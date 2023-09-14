18 yaşındaki Edanur, sokak ortasında O.Ç. tarafından vurularak öldürüldü
Kayseri'de Edanur Çoban, eski sevgilisi olduğu iddia edilen O.Ç. isimli şahıs tarafından sokak ortasında katledildi. O.Ç. olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri’de 18 yaşındaki Edanur Çoban, eski sevgilisi olduğu iddia edilen O.Ç. tarafından sokak ortasında öldürüldü.
Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, garson olarak çalışan Edanur Çoban, evine giderken eski sevgilisi olduğu iddia edilen O.Ç. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
O.Ç. OLAY YERİNDEN KAÇTI
Çoban ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan müdahalede Edanur Çoban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çoban'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan O.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Mafya hesaplaşmasının' sır perdesi aralandı!
- Televizyon kanalı kurmuştu: GYY'si belli oldu
- Maden ocağında göçük!
- Büyük ödülü kazanmıştı: Parayla ne yapacağını açıkladı
- Ünlü ekonomistten çarpıcı akaryakıt tahmini
- Sanık: Kemal Kılıçdaroğlu
- Fatih Erbakan canlı yayında adaylığını açıkladı!
- 'Tarihi bir skandala imza attı...'
- Yılmaz Güney'in ailesinden Farah Zeynep Abdullah'a cevap
- AP'den Türkiye'ye kötü haber