Ankara'da gölete giren genç boğuldu

Ankara'nın Güdül ilçesinde gölete giren 24 yaşındaki Can Polat'ten acı haber geldi. Ekipler, yapılan arama sonucu gencin cesedine ulaştı.

AA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:53
Ankara'da gölete giren genç boğuldu
Abone Ol google-news

Serinlemek için Sorkun Mahallesi'ndeki tabiat parkında bulunan gölete giren Can Polat (24), bir süre sonra gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatan AFAD ile Emniyet Müdürlüğü dalgıçları, Polat'ın cansız bedenini sudan çıkardı.

Polat'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Ankara gölet boğulma

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler