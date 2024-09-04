20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri’de 2 farklı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan N.G.’nin (45) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan açıklamada; halkın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.
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