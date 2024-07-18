18 Temmuz SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.07.2024 - 10:15

Güncelleme: 18.07.2024 - 10:15

SAKARYA ilinde 18 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, MEMNUNIYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1530. SK., BAYIR, BAYIR SK., BAYIR/1, CAMI, CAMİ, CAMİ SK., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/1, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNIYE, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, ORTA/1, ORTA/12, POLAT CD., YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRBASI, ÇAYIRBAŞI, PUNA ORTAKÖY mahallelerinde MERKEZ_134, MERKEZ_176, MERKEZ_224, MERKEZ_35, MERKEZ_4, MERKEZ_4 SK., ORTAKÖY-DÜZYAZI-ÇAYIRBAŞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DIKMEN, DİKMEN mahallelerinde 11628, ARMAĞANLAR SK., DIKMEN YAYLASI, MERKEZ ALT, YAMAÇLAR ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ mahallelerinde 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., ÇİFTLİK CD., ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., GIZEM, GİZEM CD., SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAVAKLIORMAN mahallelerinde 1801 NOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK, HIZIRTEPE, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 380 NOLU SK., 383 NOLU SK., ACARLI SK., ADNAN MENDERES CD., AKDAL SK., AKGÜL SK., AKGÜN SK., AYRI SK., AYVALI SK., BAGCILAR SK., BAĞCILAR SK., BAHAR EVLER İÇİ YOLU, DOGRU, DOĞRU SK., DR.AYDIN SK., ERKIN, ERKİN SK., FATİH CD., FIGEN SAKALLIOGLU, FIGEN SAKALLIOGLU CD., FİGEN SAKALLIOĞLU CD., GÖREN SK., HELVACI SK., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA SK., KISLA, KIŞLA CD., KIZÇEŞME SK., KORU, KORU SK., KÖKSAL SK., M.IŞIK SK., MAYA SK., ORHANGAZİ CD., ORMAN SK., SERDAROĞLU SK., SGK SAKARYA İL MÜDÜRLÜĞÜ, SON, SON SK., ŞEFKAT SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK., YAKA, YAKA SK., YASMAK, YAŞMAK SK., YAZICI SK., YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 4064., ÖRENCIK, ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 19., 3751., 3755., 3757., 3901., 3904., 3907., 3952., 3953., 3955., 417, 426., 426. SK., 428., 455., 462., 619., 620., AÇMALAR, AÇMALAR SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AKPINAR SK., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ARDA SK., AYDINLAR-, BARAN SK., BARBAROS CD., BARBAROS HAYRETTIN PASA, CAMILI, CAMİLİ SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., DEĞİRMEN SK., GAZI ALBAY MUSTAFA KILIÇ, GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., KALAYCI, KALAYCI SK., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK SK., MERKEZ-, ORMAN YOLU, OSMANLI SK., ÖNDER, ÖZEN SK., POLAT SK., RAMADANLAR, SEFA SK., SEFERLER SK., SERTBAŞI SK., SOLAKLAR, TOKATLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 2153., 2157., 2353., 2401., 2454., 3006., 3501., 3506., 4204., 4208., 4214., 4356., 4708., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz137, KARACAÖREN, MUZAFFERİYE, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., UMURBEY SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAKÇASEHIR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde AYDINLAR, ERENLER, ERENLER SK., MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., ÖNDER SK., RAMADANLAR SK., SEFERLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2864., 2868., 2886., 2887., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, EŞME sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENGEL, SAFIBEY mahallelerinde 4202., ÇENGEL, ÇENGEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN mahallelerinde 2052., 2053., BOZÖREN, BOZÖREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLAK mahallelerinde 4752., YAYLAK, YAYLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRLER mahallelerinde 2451., 2452., 2453., DEMIRLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, BAKIRLI, BÜYÜKYANIK, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK mahallelerinde 5020, 5024, ACARLAR, AKTAN, AKTAN SK., ALT SK., AŞAĞI, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., RESUL PASA, RESUL PAŞA