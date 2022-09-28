2 milyon 450 bin liralık telefonları, 'ucuza' satmak isterken yakalandılar

28 Eylül 2022 Çarşamba, 16:08

Pes dedirten hırsızlık; geçen pazar günü gece saatlerinde Çayırova ilçesinde oldu. Bir iş yerine pencere camını kırarak giren kişiler, yaklaşık 2 milyon 450 bin lira değerindeki 119 adet cep telefonunu çalarak kaçtı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayı fark eden işyeri çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin M.F.Y. ,R.K., M.T. ve F.A. olduğu belirlendi. 4 şüpheli, çaldıkları telefonları piyasada daha ucuz fiyata satmak isterken düzenlenen operasyonla yakalandı.

BAZILARI İSTANBUL'DA, BAZILARI KOCAELİ'DE

Çalınan ve düşük fiyata satılan 19 telefon İstanbul'da, satılmak için bekletilen 100'ü telefon ise Kocaeli'de ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin yaklaşık 2 milyon 450 bin lira değerindeki 119 telefonu çalma anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde camı kırarak içeriye giren kişinin elinde cep telefonu dolu bir poşet ile dışarıya çıktığı görülüyor.