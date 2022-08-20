Ankara'da gölete giren genç boğuldu
Ankara'nın Güdül ilçesinde gölete giren 24 yaşındaki Can Polat'ten acı haber geldi. Ekipler, yapılan arama sonucu gencin cesedine ulaştı.
Serinlemek için Sorkun Mahallesi'ndeki tabiat parkında bulunan gölete giren Can Polat (24), bir süre sonra gözden kayboldu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatan AFAD ile Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, Polat'ın cansız bedenini sudan çıkardı.
Polat'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Video Haberler
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ekonomistten dolar ve altın tahmini
- Kötü haber AKP'ye yakın araştırmacıdan
- Peker'den yeni görüntü
- Gökhan Özoğuz'dan, Melih Gökçek'e sert tepki
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'
- 'Artık bu adama bedel ödetmeli...'
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- Cezası 'bir yıllık' kira
- 'Tut ensemden gereğini yap kardeşim'
- Ebru Baki izne çıktı