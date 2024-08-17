17 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 17 Ağustos Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 17 Ağustos Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AYDINLIK, BULDUK, ÇALYER, GONCAAYDIN, KARADIVAN, KARADİVAN, KOCAKAYMAS, NASUHLAR, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAOVA-AĞVA YOLU SK, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, ESKI KANDIRA, ESKİ KANDIRA CD., GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÜL SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, MENEKŞE SK., NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAPATYA SK., SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, GEDIKLI, GEDİKLİ, UZUNBEY, ZEYTINBURNU, ZEYTİNBURNU mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ALACAHAN SK., ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., ATMACA SK, BAĞDAT SK., BAHAR SK., BAŞER SK., BATIHAN SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL, CELAL SK., CEYHAN, CEYHAN SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CUMHURİYET. CD., ÇENGEL CD., ÇİMEN SK., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELİSA, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, FENERLİ SK., GÜLSER SK., GÜNAY SK., HARA, HARA SK., HASEKİ, KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KANGAL SK., KIVILCIM SK., KÖYYOLU SK., KUŞDİLİ SK., LALE SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MÜSLIM SK., MÜSLİM SK., PERÇEM SK., REFORM CD., SABAH, SADAKAT SK., SAYDAM SK., SUBAY SK., TAN SK., TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TESKERE SK., ÜMİT SK., VURALLAR SK., YURTERİ SK., YÜCELEN SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA, ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EGEMEN, EGEMEN CD., ESTERGON CD., GELINCIK, GÖKTAS, GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, KENT SK., LOZAN CD., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER, ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde AMİRAL KAYACAN CD, DONANMA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ mahallelerinde 2072., 2072. SK., 2080., 2080. SK., 2109., 2109. SK., 2136. SK., 2137. SK., ÇESMEALTI, ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, NİMETİYE mahallelerinde ARNAVUT SK., DÜZALAN SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, KARŞIYAKA, SEPETLİPINAR mahallelerinde BUCAK SK., BÜYÜK CAMİ SK., DENİZ DİBİ SK., EMEKTAR SK., ENİSE SK., İLKER SK., KABATAŞ SK., KONUT, KONUT SK., LATIFE HANIM, LATİFE HANIM CD., MAKET SK., MESLEK SK., MUNİS SK., SABAH SK., YAVUZ ÖZER CD., YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde ADNAN KORAL SK., BAĞCI SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., CEVHER DUDAYEV CD., CİVELEK SK., CÖMERTLER, CÖMERTLER SK., ÇARŞIBAŞI SK., ESKİ BAĞDAT CD., HACI RAMAZAN SK., IRMAKLAR SK., KABAOĞLU SK., LİMAN CD., MESAN, MESAN SK., OĞUZHAN SK., TERTIP, TERTİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, KÖRFEZ, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, SANAYI, SANAYİ, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ, YASSIBAG mahallelerinde AKBAŞ SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., ANKARA KARAYOLU CD., AYBÜKE SK., BAGIN, BARIS, BARIŞ SK., BİLGE SK., BOSNA HERSEK SK., ÇAY SK., ÇİÇEKLER SK., ÇİFTLİK SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 YAN YOL CD, DSİ TESİSLERİ YOLU SK, DÜLGER, DÜLGER