SK., SAKARBOYU, TÖMEK, TÖMEK SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILYURT, YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI SK., ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 809., 809. SK., 813. SK., 815. SK., 864. SK., 922 NOLU SK., AYDIN SK., BEŞKÖPRÜ CD., BUGDAY, BUĞDAY SK., LALE, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., SAHİL SK., TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 824. SK., 825. SK., 826., 826. SK., 828., 830. SK., 838., 840., 842., 842. SK., 846. SK., 848. SK., 849. SK., 851. SK., 853., 853. SK., 855., 855. SK., 857. SK., 859 SK., 861., 861. SK., 863., 863. SK., AKARSU, AKARSU SK., BAHTIYAR, FINDIK SK., KARDELEN, KARDELEN SK., KENAN SOFUOGLU, KIR SK., KORUTÜRK, KORUTÜRK SK., MEHMET ZAHIT KOTKU, SIRMA SK., TAŞKIN SK., UZAY, UZAY SK., YAHYA KEMAL SK., YAYLA, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 864., AKÇAY SK., AŞIK VEYSEL SK., EMEK SK., GÖNÜL SK., IHLAMUR SK., KANAL SK., SUAT SK., ZIYAPASA, ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER mahallelerinde 822. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 32., 32. SK., 34., 34. SK., 340 SK., 35. SK., 36., 36. SK., 45. SK., ERGUN SK., ESEN SK., MERCAN SK., SANCAK SK., SIVRITEPE, SİVRİTEPE CD., TARABYA SK., YUVA SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, AKIM, ASYA SK., AYAZ SK., ÇAĞATAY, DUMAN SK., DURMAZ, KASIRGA SK., KUDÜS CD., LEYLEK SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, SEMA SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN, TUFAN SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde BATUM, BEYAZIT SK., DOLUNAY SK., GÜNEŞ SK., KAMER SK., KAYA SK., KONAK, KONAK SK., KÖKLÜ SK., KÜBRA, KÜBRA SK., ÖZER, ÖZER SK., PARK İÇİ YOLU, SELİMİYE CD., YAN YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde ADİL, ANADOLU OTOYOLU, BINNAZ, BOĞAZ SK., ÇAM SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DOGA SK., DOĞA SK., GAZI, GAZİ CD., GÖKDELEN SK., GÖZDE, OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., ULUBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde BOGAZ, ÇESME, ÇEŞME SK., GÜRGEN, HÜR SK., KUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUDAKLAR, BÜYÜKESENCE, HASANBEY, KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 101 NOLU SK., 102 NOLU, 102 NOLU SK., 104 NOLU SK., 105 NOLU SK., 106 NOLU, 106 NOLU SK., 107 NOLU SK., 108 NOLU SK., 109 NOLU, 109 NOLU SK., 110 NOLU, 110 NOLU SK., 24 NOLU, 24 NOLU CD., 24. CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., 28 NOLU, 28 NOLU CD., 29 NOLU, 29 NOLU CD., 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., 5741 NOLU, ANKARA CD., BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., ESENCE, HASANBEY CD., KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE CD., KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANLIÇAY, KAYALAR REŞİTBEY, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KÖRFEZ, TEPE mahallelerinde 70. NOLU, 901, 901 KÜME EVLER, AÇMA, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ARI SK., AYAN CD., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., D-100 KARAYOLU CD., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., DERE SK., EŞREF BİTLİS CD., GAZANFER BİLGE BULVAR, GENÇLER SK., GÜVERCİN SK., HÜRRIYET, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY MERKEZ SK., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KEMALIYE, KEMALİYE CD., KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF, MEHMET AKIF CD., MEHMET AKİF CD., MERKEZ4, MERKEZ6, MEVLANA SK., PINAR SK., REŞİTBEY, SEFA, SÖĞÜT CD., TEPE SK., YENİ SAKARYA, YEŞİLTEPE CD., YÜCE RIFAT SK., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., KAYALARRESITBEY MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, DÜZAKÇASEHIR mahallelerinde 2702., 2710, BAYIRAKÇASEHIR/4, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, ESKIKÖY/6, MERKEZ/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 18 Temmuz Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde İsimsiz138, KANLIÇAY, KAYA, MECIDIYE/1, MECİDİYE, MECİDİYE SK., MERKEZ_1, SONER, SONER CD., SONER/2, SONER/3, TEPE, ULUDERE, ULUDERE SK., ULUDERE/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.