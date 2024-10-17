17 Ekim DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:47

Güncelleme: 17.10.2024 - 09:47

DÜZCE ilinde 17 Ekim Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YEŞİLKÖY mahallelerinde YESILKÖY, YEŞİLKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Ekim Perşembe 05:30-07:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANİYE, YALI, YENI, YENİ, YUKARI mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, AKÇAM SK., ALPEREN SK., BADEM 1 SK., BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., BAKİ ÇELEBİ SK., BALA ÇEBİ SK., BAŞAK SK., BAYRAKTAR SK., BAYTAR AHMET, BAYTAR AHMET SK., BAYTAR SK., ÇİMEN SK., DERVİŞ AHMET SK., EDİLLİ CD., FAN DERESİ SK., FEVZİ PAŞA SK., FEYZULLAH SK., FINDIK SK., FİRUZE SK., GÖDE SK., GÖKTEPE SK., GÖREN, GÖREN CD., HACI ALİ OSMAN SK., HACI HAFIZ 2 SK., HACI MEHMET SK., HACI MOLLA SK., HACI OSMANLAR SK., HACI ŞAKİR SK., HACIHAFIZ1 SK., HAMAM, HAMAM SK., HAZAN, HOCA AHMET YESEVİ CD., HÜSEYİN YANMAZ CD., INCI, İLLA CD., KANARYA SK., KAPAÇLAR SK., KARA AHMET SK., KARADUT, KAYA, KESME, KESME SK., KIZILAY SK., KIZLAR AGASI, KIZLAR AGASI SK., KIZLAR AĞASI SK., KOÇBABA SK., LERZAN, LİSE SK., MENEKŞE SK., MEYDAN SK., MUALİM AZİZ SK., OKUL SK., ORHAN GAZİ CD., OSMAN NABİ SK., ÖZGE, ÖZGE SK., PAPATYA SK., RACİL SK., RIFAT ILGAZ, SAKA, SAKİN SK., SANTRAL CD., SARICA, SARICA SK., SARIGÜL SK., SEDİR SK., SOĞUK PINAR CD., ŞAHİNKAYA SK., TALAT UĞUR CD., TANER SK., TERZİ EMİNLER SK., TÜRBE SK., UYSAL SK., ÜÇDERE, ÜÇDERE SK., YANMAZ, YARENLER SK., YILDIZ SK., YONCA, YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIRNIK mahallelerinde ÇIRNIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKİRLER mahallelerinde BEKİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVUTLUK, DİBEKTAŞ, KURUHÜSEYIN, MERKEZ, OSMANCIK, YENİYER mahallelerinde AVUTLUK, DIBEKTAS MERKEZ, DİBEKTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, DİBEKTAŞ KÖYÜ YOLU, KURUHÜSEYIN, OSMANCIK, YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ İÇ YOLU, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEHMET AKİF, ORTA mahallelerinde 20., 257. SK., 33. SK., 35., 35. SK., 92. SK., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., ŞEHİT NUSRET AKAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, ERDEMLİ, HAMZA, KARAÖMER, N KENDISI, SEHIT, ŞEHİT, YAKA mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AYBAŞI KÖYÜ YOLU, AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, ERDEMLI, ERDEMLİ KÖYÜ YOLU, HAMZA, KARAÖMER, KONURALP 170., KONURALP 170. SK., OSMANCA, YAKA, YAKA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOLAMASI, KOÇYAZI, N KENDISI, NALBANTOGLU, NALBANTOĞLU, POYRAZ, SALLAR, YAHYALAR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 101. SK., 1848., 2220. SK., 2230. SK., 2231. SK., 2233., 2234. SK., 2277., 2317., 2329., 2329. SK., 2341. SK., 2400. SK., 4556. SK., 4560. BULVAR, 4752., 4752. SK., 4753. SK., 4756. SK., 4769. SK., 4771. SK., 4773., 4773. SK., 4779. SK., 4990., 4993., 5055., 5059., 5059. SK., 5060. SK., 5084., 5099., 5114. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5149. SK., 5151. SK., 5152., 5154., 5154. SK., 5163. SK., BİLGE SK., GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, RASİM BETİR PAŞA BULVAR, SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, DEMETEVLER, MERKEZ, N KENDISI, TOKUŞLAR mahallelerinde 3218., 3475. SK., 3479. SK., 3480. SK., 3489. SK., 3653. SK., 3672. SK., 3708. SK., 3740. CD., 3742. SK., 3752. SK., 3783., 3786., 3786. SK., 4094. SK., 4101., ÇAKIRLAR YOLU, ÇELİKLER SK., ÇIFTLIK MERKEZ, DÜZCE YIĞLICA YOLU, MELEN CD., MERKEZ ÇAKIRLAR SK., YIĞILCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYALAR mahallelerinde 5117., 5119., 5123., 5126., 5130. SK., 5133. SK., ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 17:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, NALBANTOĞLU, SALLAR, YAHYALAR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 2210., 2210. SK., 2212. SK., 2213., 2228. SK., 2237. CD., 2238. SK., 2239., 2239. SK., 2240., 2240. SK., 2241., 2242., 2243. SK., 2276. SK., 2295., 2316., 2316. SK., 2331., 2331. SK., 2336. SK., 2338., 2341., 2343., 4557. SK., 4561., 4568., 4750. SK., 4757., 4759., 4759. SK., 4760., 4760. SK., 4761. SK., 4762. SK., 4765. SK., 4766., 4766. SK., 4775. SK., 5099. BULVAR, 5130., 5133., 5143., 5143. SK., 5148. SK., 5150. SK., BİLİR SK., KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU, SALLAR KÖYÜ YOLU, YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR YOLU, ZAHID KEVSERI BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde KÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE mahallelerinde 1207. SK., 1215. SK., 1218. SK., 1229. SK., 1233., HARMAN SK., KARACA SK., PLEVNE SK., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİNAÇMA, N KENDISI mahallelerinde EMINAÇMA, EMİNAÇMA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 02:00-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 1374. SK., 2587., 2665., 2690. SK., 2703. SK., 2707. SK., 2734., 2760., 2798., 2806., 2811., 2875., 2902., 2904. SK., 2910., 2921. SK., 2922. SK., 2925., GÖKKUŞAĞI EVLERİ SİTESİ İÇİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 02:00-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR, SARAYYERİ mahallelerinde 1.GÜZELBAHÇE CD., 1425., 1464. SK., 1465., 1467. SK., 1468. SK., 1483. SK., 1493. CD., 1547., 2426., 2426. SK., 2427., 2428. SK., 2441., 2454. SK., 2456., 2461. SK., 2466., 2466. SK., 2467. SK., 2498. SK., 2506. SK., 2514. SK., 2520. SK., 2527., 2530., 2730. CD., 2870. SK., 2871. SK., 2889. SK., 2890. CD., 2892., 2893., 2893. SK., 2894. SK., 2932., 2932. SK., 2933. SK., 2936. SK., 2939. SK., 2940. SK., 2941., 2949. SK., 2952. SK., 2956., 2957, 2965., 2965. SK., 2968. SK., 2971. CD., 2972., 2980. SK., 2984., AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ATASEVEN SK., ÇİLİNGİR SK., ESKI AKÇAKOCA, HALİL AĞA ÇK., KARAKUS, KOÇLAR, KOÇLAR SK., KUYUMCU CD., NEŞET KUYUMCU CD., TORLAK SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, TOKUŞLAR mahallelerinde 3470., 3470. SK., 3489., 3660. SK., 3674. SK., 3679. SK., 3696. CD., 3716. CD., 3744., 3753. SK., 3770., 3772., 3772. SK., 3777. SK., 3783. SK., ÇELIKLER, ÇEVRE YOLU, YIGILCA, YIĞLICA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 14:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, DEMETEVLER mahallelerinde 1.DÜZCE, 3662., 3662. SK., 3673., 3673. SK., 3685. SK., 3695. SK., 3697. SK., 3715., 3716., 3718. SK., 3720. SK., 3736., 3740., 3760. SK., 3764. SK., 3770. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, YENİ mahallelerinde 1188. SK., 1189., 1189. SK., 1193. SK., 1221. SK., 1224., 1256. SK., 1266., 1267., 1271., 1271. SK., 1285. SK., ARA SK., ATICI SK., ÇETEK SK., D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., D100 KARAYOLU, EMIRAL SK., HAMİDİYE CD., KATIP ÇELEBI, KATİP ÇELEBİ SK., KIVILCIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE mahallelerinde 1196. SK., 1197. SK., 1220. SK., 1225., 1225. SK., 1226., 1226. SK., 1247., EMİRAL SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., GAZI OSMAN, GAZİ OSMAN SK., KASIM SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., PLEVNE, TÜFEK, TÜFEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, HACI YUSUFLAR, KEPENÇ, N KENDISI, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YENI, YENİ, YUKARI mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKASYA, AKASYA SK., AKÇAKOCABEY, AKÇAKOCABEY BLV., ARDIÇ SK., ASENA SK., CEVAHİR SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN SK., ÇAVLAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., ÇIKMAZ 2, DILEK, DOGANCILAR, EMEK SK., ERENLER SK., GÖKTEPE KÖY YOLU, GÖRAL SK., HAYDAR EFENDI, HÜSNÜ GONCA CD., KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, KEPENÇ KÜME EVLER, KESKIN, KESKİN SK., KETMENLI, KETMENLİ CD., KOKURDAN CD., KORU SK., LALE SK., MİRAY SK., OKTAY SK., ORTANCA, PINAR SK., RIFAT ILGAZ CD., SANAYI 5, SANAYİ 6, SANAYİ 6 SK., SANAYİ 8, SANAYİ 8 SK., SİTE SK., VEYSEL SK., YAY SK., YILDIZ, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5844. SK., 5846., 5846. SK., 5850. SK., 5858., 5858. SK., 5859. SK., 5864., 5864. CD., 5879. SK., 5880. SK., 5916., 5926., 5950., 5956., DARICI, DARICI SK., GAZHANE CD., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ekim Perşembe 14:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, SIRALIK mahallelerinde 5537., 5784., 5893., GAZHANE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIYIKÖY mahallelerinde KIYIKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 17 Ekim Perşembe 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURHAN, HACILAR, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, ÖREN, SOĞUKSU, TAŞLIK mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 413, 603, 605. SK., 608, 638, CUMHURİYET CD., ÇAMLIPINAR, HALILBEY, HALİLBEY KÖYÜ YOLU, KIYIKÖY, MERKEZ_24, ÖREN, ÖREN KÖYÜ YOLU, ÖREN1, ÖZGÜRLÜK CD., SIRTPINAR KÖY İÇİ, SIRTPINAR KÖYÜ YOLU, SOĞUKSU KÖYÜ YOLU, SOĞUKSU YOLU CD., TASLIK, TAŞLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 17 Ekim Perşembe 15:15-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK mahallelerinde 140., 149. SK., 172., ŞEHİT MESUT KIROĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 17 Ekim Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, YESIL, YEŞİL mahallelerinde 103., 205., 205. SK., 206., ASIK VEYSEL, AŞIK VEYSEL SK., DEGIRMEN, MEVLANA SK., NECIP FAZIL, NECMETTIN ERBAKAN, ORGENERAL RASİM BETİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.