKSİM CD., YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.