3 kişi yaralanmıştı: Osmaniye'deki silahlı kavgada 11 tutuklama
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 Şubat’ta İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı.
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kavgaya karıştığı tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.
11 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim hakkında flaş gelişme
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- İddia: Bahçeli'den, Demirtaş'a telefon