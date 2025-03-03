3 kişi yaralanmıştı: Osmaniye'deki silahlı kavgada 11 tutuklama

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 kişi yaralanmıştı: Osmaniye'deki silahlı kavgada 11 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:30

28 Şubat’ta İrfanlı Mahallesi Dr. Yılmaz Sevinç Caddesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kavgaya karıştığı tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #osmaniye #kavga

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