SK., ELMALI, ELMALI SK., EMRE, ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FURUNCU SK., GEDİK SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HORON, HORON SK., HÜR SK., ILIM, IŞIKLI SK., İLİM SK., KAGAN, KAĞAN SK., KALDIRIM, KANALYOLU, KANALYOLU CD., KAYALI SK., KISA SK., KİRAZLI SK., KOCA, KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., KULLAR, KULLAR CD., LALEZAR SK., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., ORHANGAZİ CD., OZAN, OZAN SK., ÖRDEKLI, ÖRDEKLİ SK., ÖZ BURÇAK, ÖZ BURÇAK SK., ÖZGENÇ SK., SAYIL SK., SEYİD CD., SULTAN BEYAZIT SK., ŞENKAYA SK., TÜRKMEN SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOGLU, ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YONCALI SK., ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE KARŞI mahallelerinde DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK mahallelerinde FABRIKA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KÖRFEZ ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, SEVİNDİKLİ mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DİLOVASI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ mahallelerinde 231. SK., 231/1. SK., 231/2. SK., 231/3. SK., 233. SK., 234/1. SK., 510., 519. SK., 521. SK., 522. SK., GEYLANI, GEYLANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEMIRCILEROSB, DILOVASIOSB, FATIH, FATİH, GEBZE, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, TAVSANCIL, TAVŞANCIL, TURGUT ÖZAL mahallelerinde 101. SK., 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 106. SK., 108. SK., 110. SK., 111., 111. SK., 112., 112. SK., 112/1. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 119/1. SK., 120/1., 120/1. SK., 120/2. SK., 121., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 205., 205. SK., 206. SK., 207., 207. SK., 207/1. SK., 209. SK., 211. SK., 211/1. SK., 212. SK., 212/1. SK., 213. SK., 214. SK., 217. SK., 221. SK., 222. SK., 223. SK., 223/1., 223/1. SK., 224., 224. SK., 225., 225. SK., 226. SK., 226/1. SK., 227. SK., 227/1. SK., 227/2. SK., 228. SK., 228/1. SK., 228/2. SK., 229. SK., 230., 230. SK., 230/1. SK., 230/2. SK., 231/2., 232. SK., 232/1. SK., 232/2. SK., 232/3. SK., 233/1. SK., 234., 234. SK., 235. SK., 235/1. SK., 236. SK., 237. SK., 238. SK., 239. SK., 240. SK., 240/1. SK., 240/2., 240/2. SK., 240/3. SK., 241. SK., 242. SK., 242/1. SK., 243. SK., 244. SK., 245., 245. SK., 246. SK., 248. SK., 249. SK., 250. SK., 251/1. SK., 252. SK., 301. SK., 401., 401. SK., 401/1. SK., 401/2. SK., 401/3. SK., 402. SK., 501. SK., 501/2., 501/2. SK., 501/3. SK., 501/4. SK., 502. SK., 503. SK., 504., 504. SK., 504/1. SK., 505. SK., 505/1., 505/1. SK., 506. SK., 507. SK., 508. SK., 509. SK., 510. SK., 511. SK., 512., 512. SK., 512/1. SK., 512/2. SK., 513. SK., 513/1. SK., 513/2. SK., 513/3. SK., 513/4. SK., 514. SK., 514/1., 514/1. SK., 515. SK., 516. SK., 516/1. SK., 516/2. SK., 517., 517. SK., 517/1. SK., 518., 518. SK., 518/1. SK., 518/2. SK., 520. SK., 521/1. SK., 525. SK., 528. SK., 529. SK., 530., 530. SK., 530/1. SK., 530/2. SK., 531. SK., 532/1. SK., 532/2. SK., 533. SK., 533/1. SK., 534. SK., 534/1. SK., 535. SK., 536. SK., 537. SK., 538. SK., 538/1., 538/2. SK., 538/3. SK., 539. SK., 539/1. SK., 539/10. SK., 539/2., 539/2. SK., 539/3. SK., 539/4. SK., 539/5. SK., 539/7. SK., 539/8. SK., 539/9. SK., 540. SK., 540/2. SK., 541. SK., 541/1. SK., 542. SK., 542/1., 542/1. SK., 542/2. SK., 543. SK., 543/1. SK., 544. SK., 545. SK., 545/1. SK., 546., 546. SK., 547. SK., 547/1. SK., 550. SK., 550/1. SK., 557., 557. SK., 557/1. SK., 557/2. SK., 558. