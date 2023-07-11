16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 10 yaşındaki çocuğu darbedip, babasını bıçakla yaraladı
Bursa'da düğünde tartıştığı A.H.'yi (10) darbedip, ardından babası Levent H.'yi (40) bıçakla yaralayan 16 yaşındaki kız çocuğu M.İ., olay yerinden kaçtı. Olayın ardından düğün kaldığı yerden devam ederken, M.İ.'nin 3 ay önce de R.C.’yi (13) bıçakla yaraladığı öğrenildi.
Bursa'da dün akşam saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi, Uncu Sokakta düzenlenen düğünde M.İ., iddiaya göre, A.H.’ye tokat attı. Olayı gören baba Levent H., oğlunu darbeden M.İ.'ye tepki gösterdi.
BABASINI GÖĞÜSÜNDEN BIÇAKLADI
Tartışma sırasında M.İ., yanında bulunan bıçakla Levent H.’yi göğsünden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Davetliler durumu polis ekiplerine bildirirken Levent H., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
DÜĞÜN DEVAM ETTİ
Levent H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada düğünün kaldığı yerden devam etmesi ise dikkat çekti. Polis, olay yerinden kaçan M.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
3 AY ÖNCE DE BİR ÇOCUĞU BIÇAKLAMIŞ
Öte yandan M.İ.'nin, 21 Nisan’da İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Kültürpark’ta tartıştığı R.C.'yi de bacağından bıçakladığı, kısa süre sonra yakalandığı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.
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