16 yıl hapis cezasıyla aranan hırsız yakalandı
İzmir’in Konak ilçesinde, Güven Timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 16 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık zanlısı kıskıvrak yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalarda, hırsızlık suçundan 16 yıl 10 ay 23 gün hapis cezasıyla aranan A.U.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
A.U.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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