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 561. SK., 562. SK., ADAKÖY KÖYÜ MERKEZ, ASALET, ASALET CD., BAGDAT, BAĞDAT CD., BARIŞ CD., BILAL-I HABES, BİLAL-İ HABEŞ CD., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ÇEVRE YOLU SK, D-100 KARAYOLU CD., D-4001, DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., FABRIKALAR, FABRİKALAR CD, FARABI, FARABİ CD., HÜRRİYET CD., HÜSEYİNBAŞ, IBN-I SINA CD., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İBN-İ SİNA CD., İSTIKLAL CD., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, İSTİKLAL CD., KARABEY, KARABEY CD., KARDES, KARDEŞ CD., MANASTIR TEPE SK, MEHMET AKİF ERSOY CD., MIMAR SINAN, NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., SEVİL EKREM, ŞEYH ŞAMİL CD., UZUNTARLA SK, VALILER, YANYOL CD., YASEMIN, YASEMİN CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE(OSB'DE KALIYOR) CD., YUNUS EMRE_BİR KISMI OSB DE KALIYOR CADD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, ATATÜRK, BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, BARIS, CAMI, CAMİ, DILISKELESI, DILOVASIOSB, DİLİSKELESİ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, GEBZE, ISTASYON, İSTASYON, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, NENEHATUN, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde 1401. SK., 1402. SK., 1403. SK., 1403/1. SK., 1403/2. SK., 1404. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1406/1. SK., 1408. SK., 1409. SK., 1409/1. SK., 1409/2. SK., 1410., 1410. SK., 1410/1. SK., 1411. SK., 1412., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416., 1416. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421. SK., 1421/1. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1431., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1454. SK., 1456., 1456. SK., 1461. SK., 1543. SK., 1544. SK., 1546. SK., 1547. SK., 1547/1., 1547/1. SK., 1842., 3027. SK., 4108., 613. SK., 701., 701. SK., 701/1. SK., 702. SK., 702/1. SK., 702/2. SK., 702/3. SK., 703. SK., 704. SK., 704/1. SK., 704/2. SK., 705. SK., 706. SK., 706/1. SK., 707. SK., 707/1. SK., 708. SK., 708/1. SK., 709. SK., 710. SK., 710/1. SK., 711. SK., 712., 712. SK., 712/1. SK., 712/2. SK., 712/3. SK., 713., 713. SK., 713/1. SK., 713/2. SK., 713/3. SK., 714. SK., 714/1. SK., 714/2. SK., 714/3. SK., 715. SK., 716. SK., 717., 717. SK., 718., 718. SK., 719. SK., 720., 720. SK., 721., 721. SK., 721/1. SK., 721/2., 721/2. SK., 721/3. SK., 721/4. SK., 722. SK., 723., 723. SK., 724. SK., 724/1. SK., 724/2. SK., 725. SK., 726., 726. SK., 727. SK., 728. SK., 728/1. SK., 729., 729. SK., 729/1. SK., 729/2. SK., 729/3. SK., 730. SK., 730/1. SK., 730/2. SK., 731. SK., 732. SK., 732/1. SK., 732/2. SK., 732/3. SK., 732/4., 732/4. SK., 732/5. SK., 733. SK., 734., 734. SK., 734/1. SK., 734/4., 734/4. SK., 735., 735. SK., 735/2. SK., 735/3. SK., 736., 736. SK., 738. SK., 739. SK., 739/1. SK., 739/2. SK., 740. SK., 746/4., 746/4. SK., 748., 748. SK., 752. SK., 754. SK., 756/1. SK., 800. SK., 800/1. SK., ABİD SK., ADACIK SK., ADNAN MENDERES CD., AFACAN, AFACAN SK., AHENK, AHENK SK., AKAİD SK., AKÇE SK., AKINCILAR SK., AKİF SK., AKMINARE, AKMİNARE SK., AKPINAR, AKPINAR SK., AKTAŞ SK., AKTOP, AKTOP SK., AKTUĞ SK., AKYILDIZ SK., ALI ARICAN, ALI SAKIR, ALİ ARICAN CD., ALİ ŞAKİR SK., ALİYE SK., ALKIN, ALKIN SK., ALPEREN SK., ALSANCAK SK., ALTUN, ALTUN SK., ALÜFE, ANIL, ANIL SK., ANKA SK., ARDIÇ SK., ARMUTLU SK., ARSLAN