20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri’de 2 farklı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:30
20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan N.G.’nin (45) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan açıklamada; halkın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelenin devam edeceği belirtildi.


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