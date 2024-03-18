18 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 18.03.2024 - 09:42

SAKARYA ilinde 18 Mart Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YANIK mahallelerinde ÇİFTLİK CD., MEŞELİK, SAPANCA YOLU CD., YANIK ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BAYIR, BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BIRLIK, BİRLİK, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 16012, 16014, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, ARIFAGA KARABOGAZ, BİRLİK SK., ÇETİN, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARPUZLAR, ORTAKÖY İÇ YOLU, ŞAŞKINLAR, TEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISARET, İŞARET, TURNALI mahallelerinde BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., ÇİFTLİK, ISARET MERKEZ, ISARET/13, İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İŞARET 14, İŞARET 18, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, İŞARET MERKEZ, KARASU KAYNARCA YOLU, SÖĞÜTLÜ, SÜLÜKGÖLÜ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/14, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIGAZI, SARIGAZİ, YENIÇAM mahallelerinde CEBEOGLU MEVKII, CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YENIÇAM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞIÇALICA, ÇOBANYATAK, HALAÇ mahallelerinde HÜSEYINBAS_6, MERKEZ SK., MERKEZ_14, MERKEZ_336, MERKEZ_341, MERKEZ_342, MERKEZ_5, SARIHASANLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2064 SK., 2085 SK., 2109 SK., 2146 SK., FATIH SULTAN MEHMED, SERVETİYE CD., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2032 SK., 2146, 2155 SK., 2158 SK., SERVETIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2112 SK., 2115, 2128, 2131 SK., 2136 SK., 2137 SK., 2141 SK., 2147 SK., 2154, 2154 SK., FATİH SULTAN MEHMED CD., TURGUT ÖZAL BULVAR, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 955., 957., ANKARA, BEKİR EFENDİ SK., HIRKA SK., KIRIM SK., KOSOVA, KOSOVA SK., MANOLYA SK., PREVEZE, YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 3201., 3203., 3206., 3208., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1153. SK., ANKARA CD., LEYLAK, MESKEN, MESKEN SK., NİĞBOLU SK., PREVEZE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 426., 426. SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, DEĞİRMEN SK., GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., GÜLER SK., ÖZEN SK., SEFA SK., SERTBAŞI SK., TOKATLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR mahallelerinde 703 NOLU SK., ADIL, ÇAĞLA SK., FUNDA SK., GÜLCE SK., SEHIT MUSTAFA ÖZEN SK., ŞEHİT MUSTAFA ÖZEN SK., ÜNAL OZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 807 NOLU SK., 825 NOLU SK., BARIŞ MANÇO ÇOCUK PARKI İÇİ YO, DOĞA SİTESİ İÇİ YOLU, MESİRE SİTESİ İÇİ YOLU, MESİRE SK., ÖMÜR SK., ÖREN SK., SEKER, ŞEHİT SELÇUK ESATOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Mart Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 808 NOLU SK., 809 NOLU SK., 810 NOLU SK., 811 NOLU, 811 NOLU SK., 812 NOLU, 812 NOLU SK., 813 NOLU SK., 814 NOLU SK., 816 NOLU, 816 NOLU SK., 818 NOLU SK., 820 NOLU SK., 821 NOLU SK., ORHANGAZİ SİTESİ İÇİ YOLU, SULTAN AHMET SİTESİ İÇİ YOLU, ŞEHİT EKREM BAYRAMOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 18 Mart Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2091. SK., 2093, 2093 SK., 2097 SK., SAKARYA, SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANCUMA, KOZLUK, PİRAHMETLER mahallelerinde 49 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ALACUMA CD., ALANCUMA CD., ALANCUMA İLKOKULU, D-100 YAN YOL CD., DEPREM PREFARBİK KONUTLARI İÇİ, NEHIR, NEHİR CD., SÖGÜT, SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKÖY, KEMALIYE, KEMALİYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 509. SK., 609, 903 KÜME EVLER, 908 KÜME EVLER, 910, 910 KÜME EVLER, 918, 918 SK., 920, İSTİKLAL CD., KEMALIYE, KEMALIYE CD., KEMALİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1406. SK., 1407. SK., 1504. SK., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1513., 1513. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Mart Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALIYE, KEMALİYE mahallelerinde 905, 905 KÜME EVLER, 912 SK., 915, KEMALİYE KABRİSTANLIĞI İÇİ YOL, KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 18 Mart Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER mahallelerinde 743. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 18 Mart Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, TAŞAĞIL, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER SK., DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜZLEK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOROZLAR, HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, MERKEZ_4, SULUCA OVA YAYLASI, TAŞAĞIL SK., TAŞBURUN SK., TUZLA, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.