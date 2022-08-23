17 yaşındaki Emirhan, gölette boğuldu
Sakarya'da Emirhan Kızıldağ (17), serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Ekipler Emirhan'ın cansız bedenine ulaşırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hendek ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde, 22 Ağustos Pazartesi akşam saatlerinde, Hasan Efe Z. (15) ve Emirhan Kızıldağ, göletin kenarında çay içtikten sonra serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınan iki arkadaştan Hasan Efe Z. kıyıya çıkmayı başarırken, Emirhan Kızıldağ ise kayboldu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibinin yaptığı çalışmayla Emirhan Kızıldağ'ın cansız bedeni bulunup, sudan çıkardı.
Kızıldağ'ın cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.
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