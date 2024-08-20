20 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.08.2024 - 10:04

Güncelleme: 20.08.2024 - 10:04

KOCAELİ ilinde 20 Ağustos Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AYDINLIK, BULDUK, ÇALYER, GONCAAYDIN, KARADIVAN, KARADİVAN, KOCAKAYMAS, NASUHLAR, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAOVA-AĞVA YOLU SK, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, ESKI KANDIRA, ESKİ KANDIRA CD., GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÜL SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, MENEKŞE SK., NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAPATYA SK., SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, SEVİNDİKLİ mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMTEPE, İLİMTEPE mahallelerinde 13. SK., 17. SK., 201. SK., 221. SK., ALPASLAN, ŞANTİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKIRAZ MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, TOPLUCA mahallelerinde BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MUHARREMLER MEVKII, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ, YUKARI mahallelerinde 2072., 2072. SK., 2080., 2080. SK., 2109., 2109. SK., 2136. SK., 2137. SK., ÇESMEALTI, ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, SELİMİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429. SK., FILIZ, FİLİZ SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE CD., İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, SELIMIYE YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI mahallelerinde AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE KARŞI mahallelerinde DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde AKINCILAR, AKINCILAR SK., BATTAL GAZİ SK., DILARA, ERLER, ERLER SK., GÜVERCIN, GÜVERCİN SK., HAFIZ BAYRAM SK., LİSE SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MİRAS SK., MUTLU SK., SAYGI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde ALOZ ALİ SK., KELES, KELEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Ağustos Salı 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA mahallelerinde KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., SEBNEM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ, PİRİ REİS mahallelerinde NUR SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., YEDİVEREN SK., YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde ÇEŞME SK., ISTASYON, İSTASYON CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Ağustos Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ALTINOK SK., BARBAROS CD., CEZVECİ SK., DALGA SK., ERDAL SK., FİLİNGİR SK., ÖMÜR SK., ÖZLEM, ÖZLEM SK., SERTAÇ, YALIN SK., YELKENKAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde 57.ALAY SK., AKINTÜRK, AKINTÜRK SK., AKMEŞE YOLU CD., AKYILDIZ SK., ALTINTAŞ SK., BILGI, BİLGİ SK., CANAN SK., CENNET SK., CEVAHİR SK., CUMHURIYET CD., ÇANTI SK., ÇESMELI, ÇEŞMELİ SK., D-100 KARAYOLU CD., DİVİTLİ SK., ERKAN SK., FİDANLIK SK., GEBEŞLER SK., GEZER SK., HAZAN SK., HAZAR SK., HAZER, HIZIR REIS, HIZIR REİS SK., INEGÖL, İNEGÖL CD., KANUNİ SK., KAPLAN SK., KAYHAN SK., KEMAL REİS SK., MARAL, MARAL SK., MERAM, MERAM SK., OKUMUS, OKUMUŞ SK., ORUÇ REİS SK., PIRI REIS, PİRİ REİS SK., RASAT SK., SALİH REİS SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SEHERYILDIZI, SEHERYILDIZI SK., SENOL, SEREF, ŞEHİTLER CD., ŞENOL SK., ŞEREF SK., ŞEYMA SK., TAÇYAPRAK, TAÇYAPRAK SK., TUTKUN, TUTKUN SK., VEFALI SK., YAVUZ SELİM SK., YILDIZ, YILDIZ CD., YÜCEHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ADEM YAVUZ CD., EFE SADIK CD., HÜSNÜ EFE, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ADALET, ADALET SK., ALAZLI, ALAZLI SK., ANKARA. CD., AYBALA SK., BALABAN SK., BILGEHAN, BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., ÇILEM, ÇİLEM SK., DARI SK., DEMOKRASİ CD., DUYGU, DUYGU SK., EGEMEN, EGEMEN SK., ERGÜN SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HÜSNÜ EFE CD., ILIM, İLİM CD., KAHRAMAN SK., KUMLUK SK., MENDERES, MENDERES BULVAR, METİN, NAZLI, NAZLI SK., OSMAN GAZİ. CD., PLEVNE SK., RÜYA SK., SANAYİ CD., SELIMIYE, SELİMİYE CD., SENER, SEZGİ SK., SUBASI, SUBAŞI SK., SÜRMELİ, YASA SK., YAZMALI SK., YEL SK., YURT, YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde GÜZGÜLÜ SK., MEDENİ SK., PASALI, RAUF DENKTAŞ CD., YAZAR SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 20 Ağustos Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, ISTASYON, İSTASYON, KÖŞKLÜ ÇEŞME, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1401. SK., 1402. SK., 1403. SK., 1403/1. SK., 1403/2. SK., 1404. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1406/1. SK., 1407. SK., 1408. SK., 1409. SK., 1409/1. SK., 1409/2. SK., 1410., 1410. SK., 1410/1. SK., 1411. SK., 1412., 1412. SK., 1413. SK., 1414. SK., 1415., 1415. SK., 1416., 1416. SK., 1417. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421. SK., 1421/1. SK., 1421/2. SK., 1421/3. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1426/3., 1426/3. SK., 1427., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1431., 1431. SK., 1432. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438., 1438. SK., 1438/1. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1445. SK., 1445/10. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/14., 1445/14. SK., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/7. SK., 1445/8. SK., 1445/9. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1454. SK., 1456., 1456. SK., 1461. SK., 1495/2. SK., 1519. SK., 1520. SK., 1521., 1521. SK., 1522. SK., 1523/1. SK., 1524. SK., 1526. SK., 1601/2. SK., 1603. SK., 1604/2. SK., 563. SK., AKŞEMSETTİN CD., BEYAZIT, BEYAZIT CD., ÇELİKOĞLU CD., ESATBEY, ESATBEY CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., ETHEM BEY CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., ISTASYON CD., PLEVNE, PLEVNE CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.