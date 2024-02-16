16 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:58

Güncelleme: 16.02.2024 - 14:58

İZMİR ilinde 16 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-16 2024-02-16 08:30:14.716-2024-02-16 15:30:28.251 saatleri arasında Haykıran; 817. Sk., İc Yol, Sarıkaya Mevki Yolu, Dsi Kanal Yolu, 900. Sk., 821. Sk., 819. Sk., 815. Sk., 813/1. Sk., 813. Sk., 811. Sk., 810. Sk., 809. Sk., 808. Sk., 807. Sk., 806. Sk., 804. Sk., 800. Sk., 800. Cd., 826, 818, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 08:30:14.716-2024-02-16 15:30:28.251 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 08:30:48.814-2024-02-16 09:30:03.027 saatleri arasında Doğa; 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 607/1. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 620. Sk., , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz21, Adalar Küme Evleri, 601/2, İsimsiz24, Buruncuk Yanık Köy Yolu, 610/2, 610/2, 610/1 Sk., 601, 600. Sk., 601. Sk., 601/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 08:30:48.814-2024-02-16 09:30:03.027 saatleri arasında Hasanlar; , İsimsiz5, 900. Sk., 900/1. Sk., 901. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., 904/1. Sk., 905. Sk., Dsi Kanal Yolu, Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 08:30:48.814-2024-02-16 09:30:03.027 saatleri arasında Çukurköy; 6016. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., Çukur Köy Yolu, Çukurköy, affet evleri, çukurköy küme evleri, ÇUKURKÖY, , İsimsiz1, İsimsiz2, çukur köy küme evler, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, Çukurköy Küme Evler, Çukurköy Küme Evleri, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz44, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz101, Çukurköy Küme Evler, Çukurköy Küme Evler , çukurköy küme evler , 6001. Sk., 6002. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6008. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 08:30:48.814-2024-02-16 09:30:03.027 saatleri arasında Yanıkköy; Okyanus, Nehir, Kanal Yolu Dere, Deniz, 525. Sk., 524. Sk., 523. Sk., 522. Sk., 521/1. Sk., 521. Sk., 520. Sk., 518. Sk., 517. Sk., 516/1. Sk., 516. Sk., 515. Sk., 514. Sk., 513. Sk., 512. Sk., 511. Sk., 510. Sk., 509. Sk., 508. Sk., 507/1. Sk., , İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, 507. Sk., 506. Sk., 505. Sk., 504. Sk., 503/2. Sk., 503/1. Sk., 503. Sk., 502. Sk., 501. Sk., 500. Sk., İsimsiz85 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 08:30:48.814-2024-02-16 09:30:03.027 saatleri arasında Haykıran; , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz10, 800, 818, 826, 800. Cd., 800. Sk., 800/1. Sk., 800/2. Sk., 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 808. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 812. Sk., 813. Sk., 813/1. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 821. Sk., 900. Sk., Ara Sokak, Dsi Kanal Yolu, Sarıkaya Mevki Yolu, Yol, İc Sokak, İc Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 08:30:48.814-2024-02-16 09:30:03.027 saatleri arasında Yahşelli; , İsimsiz22, İsimsiz31, İsimsiz38, İsimsiz39, 6335/1, 6332. Sk., Manisa Asfaltı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 08:30:48.814-2024-02-16 09:30:03.027 saatleri arasında Yayla; İsimsiz52, İsimsiz89 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 08:30:48.814-2024-02-16 09:30:03.027 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 08:30:48.814-2024-02-16 09:30:03.027 saatleri arasında Belen; , İsimsiz13, İsimsiz3, İsimsiz14, 713, 713, İsimsiz17, 713/1, İsimsiz18, İsimsiz26, İsimsiz19, 713/1, 713 Sokak Küme Evleri , 713 Sokak Küme Evleri , 700. Sk., 701. Sk., 702. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 705. Sk., 707. Sk., 708. Sk., 709. Sk., 710. Sk., 711. Sk., 712. Sk., 713. Sk., Ahmet Kahraman, Belen Yayla Arası Yolu, Dsi Kanal Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 10:00:13.337-2024-02-16 16:00:23.308 saatleri arasında Yeşil Pınar; , 302/1, 305/1. Sk., 311/3. Sk., 314. Sk., 317. Sk., 318. Sk., 336. Sk., 441. Sk., 9301. Sk., 9312, İsimsiz21, İsimsiz22, 9302. Sk., 9308. Sk., 9309. Sk., 9311. Sk., 9310. Sk., Mşair Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Ersoy Cd., Asarlık Toki İçi Yolu, 9304. Sk., 9305. Sk., 9315. Sk., 320, 9311/4, 105/2. Sk., 129. Sk., Şair Mehmet Akif Ersoy, 9311, Vali Kutlu Aktaş Cd., 9306. Sk., 9307. Sk., İsimsiz19, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 10:00:13.337-2024-02-16 16:00:23.308 saatleri arasında Gölcük; Şair Mehmet Akif Ersoy, 9439. Sk., 9434. Sk., 448. Sk., 445. Sk., 442. Sk., 441. Sk., 440. Sk., 439/3. Sk., 439/2. Sk., 438. Sk., 435. Sk., 429. Sk., 424. Sk., 318. Sk., 