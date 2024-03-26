2 kişiyi tabancayla vuran market sahibi tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde marketinden ürün çaldığı iddiasıyla bir çifti evine kadar takip eden, tartıştığı adamı ve kadını tabancayla vuran market sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:11
2 kişiyi tabancayla vuran market sahibi tutuklandı
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Doğanay Mahallesi Zaim Ağa Caddesi’nde bulunan bir apartman dairesinde, 24 Mart saat 22.30 sıralarında A.D. (44) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ö.K. (41), Ordu Caddesi’nde bulunan bir marketten alışveriş yaptı.

Marketten fazladan ürün aldığı iddiasıyla market sahibi M.A. (35) ise, iş yerini kapatarak çifti evlerine kadar takip etti. Burada A.D. ve Ö.K.’nin bulunduğu evin kapısını çalan market sahibi, kapıyı açan A.D. ile tartışmaya başladı.

Evin içine girdiği öne sürülen M.A., yanında getirdiği tabancayla birlikte A.D. ve Ö.K.’ye ateş etti. A.D. sağ ve sol bacağından Ö.K. ise sol omzundan yaralanırken, market sahibi olayın ardından kaçtı.

MARKET SAHİBİNİN DE HIRSIZLIKTAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olayın ardından kaçan market sahibi M.A., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde çiftin marketten alışveriş yaptıkları, daha sonradan da fazladan ürün alıp parasını vermediklerini düşündüğü için evlerine gittiği ve tartışma esnasında tabancayı ateşlediğini söylediği öğrenildi.

Yapılan sorgulamada ise yaralılar A.D. ve Ö.K. ile birlikte, market sahibinin de hırsızlık ve birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen market sahibi M.A., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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