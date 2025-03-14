1.9 milyar işlem hacmi ifşa oldu! Osmaniye'de 'yasadışı' bahis operasyonu: 6 tutuklama

Osmaniye’de 1.9 milyar işlem hacmi bulunan yasadışı bahis ve şans oyunları operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

1.9 milyar işlem hacmi ifşa oldu! Osmaniye'de 'yasadışı' bahis operasyonu: 6 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:20

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasadışı bahis suçunun önlenmesi ve suç organizasyonlarının tespit edilerek şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

1.9 milyar işlem hacmi bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Şüphelilerim adreslerine yapılan operasyonda 16 telefon, 14 SIM kart, 1 USB, 1 laptop, 1 SSD, 1 harddisk ele geçirildi.


Etiketler: #osmaniye #yasa dışı bahis #bahis

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