439/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 10:00:13.337-2024-02-16 16:00:23.308 saatleri arasında Göktepe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 10:00:13.337-2024-02-16 16:00:23.308 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-16 2024-02-16 09:00:06.152-2024-02-16 15:00:18.745 saatleri arasında Yeşilova; Abdi İpekçi Cd., 4074. Sk., 4074/1. Sk., 4076. Sk., 4129. Sk., Abdi İpekçi, , 4033. Sk., 4066/2. Sk., 4073, 4085 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:06.152-2024-02-16 15:00:18.745 saatleri arasında Gazi Osman Paşa; Abdi İpekçi, 5490/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:06.152-2024-02-16 15:00:18.745 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:54.48-2024-02-16 15:00:06.183 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:54.48-2024-02-16 15:00:06.183 saatleri arasında Mevlana; 1727/1. Sk., 1742. Sk., 1742/1. Sk., 1743. Sk., 1744. Sk., 1747/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:54.672-2024-02-16 15:00:08.456 saatleri arasında Rafet Paşa; 5499/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:54.672-2024-02-16 15:00:08.456 saatleri arasında Yeşilova; Abdi İpekçi, Abdi İpekçi Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:54.672-2024-02-16 15:00:08.456 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-16 2024-02-16 09:00:13.55-2024-02-16 17:00:21.976 saatleri arasında Atatürk; 220. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:13.55-2024-02-16 17:00:21.976 saatleri arasında Kozağaç; 217. Sk., 215. Sk., 213. Sk., 211. Sk., 209. Sk., , Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv., 248. Sk., 235. Sk., 228/1. Sk., 228. Sk., 226. Sk., 220. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:13.55-2024-02-16 17:00:21.976 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 10:00:01.915-2024-02-16 16:00:13.314 saatleri arasında Yıldız; 206/37. Sk., 200/10. Sk., 200/25, AHMET PİRİŞTİNA, 242/16. Sk., 206/69. Sk., 206/68. Sk., 206/59. Sk., 206/5. Sk., 206/48. Sk., 206/47. Sk., 206/40. Sk., 206/38. Sk., 206/32. Sk., 200/9. Sk., 200/8. Sk., 200/7. Sk., 200/26. Sk., 200/12. Sk., , 200. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 10:00:01.915-2024-02-16 16:00:13.314 saatleri arasında Buca Koop.; 1416. Sk., 1409. Sk., 1403. Sk., , 200/18. Sk., 200/41. Sk., 200/42. Sk., 206/5. Sk., 200/17. Sk., AHMET PİRİŞTİNA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 10:00:01.915-2024-02-16 16:00:13.314 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-16 2024-02-16 09:00:13.55-2024-02-16 17:00:21.976 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:54.48-2024-02-16 15:00:06.183 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 10:00:01.915-2024-02-16 16:00:13.314 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-16 2024-02-16 09:00:18.207-2024-02-16 17:30:24.311 saatleri arasında Ovacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:25.294-2024-02-16 17:30:32.123 saatleri arasında Ovacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:37.719-2024-02-16 17:30:14.282 saatleri arasında Altınkum; İsimsiz128, İsimsiz136, İsimsiz139, İsimsiz173, İsimsiz195, Beş Evler Sitesi, İmbat 88 Konut Sitesi, , İsimsiz94, İsimsiz120 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:37.719-2024-02-16 17:30:14.282 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:49.287-2024-02-16 17:30:56.507 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:56.281-2024-02-16 17:30:09.897 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:58.303-2024-02-16 17:30:05.953 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-16 2024-02-16 09:00:35.291-2024-02-16 14:00:43.497 saatleri arasında Yelaltı; , İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz6, 2300, 2300/2, 2300/1. Sk., 24, 3300/5, KEKLİKTEPE, İNCİRLİ, Akça Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:35.291-2024-02-16 14:00:43.497 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:35.291-2024-02-16 14:00:43.497 saatleri arasında Kalabak; , İsimsiz91, 3306, 3016/1, KEKLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 09:00:35.291-2024-02-16 14:00:43.497 saatleri arasında Yenikent; 2300, 2300/3, 2209. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 11:00:34.688-2024-02-16 14:00:43.012 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-16 2024-02-16 11:00:34.688-2024-02-16 14:00:43.012 saatleri arasında Yağcılar; 9026, 9029, 9007. Sk., 9006. Sk., 9005, 9004. Sk., 9003. Sk., 9002. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMIŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-16 2024-02-16 10:00:08.654-2024-02-16 14:00:18.561 saatleri arasında Ovakent; İsimsiz315, İsimsiz269, İsimsiz75, İsimsiz306, İsimsiz310 elektrik kesintisi yaşanacaktır.