18 yaşındaki Edanur, sokak ortasında O.Ç. tarafından vurularak öldürüldü

Yayınlanma: 14.09.2023 - 09:31

Güncelleme: 14.09.2023 - 09:56

Kayseri’de 18 yaşındaki Edanur Çoban, eski sevgilisi olduğu iddia edilen O.Ç. tarafından sokak ortasında öldürüldü.



Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, garson olarak çalışan Edanur Çoban, evine giderken eski sevgilisi olduğu iddia edilen O.Ç. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

O.Ç. OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çoban ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan müdahalede Edanur Çoban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çoban'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan O.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.