SK., ARZU SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AŞİYAN SK., ATABAY, ATAKAN, ATASAY SK., ATATÜRK, ATLAS SK., ATMACA, ATMACA SK., AVŞAR SK., AYAN SK., AYAZ SK., AYAZMA SK., AYDIN SK., AYDOĞAN SK., AYFER, AYFER SK., AYGÜN SK., AYSEL, AYSEL SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., AYYILDIZ SK., BADEMLI, BADEMLİ SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BAHÇE, BAHÇE SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTINUR SK., BAHTİYAR SK., BALKAN SK., BANKA SK., BANU SK., BARAN, BARAN SK., BARISSEVER, BARIŞSEVER SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BAYRAKLI, BAYRAKLI SK., BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE SK., BEDIR, BEDİR SK., BEKTAŞ SK., BEYAN, BEYAN SK., BEYIT, BEYİT SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BEYPINARI SK., BEYZA SK., BILDIRCIN SK., BIRCAN, BIRGÜL, BIROL, BİLGEN SK., BİLİM SK., BİNGAZİ SK., BİRCAN SK., BİRGÜL SK., BİRKAN SK., BİRLİK SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BORA SK., BOSNA, BOSNA SK., BOZ SK., BURAK, BURAK SK., BÜLENT, BÜLENT SK., BÜYÜK, BÜYÜK SK., BÜYÜKERCAN SK., CAN SK., CANSEVER, CANSEVER SK., CEDIT, CEDİT SK., CENGIZ, CENK SK., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CEVİZ SK., CEYLAN SK., CEZBE, CEZBE SK., COSKUN, COŞKU SK., CÖMERT SK., CUMHURİYET CD., ÇAGLAR, ÇAKI SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇAPA SK., ÇAVDAR SK., ÇAY, ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇEŞME SK., ÇETIN, ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇETİN SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇİÇEK SK., ÇİÇEKDAĞI SK., ÇİĞDEM SK., ÇORUH SK., ÇUBUK SK., DADAŞ SK., DAĞISTANLI SK., DALGIÇ, DALGIÇ SK., DAMAR SK., DARI, DARI SK., DEĞERLİ SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DENIZ, DENİZ CD., DERGAH SK., DERİNCE SK., DERMAN SK., DEVA SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DEVRİM SK., DINAMIT, DIRLIK, DIVAN, DİNAMİT SK., DİRLİK SK., DİVAN SK., DOĞAN SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DORUKAN SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., DUHA SK., DUMANBEY SK., DURAN SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZLÜK SK., ECEHAN SK., ECMEL SK., EFELI, EFELİ SK., EFENDİOĞLU SK., EFLATUN SK., EĞİTİM CD., EKİN SK., ELDEM, ELDEM SK., ELEM, ELEM SK., ELVAN SK., EMRAH, EMRAH SK., EMRE SK., EMSAL SK., ENDÜLÜS SK., ENGİN SK., ENSAR SK., ER, ER SK., ERDEM SK., EREN, EREN SK., ERENLER SK., ERIS, ERİŞ SK., ERKAN, ERKAN SK., ERKİN SK., EROL SK., ESATBEY, ESATBEY CD., ESENGÜL SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESER, ESER SK., ESKIHISAR, ESKİHİSAR CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., ESRA, ESRA SK., ESREF, EŞREF SK., EVLIYA, EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., EVLİYA SK., EVRIM, EYLEM, EYLEM SK., EYLÜL SK., EYVALLAH SK., EZGİ SK., FANI, FANİ SK., FATIH, FATİH CD., FERIT, FERİDUN SK., FERİT SK., FEVZİ SK., FIKRET SK., FINDIKLI SK., FİGAN SK., FİKRET SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GAZANFER SK., GAZİ DEDE CD., GEÇER SK., GEÇİT SK., GELIN, GELİN SK., GELİNCİK SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GENÇLİK SK., GENIS, GENİŞ SK., GIPTA SK., GIZEM, GİZEM SK., GÖK SK., GÖKÇAY SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÖKTEPE SK., GÖREN SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLDESTE SK., GÜLENDAM SK., GÜLER SK., GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞAH SK., GÜLŞEN SK., GÜLVEREN SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNER, GÜNER SK., GÜNEŞ SK., GÜNEY SK., GÜNGÖR SK., GÜNNUR SK., GÜRAY, GÜRAY SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., GÜREL SK., GÜRKAN SK., GÜRSEL, GÜZEL, GÜZEL SK., HABİB SK., HACI, HACI SK., HAK SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HALISHANE, HALİSHANE SK., HAMAM KUYU CD., HANEDAN SK., HARMANLAR SK., HAS SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HASTANE KARSISI, HASTANE KARŞISI SK., HAYAT, HAYAT SK., HAZAN SK., HAZINE, HAZİNE SK., HİSAR SK., HUKUK SK., HUZUR, HUZUR SK., HÜLASA, HÜLASA SK., HÜLYA SK., HÜNER SK., HÜNKAR SK., HÜSAM SK., ILGAZ SK., ILKBAHAR, INCI, INÖNÜ, ISTASYON, ISTASYON CD., IŞIL SK., ITINA, İLGİ SK., İLKBAHAR SK., İLKİN SK., İMAN SK., İNANÇ SK., İNCİ SK., İNÖNÜ CD., İSRA SK., İSTANBUL SK., İSTASYON CD., İTİNA SK., KAÇKAR SK., KADI SK., KADİFE SK., KAFKAS SK., KAHYA, KAHYA SK., KALP GÖZÜ SK., KALYON SK., KAMACI SK., KAMELYA SK., KANARYA, KANARYA SK., KANDİL SK., KARAHİSAR SK., KARAMAN SK., KARLI SK., KARTOPU SK., KATIP, KATİP SK., KAVALA, KAVALA CD., KAYISI SK., KAYMAZ SK., KAZIM KARABEKİR CD., KEKİK SK., KEKLİK SK., KELAM, KELAM SK., KELIME, KELİME SK., KENAN SK., KENAR SK., KERVAN, KERVAN SK., KEŞİF SK., KIRAY SK., KIRAZLI, KIRÇİÇEĞİ SK., KIRLANGIÇ SK., KISMET SK., KOSOVA SK., KOVAN SK., KOZA SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUDRET, KUDRET SK., KUDRETLİ SK., KURTULUŞ SK., KUTUP, KUTUP SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, KÜÇÜK SK., KÜLTÜR SK., LALEM SK., LAVANTA SK., LEVENT, LEVENT SK., LIDER, LIMAN, LİDER SK., MAHİR SK., MARSHALL, MARSHALL SK., MECIT, MECNUN, MECNUN SK., MEDİNE SK., MEKTEP SK., MELİS SK., MENEKSE, MERCAN SK., MERDIVEN, MERDİVEN SK., MESALE, MESIRE, MESİRE SK., MEŞALE SK., METIN, MEVLANA, MINARE, MIZRAK SK., MİHRAP SK., MİNARE SK., MİNİ SK., MİRAÇ SK., MOLLA HÜSREV CD., MUALLIM KÖY, MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUHARREM, MUHARREM SK., MURAT SK., MURTAZA, MURTAZA SK., MÜBAREK, MÜBAREK SK., MÜCADELE SK., MÜCAHİDE SK., MÜLK, NACAR SK., NAMZET SK., NANELİ SK., NARGÜL SK., NAZAR, NEDİM SK., NEFİS SK., NERGIS SK., NERGİS SK., NESE, NEŞE SK., NIL, NISA, NIYET, NİL SK., NİLGÜN SK., NİSA SK., NİYET SK., NUH SK., NURAY SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., NURGÖK SK., NURKAN SK., NURŞEN SK., OBEN SK., OCAK SK., OGÜN SK., OKYAR SK., ONAR SK., ORKİDE SK., ORTANCA SK., ORUÇ REIS, ORUÇ REİS CD., ÖĞE SK., ÖNAL, ÖNAL SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖRF SK., ÖRNEK SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., ÖZCAN SK., ÖZDEL SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., ÖZGÜN, ÖZGÜN SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PAMUK SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PERIHAN, PERİHAN SK., PERTEV, PERTEV SK., PLEVNE, PLEVNE CD., POLAT, POLAT SK., POYRAZ SK., RAHMI DIBEK, RAMAZAN SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RECEP SK., REIS, REİS SK., RÜYA SK., RÜZGARLI SK., SABIR SK., SACİT SK., SADE SK., SADRAZAM SK., SAFINUR, SAFİNUR SK., SAĞLAM SK., SAHIN, SAHİL SK., SAHRA, SAHRA SK., SAIDI NURSI, SAİDİ NURSİ CD., SAKIZ AGACI, SAKIZ AĞACI SK, SAMDAN, SANCAKTAR SK., SARMAŞIK SK., SATIGÜL SK., SAYGIN, SAYGIN CD., SEÇKİN SK., SEFER, SEFER SK., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELAM SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SERÇE, SERÇE SK., SEREF, SERTTAS SK., SERTTAŞ SK., SEVAL SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVENGÜL SK., SEVGİ SK., SEVKET, SEYİT SK., SEYRAN SK., SIFA, SIFA SK., SIIR, SIMSEK, SIRAT SK., SITKI SK., SİNEM SK., SİPAHİ SK., SOKULLU CD., SONGÜL, SONGÜL SK., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜT SK., SÖĞÜTLÜ SK., SULTAN, SULTAN SK., SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, SUZAN SK., SÜMBÜL SK., ŞAFAK SK., ŞAİR SK., ŞAMDAN SK., ŞEFKAT SK, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT BAHATTİN ALASLAN SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., ŞEHİTLİK YOLU SK, ŞEN SK., ŞENLİK SK., ŞEREF SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., ŞEVVAL SK., ŞİİR SK., ŞİMŞEK SK., ŞURA SK., TAHA, TAHA SK., TAHİR SK., TALAT SK., TALEBE SK., TALHA SK., TANSU SK., TARHAN SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., TOPÇU, TOPÇU SK., TOPÇULAR CD., TUGBA, TUNA SK., TURAN, TURAN SK., TURNALI, TURNALI SK., TUZLA, TUZLA CD., TÜR SK., TÜRBAN SK., ULAS, ULAŞ SK., ULUSU, ULUSU SK., UMUT, UMUT SK., USLU SK., ÜÇAYLAR SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜLKÜM SK., ÜST, ÜST SK., ÜSTÜN SK., VARAN SK., VAROL SK., VATAN SK., VEFA SK., VEZIR, VEZİR SK., YAĞIZHAN SK., YAKUT, YAKUT SK., YARDIM, YARDIM SK., YARENLER, YARENLER SK., YAŞA SK., YAYIK, YAYIK SK., YAYLA, YAYLA SK., YELİZ SK., YENI BAHAR, YENIDEVIR, YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK, YERLİ SK., YESIL, YESILIRMAK, YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SK., YEŞİLYURT SK., YILDIRIM SK., YILDIZ SK., YILMAZ SK., YUNUS EMRE CD., YUSUF SK., YÜKSEL SK., ZAFER SK., ZAMBAKLI YOL SK., ZARIF, ZARİF SK., ZEKAT SK., ZEMBIL, ZERAFET SK., ZIRVE, ZIRVE SK., ZİNCİRLİKUYU SK., ZİRVE SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK., ZÜMER, ZÜMER SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, BARIS SB, BARIŞ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 1546/1. SK., 1549., 1549. SK., 1551. SK., 1552., 1552. SK., 1553. SK., 1554., 1554. SK., 1554/1., 1554/1. SK., 1555. SK., 1555/1., 1555/1. SK., 1556. SK., 1557. SK., 1557/1., 1557/1. SK., 1557/2. SK., 1558. SK., 1558/1. SK., 1558/2. SK., 1558/3. SK., 1558/4., 1558/4. SK., 1559. SK., 1559/1. SK., 1559/2. SK., 1559/3. SK., 1560. SK., 1560/1. SK., 1561., 1562. SK., 1563. SK., 1564. SK., 1565. SK., 1565/1. SK., 1566. SK., 1566/1., 1566/1. SK., 1567. SK., 1568. SK., 1569. SK., 1569/1., 1569/1. SK., 1569/2. SK., 1570., 1570. SK., 1571. SK., 1571/1., 1571/1. SK., 1571/2., 1571/2. SK., 1571/3., 1571/3. SK., 1572., 1572. SK., 1572/1. SK., 1572/2., 1572/2. SK., 1572/3., 1573. SK., 1574., 1574. SK., 1575., 1855/4. SK., 3021. SK., 3024. SK., 5001, 5002, 5003, 5005, AKÇALI SK., AKVILLA, AKVİLLA SK., ALİ MALLI SK., AY, AY SK., AYAZMA, AZIZ, AZİZ SK., BEREKET SK., BEYAZ SK., BİLGİN SK., BİRİCİK SK., CENGİZ TOPEL CD., CİHAN SK., ÇAĞRI SK., DALKILIÇ SK., DR.ZEKİ ACAR CD., ETHEM BEY CD., ETHEM SK., IMSAK, IMSAK SK., ISKELE, İHTİŞAM SK., İMSAK SK., İNCİRLİK SK., İSKELE MEYDAN, KAYA SK., KİBAR SK., KOZALAK SK., MEHMET AKİF CD., MELEK SK., METE, METE SK., MÜCAHIT SK., MÜCAHİT SK., OSMAN HAMDİ BEY CD., PETEKLI, PETEKLI SK., RESAT NURI GÜNTEKIN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN CD., SAİT SK., SEHIT GÖKHAN HÜSEYINOGLU, SEHIT HASAN HÜSEYIN GÜNAY, SEVILAY SK., SÖGÜT, ŞANTİYE SK., ŞEHİT GÖKHAN HÜSEYİNOĞLU CD., ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY SK., ŞENAY SK., TAKDİR SK., ÜNAL SK., ÜSTTEPE, ÜSTTEPE SK., VİŞNELİ SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANLI mahallelerinde KÖMÜRCÜOGLU, ÖMER COŞKUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ, TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 10. SK., 12. SK., 4505. SK, 4510., 4512, 4513, 4513., 4513. SK., 4519. SK., 4521. SK., 4522., 4548., 6. SK., ÇUKUR SK., IHLAMUR SK., KARABIYIK SK., KASIMPATI SK., KÖMÜRCÜOGLU CD., SEZER SK., ŞAHİN SK., YENİ BAĞDAT CD., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 01:30-01:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1102. SK., 1184. SK., 1196. SK., HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KERESTECILER SANAYI SITESI, KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, TAVŞANLI mahallelerinde 2708. SK., 2715. SK., 2715/1. SK., 2716., 2716. SK., 2716/1. SK., 2717. SK., 2726. SK., 2727. SK., 2728. SK., 2729. SK., 2730. SK., 2734. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2738/1. SK., 2738/2. SK., 2739. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2744/2. SK., 2745. SK., 2746., 2746. SK, 2748. SK., 2749. SK., 2752., 2752. SK., 2761. SK., 2775. SK., 2776. SK., 2776/1. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., 2794. SK., 3050, 4570., D-100 KARAYOLU CD, EMLAKKONUT1 CD, FINDIK SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR TAŞOCAKLARI, KÖMÜRCÜOĞLU CD., SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD., ŞEHIT ALI GAFFAR OKKAN, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD, TASOCAKLARI, TAŞOCAKLARI, YAN YOL SK, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, ISTASYON, İSTASYON, MIMAR SINAN mahallelerinde 1445/10. SK., 1495., 1495. SK., 1495/2. SK., 1495/3. SK., 1496., 1496/1., 1496/1. SK., 337. SK., 338., 338. SK., 339. SK., 340. SK., 341., 343. SK., BAYRAMOĞLU CD., BEYAZIT CD., ÇELİKOĞLU CD, GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DARICA ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde GAMZE SK., KINALI SK., SERVET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ASIROGLU, ASMA SK., AŞIROĞLU CD., BİNNUR SK., BUKET, BUKET SK., CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., CIVAN, CİVAN SK., CÜRETKAR, CÜRETKAR SK., ÇALIŞKAN SK., DAMLA SK., DEMET, DEMET SK., DERİN SK., DİLAN SK., EDA, EDA SK., ERBAB, ERBAB SK., ERDİNÇ SK., ESMA SK., ESNAF SK., GENÇ SK., GİRNE SK., GÜLBAHAR SK., GÜVEN SK., HACI ARIF BEY, HACI ARİF BEY SK., HALİM SK., HAZAR SK., HOCA AHMET YASEVI, HOCA AHMET YASEVI CD., HÜRMÜZ SK., ILKADIM SK., İLKADIM SK., KAVAKLI SK., KESMETAS, KESMETAŞ SK., KINALI, KOZAN SK., KUTLU SK., LİMON SK., LOKMAN HEKİM CD., LÜGAT SK., MAKUL SK., MEHTER, MEHTER SK., MELİH SK., MERTCAN SK., METEHAN, METEHAN SK., MİRAY SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MUMCULAR SK., NAZLI, NÜKHET SK., OGUZHAN, OKUR, OKUR SK., RECEP YAZICIOGLU, RECEP YAZICIOĞLU CD., SERVET SK., SEVCAN SK., ŞAHADET SK., TEFSİR SK., TİRYAKİ SK., TUGÇE, TUĞÇE SK., TURGUT REİS CD., UFUK SK., ÜNVER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PİRİ REİS mahallelerinde NUR SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., YALIN SK., YEDİVEREN SK., YELKENKAYA CD., YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ALTINOK SK., BARBAROS CD., CEZVECİ SK., DALGA SK., ERDAL SK., ÖMÜR SK., ÖZLEM, ÖZLEM SK., SERTAÇ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 17 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., ÇOBAN YILDIZI SİTESİ YOLU SK, EĞRELTİ SK., ELMA, HOSNUT, HOŞNUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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